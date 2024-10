A2 Maschile: si parte domenica 6 ottobre

ROMA- Una stagione che si preannuncia scoppiettante sta per prendere il via. 14 formazioni si sfideranno in nel campionato di A2 Maschile per conquistare l'unica promozione in Superlega. Sarà grande battaglia su tutti i campi considerato il valore e le ambizioni di molte delle protagoniste del torneo. Copertura mediatica totale grazie alla trasmissione gratuita in tempo reale dei match su VBTV, piattaforma ufficiale di streaming live OTT di Volleyball World, dove le gare saranno visibili gratuitamente iscrivendosi alla piattaforma. Si comincia domenica con sette sfide: a rompere il ghiaccio, alle 17.00, sono Cantù e Porto Viro. Trenta minuti dopo fischio di inizio per altre due sfide: Prata di Pordenone contro Reggio Emilia e Brescia contro Cuneo. Il calendario propone tre incontri in simultanea alle 18.00: Palmi ospita Acicastello, Macerata riceve Pineto, Ravenna accoglie Fano. Titoli di coda alle 19.00 con il confronto tra Siena e Aversa.

La stagione si apre al PalaFrancescucci. Voglia di rivalsa per i padroni di casa della Campi Reali Cantù, rimasti fuori dai Play Off promozione nel torneo 2023/24. Sul fronte opposto c’è la Delta Group Porto Viro, che agli spareggi è arrivata vendendo cara la pelle e uscendo alla bella delle Semifinali sul campo di Siena. Lombardi avanti 5-1 nei precedenti. Un ex per parte nei roster: Nicola Tiozzo e Lorenzo Magliano.

Caduta in Gara 3 dei Quarti a Ravenna nell’ultimo torneo di Serie A2, la Tinet Prata di Pordenone vuole iniziare la nuova annata al PalaPrata rinfrescando la tradizione favorevole di 4 successi su 4 incroci contro la Conad Reggio Emilia, reduce dall’undicesimo posto della passata stagione e decisa a invertire il trend contro la bestia nera friulana. Un ex per parte nei roster: Simone Scopelliti e Carlo De Angelis.

Gruppo Consoli Sferc Brescia in campo nel quartier generale del San Filippo e si appresta a ricevere un bonus di applausi per la storica doppietta, Del Monte® Coppa Italia A2 e Del Monte® Supercoppa A2, centrata nel 2024. I Tucani, devono però stare attenti al potenziale della MA Acqua S.Bernardo Cuneo, seconda nell’ultima Regular Season e vittoriosa 6 volte su 9 incroci. In Lombardia torna da ex Lorenzo Codarin.

Grazie all’acquisizione del titolo sportivo di Santa Croce sull’Arno, l’OmiFer Palmi sbarca per la prima volta in Serie A2 Credem Banca e debutta al PalaSurace, davanti ai suoi tifosi con la Cosedil Acicastello, che brama un ruolo da protagonista dopo la sfortunata retrocessione dalla SuperLega. Filippo Bartolucci è alla centesima gara in Regular Season. Sette i precedenti, il bilancio è favorevole a Palmi con 4 vittorie a 3.

Salita di categoria grazie alla vittoria dello Spareggio Promozione contro Mantova, la Banca Macerata Fisiomed MC assapora un debutto casalingo al Forum con un mix di ansia ed entusiasmo. Nelle Marche approda l’Abba Pineto, tornata in Serie A2 lo scorso anno per poi salvarsi con 2 punti di vantaggio sulla zona retrocessione. Abruzzesi avanti 3-2 nei precedenti. Michael Molinari ha trascorsi a Macerata.

Eliminata al tie-break di Gara 3 delle Semifinali 2023/24 e caduta in Finale di Coppa Italia, la Consar Ravenna si rimette in marcia al Pala De André. In Romagna arriva la Smartsystem Essence Hotels Fano, vincitrice dei Play Off di A3, caduta 2 volta su 3 nei precedenti con Ravenna. Tre gli ex: da una parte Alessio Tallone, dall’altra Manuel Coscione e Stefano Mengozzi. Centesima in Italia per Cristoph Marks.

Il sogno del terzo salto in SuperLega è evaporato solo nella serie decisiva dei Play Off Promozione contro Grottazzolina per l’Emma Villas Siena. Il sodalizio toscano ambisce come sempre a un ruolo da protagonista e riparte dal PalaEstra contro l’Evolution Green Aversa, club che ha chiuso al decimo posto la passata stagione senza squilli. Siena avanti 4-2 nei precedenti. Stefano Trillini è l’ex della sfida.

