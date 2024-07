Volley Mercato: Porto Viro ingaggia Ballan

PORTO VIRO (ROVIGO)- La Delta Group Porto Viro mette sotto contratto uno dei migliori centrali dell’ultima stagione di A3, il padovano Riccardo Ballan, classe 1997, 197 centimetri di altezza, proveniente dalla Tim Montaggi Marcianise. Ballan inizia la sua carriera pallavolistica al Valsugana Volley, con cui “scala” tre categorie in tre anni: nel 2015/2016 gioca in Serie D, nel 2016/2017 in C, nel 2017/2018 in B. Dal 2018 al 2022 resta in Serie B ma milita in un altro club patavino, la Pallavolo Massanzago. Nel 2022/23 disputa il suo primo campionato di A3 con Bologna centrando la qualificazione ai playoff. L’ultima esperienza a Marcianise si è conclusa con la retrocessione in B ma per Ballan è stata comunque un’annata fruttuosa: ha chiuso come quinto miglior centrale della categoria per rendimento complessivo e sesto tra i migliori muratori con 63 block all’attivo. Numeri che hanno convinto la Delta Group a portarlo al piano di sopra, in Serie A2 Credem Banca.