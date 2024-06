Volley Mercato: Samuele Meneghel torna alla Tinet

PORDENONE- Samuele Meneghel, dopo tre anni di esperienza in Serie B, torna a giocare nella Tinet Prata di Pordenone, società nella quale è cresciuto.

Le positive stagioni del centrale in Sardegna a Sant’Antioco e poi nell’ultimo biennio vicino a casa col Futura Cordenons, hanno convinto Coach Mario Di Pietro a riportarlo a casa.

Le parole di Samuele Meneghel-

« Sono felice di tornare a casa mia dopo tre anni di Serie B giocando molto, porto con me un’ottima esperienza che mi fa tornare a Prata con una consapevolezza diversa. Sono contento che ci sia stata l’opportunità di tornare e non me la sono fatta scappare ».

Hai sempre seguito la Tinet anche da lontano. Vedendola da fuori cosa ti pare sia cambiato rispetto a tre anni fa?

« I cambiamenti sono stati importanti e si notano subito. Intanto il palazzetto è cambiato radicalmente e, ovviamente in meglio. Ma anche la struttura societaria è ancora più organizzata e professionale. La qualità sul tecnica e di gioco è cresciuta esponenzialmente. Quindi, riassumendo, direi che ci sono stati passi da gigante in ogni settore ».

Arrivi più maturo e consapevole. Cosa ti aspetti dalla prossima stagione?

« Oltre a quello tecnico, spero di ottenere un miglioramento anche dal lato fisico. E sono certo che qui ci siano le migliori professionalità ed i mezzi per poterlo sicuramente fare ».

Dopo tre anni di assenza com’è cambiato Samuele dal lato personale?

« Torno a Prata sempre con lo stesso carattere. Non amo eccessivamente uscire a far festa. Preferisco divertirmi in situazioni più casalinghe con pochi amici fidati ».

Sei stato spesso in Curva. Vuoi salutare i tifosi?

« Assolutamente si. Venite a vederci e a tifare perché il vostro supporto è stato sempre fondamentale. Vi aspettiamo in tantissimi ».