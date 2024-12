Acicastello-Ravenna apre la 12a giornata

La giornata si aprirà domani, sabato 14 dicembre, con la sfida delle 19.00 tra Cosedil Acicastello e Consar Ravenna. I sei incontri di domenica saranno equamente divisi in due fasce orarie: alle 16.00 scenderanno in campo Evolution Green Aversa – Campi Reali Cantù, Conad Reggio Emilia – OmiFer Palmi e Gruppo Consoli Sferc Brescia – Delta Group Porto Viro, mentre alle 18.00 sarà la volta delle ultime tre gare, ovvero Smartsystem Essence Hotels Fano – Emma Villas Siena, Abba Pineto – MA Acqua S.Bernardo Cuneo e Banca Macerata Fisiomed MC – Tinet Prata di Pordenone.

TUTTE LE SFIDE-

Cosedil Acicastello - Consar Ravenna-

Primo incrocio tra Cosedil Acicastello e Consar Ravenna. Fermi a 18 punti, gli etnei sono scivolati a -7 dalla vetta dopo lo stop a Fano, ed hanno comunicato la rescissione del libero Francesco Pierri; il 3-0 interno dei romagnoli contro Cantù ha invece consentito alla Consar di stare al passo con la locomotiva friulana, sempre a +2, e con i Tucani, che sono a +1. In Sicilia milita un plotone di ex: Andrea Argenta, Filippo Bartolucci, Elia Bossi, Simone Orto e Davide Saitta.



PRECEDENTI: Nessuno

EX: Andrea Argenta a Ravenna nel 2018/19; Filippo Bartolucci a Ravenna nel 2023/24; Elia Bossi a Ravenna nel 2016/17; Simone Orto a Ravenna nel 2022/23; Davide Saitta a Ravenna nel 2018/19, 2019/20

Camillo Placì (Allenatore Cosedil Acicastello)- « Adesso è importante ritrovare la vittoria e in questo turno giocheremo contro Ravenna, una delle migliori espressioni di questo campionato. Qui a Catania, al PalaCatania, davanti al nostro pubblico contiamo di giocare al meglio mettendo in campo una prestazione collettiva di squadra che ci permetta di vincere. Dobbiamo decisamente trasformare in punti il grande lavoro settimanale che facciamo in allenamento ».

Andrea Canella (Consar Ravenna)- « Per noi è molto importante continuare a fare punti perché vogliamo chiudere al meglio questo ottimo girone d’andata. Sappiamo tutti il livello di difficoltà della partita contro Acicastello, una squadra che forse non sta rendendo secondo le previsioni ma resta una formazione di grandissima qualità, costruita per vincere il campionato. Dobbiamo affrontare questa partita spensierati e senza timori, consapevoli della bontà e fluidità del nostro gioco che ci dovrà sorreggere anche in questa sfida nella quale dovremo cercare di limitare i centrali e gli schiacciatori avversari ».

Evolution Green Aversa - Campi Reali Cantù-

Stallo nei precedenti con due vittorie a testa tra Evolution Green Aversa e Campi Reali Cantù, squadre scontente dopo l’ultimo turno per le sconfitte in trasferta. Il collettivo campano, quinto, ha vinto un solo set nel quartier generale della capolista, il team canturino ci ha creduto davvero solo nel secondo parziale a Ravenna, ma ha perso 3-0 e in classifica ha solo due rivali alle spalle. Due gli ex ad accogliere gli ospiti, ovvero Martin Arasomwan e Matheus Motzo.



