Il titolo d'Inverno se lo prende Brescia

ROMA- L’ ultima giornata di andata , che si è in gran parte consumata oggi con quattro anticipi, ha detto già molto. La Gruppo Consoli Sferc Brescia con il successo nel derby in casa della Campi Reali Cantù, ha conquistato matematicamente il titolo di Campione d’inverno. Successo pesante della MA Acqua S.Bernardo Cuneo che, travolgendo in casa l’Evolution Green Aversa, si è ripresa il di forza il quarto posto. Torna alla vittoria, dopo tre sconfitte, la Delta Group Porto Viro che manda in crisi la Cosedil Acicastello al quinto ko di fila

LE QUATTRO SFIDE-

MA Acqua S.Bernardo Cuneo – Evolution Green Aversa

La MA Acqua S.Bernardo Cuneo regala un sereno Natale al suo pubblico con una netta vittoria. Sottile e compagni regolano l’ultima giornata del girone di andata contro Aversa per 3-0 (25-21, 25-23, 25-23). Una vittoria importantissima, soprattutto in previsione del girone di ritorno che inizierà tra cinque giorni.

Lo starting six di Cuneo: Sottile palleggio, Pinali opposto, Codarin e Volpato centro, Sette e Allik schiacciatori; Cavaccini (L).

Coach Tomasello schiera: Garnica palleggio, Motszo opposto, Arasomwan e Frumuselu al centro, Frankowski e Canuto schiacciatori; Rossini (L).

Nel primo set i cuneesi partono avanti e mantengono il controllo del gioco fino alla fine della frazione, chiudendo 25-21.

Il secondo parziale vede nuovamente i padroni di casa partire da subito decisi e offensivi. Sul finale di set qualche incertezza in più e distrazione di troppo, portano Aversa a farsi sotto fino al -1 (23-22). Time out, poi Pinali dai nove metri al Set ball 24-22, ma viene annullato. Ci pensa Sette a chiudere 25-23.

Il terzo set parte da subito combattuto (6-6), segno del valore delle due compagini. Un punto alla volta Cuneo si porta avanti, ma i campani restano attaccati (23-22).

Mvp di serata Capitan Daniele Sottile.

I protagonisti-

Matteo Battocchio (Allenatore Ma Acqua S.Bernardo Cuneo)- « Stasera siamo stati bravi ad approcciare bene fin da subito la gara. Loro hanno sbagliato molto al servizio perché dovevano tirare tanto. Per nostra fortuna stasera a loro mancava Lyutskanov che è un bel potenziale in questo fondamentale e quindi non gliene sono entrate tante».

Il tabellino-

MA ACQUA S.BERNARDO CUNEO – EVOLUTION GREEN AVERSA 3-0 (25-21, 25-23, 25-23) –

MA ACQUA S.BERNARDO CUNEO: Sottile 3, Allik 11, Codarin 10, Pinali 5, Sette 10, Volpato 9, Chiaramello (L), Cavaccini (L), Brignach 0. N.E. Agapitos, Malavasi, Oberto, Mastrangelo, Compagnoni. All. Battocchio.

EVOLUTION GREEN AVERSA: Garnica 3, Canuto 7, Frumuselu 9, Motzo 18, Frankowski 5, Arasomwan 5, Agouzoul (L), Rossini (L), Ambrose 0, Minelli 1, Mentasti 1. N.E. Lyutskanov, Barbon. All. Tomasello.

ARBITRI: Giglio, Armandola.

Durata set: 27′, 33′, 30′; tot: 90′.

MVP: Daniele Sottile (MA Acqua S.Bernardo Cuneo)

Campi Reali Cantù – Gruppo Consoli Sferc Brescia

Per la Gruppo Consoli Sferc Brescia il girone di andata si chiude col titolo di campione d’inverno grazie alla vittoria piena sul campo della Campo Reali Cantù. I padroni di casa si rendono pericolosi solo nel secondo interminabile set, ma i tucani lo girano a loro favore e svoltano il match. Tondo è MVP e assicura: “Possiamo migliorare ancora”.

