Brescia è seconda, superata Palmi 3-0

BRESCIA- La Consoli Sferc Brescia fa il suo dovere nel posticipo interno con l’OmiFer Palmi, nel posticipo della 7a giornata , e chiude i conti in tre set netti 3-0 (25-20, 25-11, 25-19), portando a casa i punti che trasformano quella di domenica al Pala De André nella prima sfida al vertice della stagione. Gli ospiti non riescono mai a impensierire i tucani, in controllo dal primo all’ultimo punto.

Brescia parte con Tiberti in diagonale con Bisset, Cavuto e Cominetti in posto quattro, Erati e Tondo al centro con Hoffer libero.

Palmi mette in campo Sperotto incrociato a Sala, Gitto e Maccarone al centro, in posto quattro ci sono Corrado e Benavídez. Il libero è Donati.

Il servizio di casa regala sicurezza al gioco della prima linea bresciana e mette in croce gli ospiti, costretti alla palla staccata e ad attacchi poco efficaci (9-3). Cannestracci prova a sostituire Corrado con Lawrence che trova un ace (15-7) e un paio di schiacciate vincenti, ma è l’unica scintilla in un set a senso unico (25-20).

Omifer rientra in campo con più piglio e prende le misure a Bisset, poi Tiberti e compagni accelerano partendo ancora dal servizio, murano e difendono e volano da 6-4 a 13-5. Con due punti raddrizzati dal video-check e una serie letale al servizio del capitano (2 ace), anche il secondo parziale è in cassaforte (25-11).

Cambio di regia tra le file ospiti, con Mariani al posto di Sperotto e spazio di nuovo per Corrado. Palmi prova a giocare con la spregiudicatezza di chi non ha più nulla da perdere e qualcosa raccoglie, con Gitto e Sala (7 pari). Dentro anche Guastamacchia per Maccarone, ma Cominetti si accende e strappa il break (11-8). Zambonardi dà spazio a Cargioli e Raffaelli che contribuiscono al successo pieno, il primo, che spinge i tucani al vertice, dietro la capolista (25-19).

I protagonisti-

Alessandro Tondo (Gruppo Consoli Sferc Brescia)- « Un bel martedì, siam contenti che il lavoro in palestra stia pian piano venendo fuori. Siamo più sicuri dei nostri mezzi e il nostro gioco sta diventando un sistema che funziona. Domenica giocheremo contro la squadra secondo me più in forma del campionato. Serve prepararsi bene a quella che sarà una guerra, tra l’altro in casa loro, ma ci arriveremo molto concentrati ».

Il tabellino-

GRUPPO CONSOLI SFERC BRESCIA – OMIFER PALMI 3-0 (25-20, 25-11, 25-19)

GRUPPO CONSOLI SFERC BRESCIA: Tiberti 5, Cominetti 10, Tondo 5, Bisset Astengo 11, Cavuto 11, Erati 7, Franzoni (L), Hoffer (L), Bonomi 0, Cargioli 0, Manessi 0, Raffaelli 0. N.E. Zambonardi, Bettinzoli. All. Zambonardi.

OMIFER PALMI: Sperotto 1, Corrado 3, Maccarone 0, Sala 9, Benavidez 10, Gitto 6, Mariani 1, Donati (L), Prosperi Turri (L), Carbone 1, Lawrence 4, Guastamacchia 2. N.E. Iovieno, Concolino. All. Cannestracci.

ARBITRI: Marconi, Stellato.

Durata set: 29′, 23′, 29′; tot: 81′.

MVP: Yordan Bisset (Gruppo Consoli Sferc Brescia)