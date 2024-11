Netta vittoria di Acicastello su Reggio Emilia

CATANIA- Prestazione impeccabile della Cosedil Saturnia Acicastello che, nell'anticipo dell'8a giornata , in 82' minuti si è sbarazzata della Conad Reggio Emilia. Un 3-0 (25-17; 25-20; 25-20) inoppugnabile che ha mandato in visibilio i 1000 tifosi che hanno gremito gli spalti del PalaCatania.

Camillo Placì rimane fedele alla formazione che ben si è proposta durante le ultime uscite e schiera capitan Saitta in cabina di regia con al suo opposto Andrea Argenta, sull’altra diagonale Luka Basic e Javad Manavi (rientrato dopo l’influenza) ed al centro la coppia composta da Filippo Bartolucci ed Elia Bossi, Francesco Pierri nel ruolo di libero.

Anche per Fanuli lo schieramento in campo è quello “tipo” con il palleggiatore Porro in diagonale con Gasparini, Suraci e Gottardo a banda, Barone e Sighinolfi al centro e De Angelis libero.

Basic rompe il ghiaccio, realizzando i primi tre punti della gara. La fase di interdizione dura fino al 7 pari, poi i padroni di casa balzano sul +3 e Fanuli interrompe i giochi per parlare con i suoi. Poco cambia, lo stesso schiacciatore francese al rientro fa ripartire la marcia biancoblu arrivando fino al 14-7. Argenta mette a segno il suo muro numero 300 fermando Stabrawa, Bartolucci implacabile in sette, Basic centra l’ace in battuta e la Cosedil Saturnia Acicastello schizza fino al definitivo 25-17.

Nel secondo set Fanuli mischia le carte e manda in campo Stabrawa e Bonola al posto di Barone e Gasparini. Conad Reggio Emilia guadagna così i primi tre punti in gioco. Pronta la risposta biancoblu, con Argenta che sigla il 6 pari. Il primo vantaggio locale arriva invece sul 9-8 per mano del duo Bossi-Argenta. Ace di Saitta, primo tempo di Bossi e poi ancora un muro a tre firmato Argenta, Bartolucci e Basic, Cosedil Saturnia Acicastello sale e Fanuli gioca la carta time out (15-11). Si torna in campo e sono i colpi di Bossi e Argenta ad incrementare il divario fra le due formazioni. Gli ospiti tentano la reazione ed accorciano fino al 19-16, Manavì rimette il pallino del gioco in mano ai compagni, Bartolucci sigla i due punti che assegnano la vittoria del parziale ai padroni di casa.

Cosedil Saturnia Acicastello costretta ad inseguire in avvio di terza frazione 5-8.Manavi da posto 4 fa il tris ed azzera il distacco. Gli ospiti commettono una invasione ed il risultato si capovolge (9-8). Parte così la carica dei biancoblu, che con un Argenta in grande spolvero scattano sul 20-15 costringendo Fanuli a fermare il gioco. Al rientro ancora Argenta è scaltro a chiudere sui tre metri un pallone proveniente da un errore della ricezione avversaria. Gli emiliani provano un ultimo, disperato tentativo di riaprire la gara, Basic da posto 4 chiude la pratica sul 25-20.

I protagonisti-

Camillo Placì: (Allenatore Cosedil Acicastello)- « Sono contento perché abbiamo fatto bene in tanti fondamentali. Conad Reggio Emilia è una squadra che gioca bene, ha vinto a Cuneo tanto per dare l’idea ma oggi abbiamo dato continuità alla battuta, fatto un ottimo lavoro a muro e poi nel cambio palla abbiamo espresso per l’ennesima volta un alto livello. Dopo il tie break di Cuneo era importante fare punti, adesso abbiamo una settimana di lavoro per preparare una delle trasferte più importanti di questo mese, quella di Siena ».

Il tabellino-

COSEDIL SATURNIA ACICASTELLO-CONAD REGGIO EMILIA 3-0 (25-17; 25-20; 25-20)

COSEDIL SATURNIA ACICASTELLO: Basic 13 , Argenta 14, Saitta 2, Bossi 6, Bartolucci 8, Manavi 16, Perri (L), Orto 0. NE: Rottman, Volpe, Bartolini, Sabbi, Lombardo (L). All. Placì.

CONAD REGGIO EMILIA: Gottardo 8, Porro 0, Guerrini 9, Stabrawa 11, Barone 1, Bonola 1, Gasparini 1, Suraci 2, Sighinolfi 6, De Angelis (L), Zecca (L2). Ne: Signorini, Partenio. Alberghini. All. Fanuli.

ARBITRI: Ciaccio, Pecoraro

Durata: 26’, 27’, 29’ Tot: Tot: 82’