Regalo di Natale per i tifosi bresciani: la Consoli Sferc Centrale del Latte chiude in tre set il derby lombardo e si conferma da sola in vetta alla classifica al termine del girone di andata. Primo set senza storia: tanti errori di Cantù che parte meglio nel secondo, trascinata da Bacco e Novello, ma la maratona finale favorisce Brescia. Le energie spese pesano più sui padroni di casa che non trovano continuità, soprattutto in battuta, e cedono in tre set alla capolista, solida e determinata.

Cantù schiera Martinelli al palleggio e Novello opposto, Bacco e Tiozzo schiacciatori, Candeli e Bragatto centrali, Butti libero.

Brescia parte con Tiberti in diagonale con Bisset, Cavuto e Cominetti in posto quattro, Erati e Tondo al centro con Hoffer libero.

Funziona la battuta biancoblu con Cavuto e Tondo (3-7), mentre i padroni di casa restano nel set grazie agli attacchi di Bacco e Novello. Bisset scava il solco in lungolinea (12-17) e Gallo rileva un falloso Tiozzo senza riuscire a risollevare le sorti del parziale, chiuso dall’ace sulla riga di Cominetti (14-25).

Partono meglio i canturini, più efficaci dai nove metri e non scoraggiati dai muri ospiti. Novello mette la testa avanti e Brescia incappa in un paio di sbavature in attacco (11-9). L’aggancio passa da due pipe di Cavuto e dall’ace di Bisset, ma l’equilibrio è rotto dalla bomba di Novello del 20-19. Tiozzo ferma Bisset e ipoteca il set (23-21), invece è lo stesso cubano a trovare le mani del muro e la parità. Cominetti tira forte sul muro a tre e guadagna il primo set ball e invece Candeli ribalta tutto stoppando Bisset. Finale interminabile con tanti errori da entrambe le parti da fondocampo. Il cambio di fronte decisivo passa dal muro di Tiberti e l’attacco out di Tiozzo concede il doppio vantaggio ai tucani (36-38).

Consoli preme sull’acceleratore e va 1-5 e 6-12 con buoni attacchi e muri piazzati. Raffaelli fa rifiatare Cavuto, mentre Mattiroli prova a cambiare regia con Cottarelli e ad inserire Cormio, ma ai suoi manca continuità, soprattutto in battuta, e Brescia chiude la fase di andata con la posta piena e il primato in classifica (20-25).

I protagonisti-

Alessandro Mattiroli (Allenatore Campi Reali Cantù) « Brescia nel primo set ha attaccato in maniera importante dai nove metri, ci ha messo in crisi, e ha vinto agevolmente anche per questo motivo. Quando sono calati in questo fondamentale, come nel secondo set, e hanno fatto qualche errore, noi siamo riusciti a giocarcela. È un vero peccato che anche questa volta nei set lunghi non siamo riusciti a spuntarla, anche se abbiamo avuto più set point. Quando loro hanno ricominciato a battere bene per noi è stata più dura. Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, che loro al servizio sono una delle migliori squadre del campionato, e meritano il primo posto in classifica. Hanno fatto un’ottima partita, bravi loro ».

Alessandro Tondo (Gruppo Consoli Sferc Brescia)- « Partita che conferma il nostro trend in crescita. Magari sono io che sono perfezionista, ma credo che abbiamo ancora molto margine di miglioramento, soprattutto in attacco. Sono comunque molto contento dei tre punti di stasera, giacché in questo palazzetto sono cadute tutte tranne Porto Viro. Abbiamo un primato solido perché è il risultato di un percorso che stiamo costruendo giorno per giorno, non è casuale ».

Il tabellino-

CAMPI REALI CANTÙ – GRUPPO CONSOLI SFERC BRESCIA 0-3 (14-25, 36-38, 20-25) –

CAMPI REALI CANTÙ: Martinelli 0, Tiozzo 6, Candeli 5, Novello 16, Bacco 12, Bragatto 5, Cottarelli 0, Caletti (L), Butti (L), Cormio 1, Quagliozzi 0, Galliani 1, Marzorati 0. N.E. All. Mattiroli.