PRECEDENTI: 4 (2 successi Evolution Green Aversa, 2 successi Campi Reali Cantù)

EX: Martins Arasomwan a Cantù nel 2019/20; Matheus Motzo a Cantù nel 2019/20, 2020/21, 2021/22

Giacomo Tomasello (Evolution Green Aversa)- « La sconfitta di Prata è ormai archiviata. Adesso ci aspetta una nuova gara, molto importante, e avremo l'opportunità di giocarla in casa davanti al nostro pubblico. Questo ci dà una grinta e uno sprint in più. Campi Reali Cantù non è una squadra da sottovalutare: stanno cercando punti e hanno mostrato buone prestazioni, soprattutto di recente. Sono migliorati nel loro gioco e quindi dovremo affrontarli con grande attenzione. Credo molto in questo gruppo e sono certo che saprà reagire nel migliore dei modi. Per vincere contro Cantù, dobbiamo esprimere il nostro miglior gioco senza preoccuparci troppo di ciò che non ha funzionato nelle gare precedenti. Quando giochiamo con concentrazione, determinazione e attenzione, soprattutto al PalaJacazzi, siamo in grado di fare ottime prestazioni. Ho sempre detto ai ragazzi di non inseguire la perfezione: una squadra perfetta non è sinonimo di vittoria sicura. Serve equilibrio, sia nel lavoro in palestra che fuori, per mantenere costanza e serenità. Tranne la partita di Siena e quella di Prata, abbiamo sempre portato a casa punti, e questo dimostra il valore del gruppo. Adesso l’obiettivo è difendere questa posizione. La cosa più difficile è mantenere i risultati, ma siamo determinati a non mollare. Il morale è buono, abbiamo voglia di rifarci e siamo subito tornati in palestra per lavorare con ancora più motivazione. Sono soddisfatto del percorso fatto finora, ma adesso dobbiamo dimostrare ancora di più ».

Manuel Marzorati (Campi Reali Cantù)- « La partita di domenica sarà sicuramente complicata. Principalmente perché Aversa è una squadra molto più attrezzata rispetto a noi, e lo dimostra anche la classifica ad oggi. In più, loro in casa hanno sempre fatto risultati “utili”, e di contro noi fuori casa non siamo ancora riusciti ad esprimerci del tutto. Dovremmo metterci sicuramente più concentrazione e attenzione ai dettagli non potendo concedere nulla a una squadra del genere ».

Conad Reggio Emilia - OmiFer Palmi-

Sfida inedita tra Conad Reggio Emilia e OmiFer Palmi. Grazie al tie-break vincente a Porto Viro, gli emiliani sono saliti a 12 punti agganciando Cantù e mettendo il naso avanti per il numero di vittorie. Umore opposto per il gruppo calabrese, caduto 3-0 a Siena e fermo a 5 punti in coda. Un ex per parte nei roster: Pawel Stabrawa e Lorenzo Sperotto. In casa Conad Rocco Barone cerca il muro n. 500 nelle stagioni regolari.



PRECEDENTI: Nessuno

EX: Pawel Stabrawa a Palmi nel 2022/23, 2023/24; Lorenzo Sperotto a Reggio Emilia nel 2022/23, 2023/24

Pier Paolo Partenio (Conad Reggio Emilia)- « Domenica sarà una partita decisamente tosta. Finalmente ritorniamo a giocare al Bigi, visto che venivamo da due turni in trasferta. Sarà una partita veramente dura e delicata, quindi noi la affronteremo nel migliore dei modi, anche per fare bella figura davanti ai nostri tifosi. Loro hanno cambiato allenatore e palleggiatore e questo è un motivo di scossa e quindi faranno sicuramente del loro meglio per risalire la classifica. Noi dobbiamo guardare il nostro lato di campo, sappiamo che loro hanno degli attaccanti molto interessanti, però noi siamo consapevoli dei nostri mezzi, veniamo da una bella vittoria in trasferta, quindi non vediamo l'ora di dimostrare che possiamo andare avanti nel migliore dei modi in questo campionato ».