TUTTE LE SFIDE-

Campi Reali Cantù - Delta Group Porto Viro-

PRECEDENTI: 6 (5 successi Campi Reali Cantù, 1 successo Delta Group Porto Viro)

EX: Nicola Tiozzo a Porto Viro nel 2023/24; Lorenzo Magliano a Cantù nel 2023/24



Alessandro Mattiroli (Allenatore Campi Reali Cantù)- « Sarà una partita molto difficile per noi: Delta Group Porto Viro ha vinto tutti gli allenamenti congiunti disputati nel precampionato. Giocano molto bene: è una squadra molto giovane e atletica, ed è molto difficile da affrontare. Sarà una gran bella prova per noi: siamo molto concentrati, e stiamo lavorando bene in settimana. Daremo tutto per regalare al PalaFrancescucci una partita degna della Serie A. Sappiamo che sarà molto difficile, perché la Delta Group è una bellissima formazione, e soprattutto è molto 'in palla' in questo momento. Daremo sicuramente il massimo per offrire un bello spettacolo ai nostri tifosi ».

Daniele Morato (Allenatore Delta Group Porto Viro)- « C’è tanta curiosità di capire quale sia il livello di entrambe le formazioni. Noi abbiamo cambiato tanto, il nostro precampionato è stato positivo anche se in qualche occasione abbiamo avuto dei passaggi a vuoto. Stiamo diventando una squadra, il percorso sarà lungo ma siamo pronti per iniziare. Campi Reali Cantù ha cambiato non solo tanti giocatori ma anche metodi di lavoro rispetto agli anni scorsi, in preseason li ho visti con tanta voglia di fare bene soprattutto nei fondamentali di muro e battuta, e sono in crescita in attacco da quando è rientrato dall’infortunio il loro opposto Novello. Tiozzo e Galliani poi ci conoscono bene, sarà bello ritrovarli ».

Tinet Prata di Pordenone - Conad Reggio Emilia-

PRECEDENTI: 4 (4 successi Tinet Prata di Pordenone)

EX: Simone Scopelliti a Reggio Emilia nel 2020/21, 2021/22; Carlo De Angelis a Prata nel 2022/23, 2023/24



Alberto Benedicenti (Tinet Prata di Pordenone)- « Attendiamo con trepidazione l’esordio in casa. Abbiamo già provato l’emozione di giocare col calore del nostro tifo nell’amichevole ufficiale con Belluno dello scorso weekend e questo ci ha dato grande carica. La sensazione è stata quella di avere un settimo uomo in campo a tutti gli effetti. Conad Reggio Emilia è una squadra rinnovata come d’altronde lo siamo noi. In queste prime gare sarà fondamentale per tutti trovare soprattutto il giusto amalgama per far crescere la qualità del gioco. Di sicuro vorremo puntare su uno dei nostri punti di forza ovvero il servizio. Credo infatti che l’efficienza di questo fondamentale possa essere un primo passo determinante per l’economia del match ».



Gruppo Consoli Sferc Brescia - MA Acqua S.Bernardo Cuneo-

PRECEDENTI: 9 (3 successi Gruppo Consoli Sferc Brescia, 6 successi MA Acqua S.Bernardo Cuneo)

EX: Lorenzo Codarin a Brescia Atlantide nel 2017/18



Roberto Zambonardi (Allenatore Gruppo Consoli Sferc Brescia)- « Si apre una stagione che conferma l’innalzamento ulteriore del tasso tecnico delle formazioni in gara. Sarà un campionato lungo e duro: ho chiesto a tutti i miei giocatori di scendere in campo ogni domenica con umiltà e determinazione. Serve un approccio aggressivo alla gara per far fronte ad un’avversaria forte come MA Acqua S.Bernardo Cuneo, ma serve parimenti la consapevolezza che stiamo ancora lavorando sull’amalgama del gruppo, oltre che sul recupero al 100% del nostro capitano. Nervi saldi e pazienza, oltre alla spinta del nostro pubblico, saranno i fattori chiave di questo primo match di stagione ».