GRUPPO CONSOLI SFERC BRESCIA: Tiberti 2, Cominetti 10, Tondo 12, Bisset Astengo 17, Cavuto 12, Erati 4, Franzoni (L), Hoffer (L), Cargioli 0, Manessi 0, Raffaelli 0. N.E. Bonomi, Zambonardi, Bettinzoli. All. Zambonardi.

ARBITRI: Marconi, Selmi.

Durata set: 21′, 43′, 23′; tot: 87′.

MVP: Alessandro Tondo (Gruppo Consoli Sferc Brescia)

Emma Villas Siena – Conad Reggio Emilia

In una serata di grande freddo, ed è stato freddo intenso anche dentro il PalaEstra durante il match valevole per la tredicesima giornata, la Emma Villas Siena chiude bene il girone di andata e si fa un bel regalo di Natale conquistando la vittoria per 3-1 nel match contro la Conad Reggio Emilia. Buono l’approccio dei senesi sin dal primo set, i biancoblu conquistano un successo pesante e prezioso per la classifica e si portano a quota 19 punti. Il match è stato giocato davanti a una delegazione di dipendenti Beko dello stabilimento di viale Toselli di Siena che stanno vivendo una difficile situazione lavorativa e ai quali la Emma Villas Siena esprime la propria solidarietà.

La Emma Villas Siena parte forte: 7-1 di parziale. Bel muro di Randazzo, ace di trillini e attacchi vincenti di Gabriele Nelli. Con la murata vincente di Catttaneo Siena si porta sul 9-2. Ancora Randazzo e Nelli a segno per l’11-4. Il servizio vincente di Thomas Nevot porta al 14-5, Reggio Emilia risponde con Suraci. Gli ospiti non demordono, bel muro di Sighinolfi. Nevot allora guarda al centro e trova la veloce vincente di capitan Andrea Rossi. Suraci esulta dopo il suo ace di qualità (17-11). Un lunghissimo e bellissimo scambio, con grandi difese da una parte e dall’altra, viene chiuso dal tocco vincente di Claudio Cattaneo per il 20-13. Luigi Randazzo chiude il primo set in favore di Siena sul 25-16.

Ci sono 5 punti a testa per Luigi Randazzo e Stefano Trillini, i senesi hanno attaccato con il 63%.

Alla ripresa del gioco Reggio Emilia inizia forte (4-6). Due bei punti della Emma Villas: Nevot serve bene Trillini, subito dopo il centrale di Siena mette a segno una murata vincente. Il punto di Cattaneo vale il 10-7, coach Fanuli chiama time out per parlare con i suoi. A Sighinolfi risponde per due volte Cattaneo, Siena mette di nuovo la freccia: 16-15. Che diventa +2 con l’errore di Stabrawa. Nevot sta guidando assai bene la squadra servendo con profitto tutti gli attaccanti biancoblu. Nelli firma il 22-17. Randazzo mura Strabawa per il 23-17. Siena chiude il secondo set 25-19.

Nel terzo parziale Ancora Reggio Emilia avanti, gli ospiti prendono un margine. Suraci firma il punto dell’8-11. Stabrawa in questo caso guida la sua squadra che prende un buon vantaggio (14-17). Nelli è bravo nel mani-out (15-17). Randazzo dà il -1 (16-17). Stabrawa a segno, poi Suraci approfitta della ricezione errata dei senese e appoggia il 20-23. Bravo Randazzo (21-23). Reggio Emilia, guidata da Suraci che realizza 8 punti in questo parziale, conquista il set 22-25.

Nel quarto set Nelli prende per mano la squadra con 4 punti, tre in attacco e uno con una murata vincente. Cattaneo stampa la murata del 14-12. Siena ha punti da Cattaneo e Randazzo, ancora protagonisti. L’ex Rocco Barone mura per il 21-17. Rossi realizza la veloce del 22-17. Ace di Nelli ed è 23-17. Cattaneo chiude il quarto set sul 25-18. La Emma Villas Siena conquista tre punti.