Gruppo Consoli Sferc Brescia - Delta Group Porto Viro-

Si avvicina l’ottavo incontro tra Gruppo Consoli Sferc Brescia e Delta Group Porto Viro, con i Tucani vittoriosi 6 volte su 7 nei precedenti. La formazione di casa viene dal successo interno per 3-1 su Pineto, vitale per marcare stretta la capolista Prata, rimasta a +1. Il gruppo veneto, invece, è sesto e vuole rifarsi dopo il tie-break interno perso con Reggio Emilia. Un ex per parte nei roster: Alex Erati e Pietro Ghirardi.



PRECEDENTI: 7 (6 successi Gruppo Consoli Sferc Brescia, 1 successo Delta Group Porto Viro)

EX: Alex Erati a Porto Viro nel 2022/23; Pietro Ghirardi a Brescia Atlantide nel 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2022/23, 2023/24

Antonio Cargioli (Gruppo Consoli Sferc Brescia)- « Arriviamo al penultimo turno del girone di andata secondi in classifica e con la determinazione di volerlo chiudere al primo posto. Non dipenderà solo da noi, ma è chiaro che dobbiamo fare la nostra parte al massimo delle nostre possibilità; per cui l’incontro con Porto Viro è uno di quei match che bisogna vincere. Giochiamo al San Filippo, e questo è sicuramente un vantaggio, con il nostro pubblico che ci sosterrà calorosamente ed anche di più, ma le recenti partite in casa ci devono insegnare che nulla è scontato o facile. Porto Viro è una squadra rinnovata, con ragazzi giovani e di sicura prospettiva, condotti da un allenatore, Daniele Morato, che conosco bene, molto coinvolgente e preparato. In seconda linea hanno uno dei liberi a mio parare più validi della Serie A2 , il mio amico Davide Morgese, col quale ho condiviso due stagioni a Reggio Emilia: grande persona oltre che ottimo giocatore. Porto Viro viene da due sconfitte delle quali l’ultima fra le mura amiche e venderà cara la pelle, ma noi vogliamo continuare a crescere nel gioco, nelle vittorie e anche in classifica ».

Pietro Ghirardi (Delta Group Porto Viro)- « La prima volta a Brescia da avversario sarà molto emozionante, ritroverò persone che sono state importanti per il mio percorso di crescita e per la mia vita, e tornerò a giocare al San Filippo, che è stata la mia seconda casa per tanti anni. Brescia è una delle squadre più forti e competitive del campionato. dovremo essere bravi a sfruttare le poche occasioni che ci concederanno e metterli in difficoltà con le cose che sappiamo fare meglio. Tiberti è uno dei migliori palleggiatori della categoria, ho avuto la fortuna di imparare tanto da lui nella mia esperienza all’Atlantide. Da parte nostra sarà fondamentale l’approccio, veniamo da due sconfitte consecutive, in cui non siamo riusciti ad esprimerci al massimo. La partita di domenica è una bella occasione per riscattarci, siamo pronti a lottare su ogni pallone per portare a casa il risultato ».

Smartsystem Essence Hotels Fano - Emma Villas Siena-

Faccia a faccia per la prima volta la Smartsystem Essence Hotels Fano e l’Emma Villas Siena, squadre reduci da un 11° turno redditizio. Il sodalizio marchigiano ha piegato 3-1 Acicastello portandosi al nono posto con 15 punti, mentre i toscani hanno confezionato la terza vittoria casalinga consecutiva battendo Palmi 3-0 e sono ottavi a +1 su Fano. L’unico ex della partita è Alessandro Acuti, lo scorso anno a Siena.

PRECEDENTI: Nessuno

EX: Alessandro Acuti a Siena nel 2023/24

Michael Angeletti (Assistant Coach Smartsystem Essence Hotels Fano)- « Siena è una squadra costruita per stare nei piani alti della classifica, hanno grande esperienza e nel proprio roster vantano giocatori di livello come Gabriele Nelli e Luigi Randazzo. Noi siamo in un buon momento, stiamo esprimendo un certo tipo di gioco e acquisendo consapevolezza nei nostri mezzi. Noi vogliamo giocarcela con tutti, i giocatori hanno cominciato ad imparare ad avere fiducia reciproca e capacità di gestire certe situazioni nel set, bisogna solo continuare così. Questo è un campionato molto equilibrato, non c’è una squadra favorita ».