Felice Sette (MA Acqua S.Bernardo Cuneo)- « Ogni anno l’inizio della Regular Season è sempre un momento emozionante. Abbiamo lavorato duramente in preparazione per arrivare pronti alla prima giornata di campionato. Mi trovo molto bene con i miei compagni di squadra, il gruppo sta crescendo giorno dopo giorno e siamo molto affiatati, ci supportiamo a vicenda sia in campo che fuori. Questa sintonia è fondamentale per affrontare le sfide che ci aspettano. Guardando alla prima giornata contro Gruppo Consoli Sferc Brescia, siamo molto motivati e consapevoli che loro sono una squadra molto forte. Sappiamo che sarà una partita dura, ma siamo pronti a dare il massimo e a combattere palla su palla. Credo che la chiave sarà mantenere la concentrazione in tutti i fondamentali e sfruttare le occasioni che si presenteranno. Non vedo l’ora di scendere in campo e iniziare questa nuova avventura ».



OmiFer Palmi - Cosedil Acicastello-

PRECEDENTI: 7 (3 successi Cosedil Acicastello, 4 successi OmiFer Palmi)

EX: Nessuno

Carmelo Gitto (OmiFer Palmi)- « Finalmente arriva la prima gara di campionato che tanto attendevamo. Abbiamo lavorato duramente per farci trovare pronti. Sono stati due mesi intensi di preparazione e nelle ultime settimane ci stiamo concentrando maggiormente sulle caratteristiche del nostro gioco. Sappiamo che affronteremo Cosedil Acicastello, che è una delle corazzate di questo campionato ma noi dobbiamo fare il nostro gioco senza farci intimorire. Esordiamo in casa per la prima volta in questo torneo di Serie A2 e siamo determinati a fare bene davanti al nostro pubblico. Lotteremo per conquistare più punti possibili provando a vincere la partita. Dobbiamo essere bravi a gestire anche i momenti difficili del match, che sicuramente ci saranno, dobbiamo essere tranquilli e bravi a ripartire subito eliminando l'errore e andando a conquistare il punto successivo ».

Camillo Placì (Allenatore Cosedil Acicastello)- « E’ arrivata finalmente l’ora di dare il via a questo campionato e ci prepariamo al primo test impegnativo su un campo caldo, con notevoli individualità. I nostri avversari hanno grandi qualità in attacco e noi dovremo essere bravi a non soffrire la loro ricezione e ad avere una buona gestione di muro e difesa. Obiettivo Dobbiamo essere attenti durante tutta la gara e di conseguenza dobbiamo cercare di vincere ».

Banca Macerata Fisiomed MC - Abba Pineto-

PRECEDENTI: 5 (2 successi Banca Macerata Fisiomed MC, 3 successi Abba Pineto)

EX: Michael Molinari a Macerata nel 2018/19



Giuseppe Ottaviani (Banca Macerata Fisiomed MC)- « Non vediamo l’ora di iniziare, sarà un inizio complicato. Abba Pineto è ben allestita e ha espresso un ottimo livello di gioco. Nelle amichevoli abbiamo sempre giocato alla pari anche se mai con la stessa formazione, sarà tutto da vedere, potrebbe spuntarla chi sentirà di meno l’emozione di questo nuovo campionato. Per fare bene sin da subito dovremo essere spensierati e attuare ciò che abbiamo provato nel precampionato, ovvero essere più costanti nelle cose che abbiamo fatto, nascondendo anche un po’ i nostri difetti. Le emozioni dovranno essere cavalcate per cercare di portare il risultato dalla nostra parte. Sarà importante essere pazienti e costanti noi e anche tutto l’ambiente che ci circonda ».

Matteo Zamagni (Abba Pineto)- « Veniamo da un pre-campionato a mio avviso positivo, nel quale abbiamo lavorato bene, con dedizione e concentrazione, cercando di mettere in pratica quanto fatto in allenamento durante le amichevoli. Secondo me i risultati si sono visti. Siamo carichi, non vediamo l’ora di affrontare Banca Macerata Fisiomed MC. Abbiamo già giocato contro di loro nella pre-season. Domenica mi aspetto una gara che sicuramente evidenzierà un po’ di emozione, perché la prima giornata è sempre così: si gioca con un punteggio reale, ogni punto diventa importante. Dovremo rompere il ghiaccio in questo senso, ma sappiamo che si vivrà, almeno nella fase iniziale della gara, sull’onda di queste emozioni. Poi, non ci nascondiamo: è la prima di campionato, ma per noi è già una gara importante e nella quale dobbiamo giocare per portare a casa dei punti. Consigli per i più giovani in squadra? Fidarsi di ciò che facciamo in settimana durante gli allenamenti, seguire la linea tracciata con lo staff tecnico e lavorare a testa bassa ».