Il tabellino-

EMMA VILLAS SIENA – CONAD REGGIO EMILIA 3-1 (25-16, 25-19, 22-25, 25-18)

EMMA VILLAS SIENA: Trillini 12, Nevot 2, Bonami (L), Melato, Coser (L), Alan Patrick Araujo, Alpini, Nelli 18, Rossi 7, Pellegrini, Randazzo 16, Ceban, Cattaneo 17. Coach: Graziosi. Assistente: Monaci.

CONAD REGGIO EMILIA: Zecca (L), Signorini, Gottardo 1, Porro 3, Partenio, Guerrini 8, Stabrawa 12, De Angelis (L), Barone 2, Bonola 5, Gasparini, Alberghini, Suraci 16, Sighinolfi 3. Coach: Fanuli. Assistente: Zagbni.

Arbitri: Bassan, Marotta.

Durata set: 26’, 28’, 29’, 29’ Tot:112’

Mvp: Claudio Cattaneo (Emma Villas Siena)

Spettatori: 350.

Delta Group Porto Viro – Cosedil Acicastello

Risorge la Delta Group Porto Viro dopo tre sconfitte consecutive e prosegue il momento negativo della Cosedil Saturnia Acicastello che anche stasera non riesce ad invertire la tendenza incassando la quinta sconfitta di fila. Nonostante il buon avvio infatti, la formazione castellese si lascia poi travolgere dalla grinta dei padroni di casa i quali con abilità riescono a chiudere la gara sul 3-1.

Morato ritrova il regista Santambrogio e lo schiera inserendo al suo opposto Arguelles, al centro dispone Sperandio e Eccher ed in quattro la diagonale composta da Andreopulos e Magliano, con libero Morgese.

Camillo Placì replica lo schema della gara precedente con capitan Davide Saitta palleggiatore, opposto Manuele Lucconi, Filippo Bartolucci ed Elia Bossi al centro, Will Rottman e Javad Manavi schiacciatori, libero Simone Orto.

Buono l’avvio per gli ospiti che ingranano subito accaparrandosi i primi tre punti in palio, incrementando poi il vantaggio poco più in là. Morato è dunque subito costretto dal primo tempo vincente di Bossi (4-9) a chiamare time out. Con il supporto di un ispiratissimo Lucconi (7 punti nel set) Cosedil Saturnia Acicastello si porta sul +6, e Morato decide di inserire Pedro per Andreopulos. I biancoblu continuano però ad offrire un gioco ordinato ed efficace, confermando le buone qualità di squadra a muro. Manavì trova il punto del set ball, Rottman dalla seconda linea chiude la pratica.

Morato mischia le carte alla ripresa del gioco tornando a schierare Pedro ma nel ruolo di opposto, facendo accomodare Arguelles in panchina. Andreopulos porta i compagni sul 2-0, gli ospiti rispondono subito con Manavì e Lucconi (3-3). Pedro riporta i padroni di casa sul +2, contribuendo a mantenere il vantaggio fino all’8-6. È ancora Lucconi l’artefice del pari, raggiunto sul 9-9. Nel frattempo Placì fa rifiatare Manavì con il contributo di Basic, che lo sostituisce. Delta Group Porto Viro ritrova il passo (15-12), Placì chiede time out per spezzare il ritmo. Il tentativo non subisce tuttavia l’effetto sperato con i veneti che guidati dai colpi di Pedro (8 punti nel set) continuano a macinare punti. Andreopulos da posto quattro mette il proprio sigillo sul secondo gioco, pareggiando il conto dei set.

Lucconi inaugura il terzo parziale con un attacco vincente da posto due, risponde Eccher. Il set prosegue in equilibrio fino al 5-6 quando Cosedil Saturnia Acicastello centra il primo sprint suggellato dal colpo di Manavi (6-9). È Magliano che trova poi il nuovo pari (11-11), mentre Sperandeo blocca a muro Lucconi compiendo il controsorpasso. La gara si accende, i biancoblu tornano a guidare grazie all’errore in battuta di Andreopulos ed a un muro di Rottman e poi ancora Delta Group avanti, in una serie di sorpassi e controsorpassi che si susseguono a rotazione. I padroni di casa trovano il +3 sul 21-18, Placì richiama i suoi in panchina. I ragazzi di Morato non si lasciano tuttavia distrarre dal break, proseguendo a mantenere il timone del parziale. L’errore di Bartolucci in battuta concede il terzo set ai veneti.