Abba Pineto - MA Acqua S.Bernardo Cuneo-

Quinto incrocio in Serie A tra Abba Pineto e MA Acqua S.Bernardo Cuneo, con il club piemontese avanti per 3 successi a 1 negli scontri diretti. Umori differenti sui due fronti: la formazione abruzzese, decima con 14 punti all’attivo, viene dalla sconfitta in quattro set rimediata a Brescia, mentre gli ospiti, quarti a quota 20, sono reduci dal 3-1 interno su Macerata. Record vicini in carriera per lo schiacciatore Paolo Di Silvestre (10 punti ai 2000) e il centrale Matteo Zamagni (10 attacchi vincenti ai 2000).

PRECEDENTI: 4 (3 successi MA Acqua S.Bernardo Cuneo, 1 successo Abba Pineto)

EX: Nessuno

Banca Macerata Fisiomed MC - Tinet Prata di Pordenone-

Quinto scontro diretto tra Banca Macerata Fisiomed MC e Tinet Prata di Pordenone. Il team di casa si presenta forte di una tradizione favorevole (3 a 1), ma il momento storico vede lanciata la capolista friulana, in vetta con 25 punti e un bottino di 8 vittorie, compreso il 3-1 su Aversa, e 3 sconfitte stagionali. La Fisiomed è penultima a 10 punti dopo la trasferta negativa a Cuneo. Tra i marchigiani Giuseppe Ottaviani insegue i 2500 punti in Regular Season (-17), Niels Klapwijk i 2500 in Italia (-17). Sul fronte opposto Jernej Terpin è alla gara n. 200 nelle stagioni regolari.



PRECEDENTI: 4 (3 successi Banca Macerata Fisiomed MC, 1 successo Tinet Prata di Pordenone)

EX: Nessuno

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 12a GIORNATA-

Sabato 14 dicembre 2024, ore 19.00

Cosedil Acicastello – Consar Ravenna Arbitri: Vecchione Rosario, Gasparro Mariano

Domenica 15 dicembre 2024, ore 16.00

Evolution Green Aversa – Campi Reali Cantù Arbitri: Gaetano Antonio, De Simeis Giuseppe

Domenica 15 dicembre 2024, ore 16.00

Conad Reggio Emilia – OmiFer Palmi Arbitri: Scotti Paolo, Armandola Cesare

Domenica 15 dicembre 2024, ore 16.00

Gruppo Consoli Sferc Brescia – Delta Group Porto Viro Arbitri: Venturi Giuliano, Chiriatti Stefano

Domenica 15 dicembre 2024, ore 18.00

Smartsystem Essence Hotels Fano – Emma Villas Siena Arbitri: Sessolo Maurina, Giglio Anthony

Domenica 15 dicembre 2024, ore 18.00

Abba Pineto – MA Acqua S.Bernardo Cuneo Arbitri: Colucci Marco, Autuori Enrico

Domenica 15 dicembre 2024, ore 18.00

Banca Macerata Fisiomed MC – Tinet Prata di Pordenone Arbitri: Clemente Andrea, Mesiano Marta

LA CLASSIFICA-

Tinet Prata di Pordenone 25, Gruppo Consoli Sferc Brescia 24, Consar Ravenna 23, MA Acqua S.Bernardo Cuneo 20, Evolution Green Aversa 19, Delta Group Porto Viro 18, Cosedil Acicastello 18, Emma Villas Siena 16, Smartsystem Essence Hotels Fano 15, Abba Pineto 14, Conad Reggio Emilia 12, Campi Reali Cantù 12, Banca Macerata Fisiomed MC 10, OmiFer Palmi 5.