Consar Ravenna - Smartsystem Essence Hotels Fano-

PRECEDENTI: 3 (1 successo Smartsystem Essence Hotels Fano, 2 successi Consar Ravenna)

EX: Alessio Tallone a Fano nel 2019/20, 2020/21; Manuel Coscione a Ravenna nel 2022/23; Stefano Mengozzi a Ravenna nel 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2020/21, 2023/24



Alessio Tallone (Consar Ravenna)- « Fano è un ambiente che si merita questa categoria. Lo ha dimostrato negli ultimi anni, nei quali è cresciuta molto come società e questa ricerca della A2 è poi culminata con un successo meritato. La squadra è completamente nuova rispetto ai tempi in cui giocavo io là ormai tanti anni fa. Di quel gruppo c’è solo Roberti, a cui sono molto legato. Per il resto, Smartsystem Essence Hotels Fano è una squadra esperta con molti giocatori che hanno già disputato la A2 ma anche con alcuni giovani promettenti quindi un giusto mix. È sicuramente una squadra che può dire la sua in questo campionato, ma noi dobbiamo pensare solo a noi stessi e affrontarla con la giusta concentrazione e la giusta conoscenza dei nostri mezzi. Mi aspetto una buona partecipazione del nostro pubblico, per salutarci e per vederci all’opera per la prima volta. Siamo una squadra molto nuova, che dovrà fare il suo percorso e speriamo di partire già con un buon livello di pallavolo ».

Manuel Coscione (Smartsystem Essence Hotels Fano)- « Come inizio di campionato affrontiamo subito un avversario forte, lo abbiamo già incrociato qualche settimana fa e ha dimostrato tutto il suo potenziale. La Consar Ravenna si è rinnovata e nel roster continuano a militare elementi di valore, sarà una gara tosta e difficile. Certamente battuta e muro sono i loro fondamentali migliori, ma Fano deve prima di tutto guardare in casa sua. Il feeling tra noi giocatori sta crescendo ma è chiaro che dobbiamo ancora affinare certi meccanismi ».

Emma Villas Siena - Evolution Green Aversa-

PRECEDENTI: 6 (2 successi Evolution Green Aversa, 4 successi Emma Villas Siena)

EX: Stefano Trillini a Aversa nel 2021/22

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 1a GIORNATA DI ANDATA-

Domenica 6 ottobre 2024, ore 17.00



Campi Reali Cantù - Delta Group Porto Viro Arbitri: Scotti Paolo, Armandola Cesare



Domenica 6 ottobre 2024, ore 17.30



Tinet Prata di Pordenone - Conad Reggio Emilia Arbitri: Nava Stefano, Sessolo Maurina



Domenica 6 ottobre 2024, ore 17.30



Gruppo Consoli Sferc Brescia - MA Acqua S.Bernardo Cuneo Arbitri: Giglio Anthony, Marconi Michele



Domenica 6 ottobre 2024, ore 18.00



OmiFer Palmi - Cosedil Acicastello Arbitri: Gasparro Mariano, Gaetano Antonio



Domenica 6 ottobre 2024, ore 18.00



Banca Macerata Fisiomed MC - Abba Pineto Arbitri: Marotta Michele, Cruccolini Beatrice



Domenica 6 ottobre 2024, ore 18.00



Consar Ravenna - Smartsystem Essence Hotels Fano Arbitri: Jacobacci Sergio, Clemente Andrea



Domenica 6 ottobre 2024, ore 19.00



Emma Villas Siena - Evolution Green Aversa Arbitri: Merli Maurizio, Grossi Dario



LA CLASSIFICA-

Abba Pineto 0, Banca Macerata Fisiomed MC 0, Campi Reali Cantù 0, Conad Reggio Emilia 0, Consar Ravenna 0, Cosedil Acicastello 0, Delta Group Porto Viro 0, Emma Villas Siena 0, Evolution Green Aversa 0, Gruppo Consoli Sferc Brescia 0, MA Acqua S.Bernardo Cuneo 0, OmiFer Palmi 0, Smartsystem Essence Hotels Fano 0, Tinet Prata di Pordenone 0.