Per Cosedil Saturnia Acicastello il quarto set comincia in salita (5-2). Placì non temporeggia e chiede subito di parlare con i suoi interrompendo il gioco. Al rientro però la corsa dei padroni di casa prosegue con Sperandio che ferma a muro l’attacco di Manavì. L’allenatore dei catanesi chiama ancora time out, e poi sceglie di sostituire per un paio di scambi la diagonale opposto-palleggiatore inserendo Bernardis e Argenta per Saitta e Lucconi (8-2). I biancoblu provano ad invertire la tendenza accorciando con Bartolucci e Manavi (15-12), e successivamente ancora grazie allo schiacciatore iraniano rosicchiano un’altra lunghezza (20-18). Il muro di Saitta su Andreopulos porta la distanza ad un punto (22-21). Una fortunata carambola permette poi a Sperandio di mettere a segno il punto numero 23, mentre Magliano porta i suoi al match point. I castellesi ne annullano due, Magliano non sbaglia il terzo tentativo e regala il successo alla propria formazione.

Il tabellino-

DELTA GROUP PORTO VIRO-COSEDIL SATURNIA ACICASTELLO 3-1 (16-25; 25-19; 25-20; 25-23)

DELTA GROUP PORTO VIRO: Arguelles 1, Magliano 16, Pedro 13, Sperandio 8, Eccher 6, Santambrogio 1, Morgese (L), Bellia 0, Innocenzi 0, Chiloiro 1. Ne: Ballan, Ghirardi, Lamprecht (L). All. Morato

COSEDIL SATURNIA ACICASTELLO: Rottman 9, Lucconi 21, Bartolucci 7, Saitta 2, Manavi 10, Bossi 10, Orto (L), Basic 0, Argenta 1, Lombardo 0, Volpe 0, Bernardis 0. Ne: Bartolini (L). All, Placì.

ARBITRI: Nava, Clemente

Durata Set: 22’; 25’, 27’, 29’. Tot: 103’

I RISULTATI-

MA Acqua S.Bernardo Cuneo-Evolution Green Aversa 3-0 (25-21, 25-23, 25-23);

Emma Villas Siena-Conad Reggio Emilia 3-1 (25-16, 25-19, 22-25, 25-18);

Consar Ravenna-Banca Macerata Fisiomed MC – Si gioca domani Ore 19:00;

Tinet Prata di Pordenone-Smartsystem Essence Hotels Fano – Si gioca domani Ore 17:30;

Delta Group Porto Viro-Cosedil Acicastello 3-1 (16-25, 25-19, 25-20, 25-23);

Campi Reali Cantù-Gruppo Consoli Sferc Brescia 0-3 (14-25, 36-38, 20-25);

OmiFer Palmi-Abba Pineto

LA CLASSIFICA-

Gruppo Consoli Sferc Brescia 30, Consar Ravenna 25, Tinet Prata di Pordenone 25, MA Acqua S.Bernardo Cuneo 24, Evolution Green Aversa 22, Delta Group Porto Viro 21, Emma Villas Siena 19, Cosedil Acicastello 19, Smartsystem Essence Hotels Fano 18, Abba Pineto 16, Banca Macerata Fisiomed MC 13, Conad Reggio Emilia 12, Campi Reali Cantù 12, OmiFer Palmi 8.

Note: un incontro in meno: Consar Ravenna, Tinet Prata di Pordenone, Smartsystem Essence Hotels Fano, Abba Pineto, Banca Macerata Fisiomed MC, OmiFer Palmi

IL PROSSIMO TURNO- 26/12/2024

Evolution Green Aversa-Emma Villas Siena;

Smartsystem Essence Hotels Fano-Consar Ravenna;

Conad Reggio Emilia-Tinet Prata di Pordenone;

MA Acqua S.Bernardo Cuneo-Gruppo Consoli Sferc Brescia;

Delta Group Porto Viro-Campi Reali Cantù;

Abba Pineto-Banca Macerata Fisiomed MC;

Cosedil Acicastello-OmiFer Palmi.