A Santo Stefano 1a di ritorno

ROMA- Chiusa l'andata l'A2 Maschile riparte subito, il giorno di Santo Stefano, con l'inizio del girone di ritorno. Tutti all'insegumento di Brescia , campione d'inverno, con Ravenna rimasta in scia con appena due lunghezze di ritardo, la lotta per il vertice è più aperta che mai nel secondo torneo nazionale per importanza. In coda Palmi ha arrestato la sua risalita dal fondo, ma ha a disposizione 13 giornate per rifarsi. Trasferte light nel calendario post natalizio di giovedì 26 dicembre, giorno di Santo Stefano, che vede le 14 squadre in lizza nella categoria tutte in campo alle 18.00. L’Abba Pineto, reduce dal successo in Calabria, ospita la Banca Macerata Fisiomed MC, che deve rialzarsi dopo la battuta d’arresto in Romagna. La Cosedil Acicastello, che ha prolungato in Veneto la scia di sconfitte, cerca di rialzarsi contro l’ultima della classe, l’OmiFer Palmi, scivolata in casa dopo la trasferta vincente in Emilia. A confronto anche Delta Group Porto Viro, alla seconda gara interna di fila dopo un buon successo da 3 punti, e Campi Reali Cantù, che nell’ultimo turno non ha potuto nulla tra le mura amiche contro i campioni d’inverno. Ma Acqua S.Bernardo Cuneo impegnata ancora una volta nel proprio quartier generale dopo il 3-0 inflitto ad Aversa. In Piemonte si presentala corazzata Gruppo Consoli Sferc Brescia, con tanto di corona per il primato di metà stagione regolare. Una sorta di “derby interregionale”, vista la poca distanza geografica tra Smartsystem Essence Hotels Fano e Consar Ravenna, con i marchigiani forti del punto preso su un campo difficile come quello di Prata e i romagnoli giustizieri dell’altra marchigiana, Macerata. Dopo il ritorno dalla Toscana a mani vuote, la Conad Reggio Emilia si misura con la Tinet Prata di Pordenone, che ha centrato due punti sofferti in casa con Fano. In Campania i padroni di casa dell’Evolution Green Aversa devono riscattare lo scivolone sulle langhe piemontesi, ma al PalaJacazzi arriva una rivale scomoda come l’Emma Villas Siena, che con una vittoria corsara da tre punti firmerebbe l’aggancio.

TUTTE LE SFIDE-

Abba Pineto - Banca Macerata Fisiomed MC

Sfida n. 7 tra Abba Pineto e Banca Macerata Fisiomed MC, con gli abruzzesi avanti 4-2 nei precedenti e vittoriosi per 3-1 nelle Marche all’andata. Macerata ritrova due ex da rivali, Lorenzo Calonico e Michael Molinari. Il centrale ospite Gabriele Sanfilippo è vicino ai 500 punti in carriera, soglia che ora dista 4 sigilli.



PRECEDENTI: 6 (2 successi Banca Macerata Fisiomed MC, 4 successi Abba Pineto)

EX: Lorenzo Calonico a Macerata nel 2019/20, 2020/21; Michael Molinari a Macerata nel 2018/19

Cosedil Acicastello - OmiFer Palmi

In parità con 4 vittorie a testa i confronti tra Cosedil Acicastello e OmiFer Palmi, con gli etnei autori di un blitz per 3-1 all’andata. Le due squadre bramano punti, il team siciliano per passare nella prima metà del tabellone, quello calabrese per risalire dalla coda. Carmelo Gitto è a -13 dai 1500 attacchi vincenti in Regular Season.



PRECEDENTI: 8 (4 successi Cosedil Acicastello, 4 successi OmiFer Palmi)

EX: Nessuno

Piero D'Angelo ( Direttore sportivo Cosedil Acicastello)- « Dobbiamo scendere in campo con l'obiettivo di vincere. Stiamo vivendo un periodo difficile che non ci aspettavamo, ma siamo tutti convinti che ne usciremo. Ci stiamo allenando bene e uniti cercheremo di uscire da questo momento che non rispecchia le nostre potenzialità ».

Delta Group Porto Viro - Campi Reali Cantù

Scontro diretto n. 8 tra Delta Group Porto Viro e Campi Reali Cantù, con i lombardi avanti per 5 vittorie a 2, ma battuti 3-1 all’andata. Il collettivo veneto è sesto, Cantù naviga nelle zone basse. Un ex per parte nei roster: Lorenzo Magliano e Nicola Tiozzo. Tra gli ospiti Marco Novello cerca il punto personale n. 1500 in carriera.



PRECEDENTI: 7 (5 successi Campi Reali Cantù, 2 successi Delta Group Porto Viro)

EX: Lorenzo Magliano a Cantù nel 2023/24; Nicola Tiozzo a Porto Viro nel 2023/24

Edwin Arguelles Sanchez (Delta Group Porto Viro)- « Mi aspetto una Cantù più arrabbiata che impaurita, non possiamo assolutamente sottovalutarla, ma questa partita può diventare un’opportunità per noi, siamo in casa e dobbiamo giocare sulle loro insicurezze, create dagli ultimi risultati negativi. Il nostro approccio alla gara sarà lo stesso degli allenamenti in settimana, consapevoli dei nostri punti di forza e delle nostre debolezze, mantenendo sempre al massimo grinta ed entusiasmo. Non c’è solo Novello, la Campi Reali ha diversi giocatori forti in rosa, ma questo vale per tutte le avversarie che abbiamo incontrato quest'anno. Noi, però, lavoriamo da inizio stagione con la convinzione che alla fine vince sempre chi gioca meglio, quindi non guarderemo molto la loro metacampo, bensì ci concentreremo sui noi stessi, per cercare di esprimere la nostra miglior pallavolo ».



MA Acqua S.Bernardo Cuneo - Gruppo Consoli Sferc Brescia

Faccia a faccia n. 11 tra MA Acqua S.Bernardo Cuneo, quarta forza del torneo, e la capolista Gruppo Consoli Sferc Brescia. Il bilancio è favorevole ai piemontesi con 7 vittorie a 3. Gli ultimi tre incontri si sono conclusi al tie-break, gli ultimi due li ha vinti Cuneo. L’unico ex è Lorenzo Codarin. Gara n. 100 in carriera per Mirco Compagnoni.



PRECEDENTI: 10 (3 successi Gruppo Consoli Sferc Brescia, 7 successi MA Acqua S.Bernardo Cuneo)

EX: Lorenzo Codarin a Brescia Atlantide nel 2017/18

Smartsystem Essence Hotels Fano - Consar Ravenna

Quinta sfida tra Smartsystem Essence Hotels Fano e Consar Ravenna dopo i 3 successi a 1 per i romagnoli, dominanti all’andata. Fano è ottava nel gruppo a quota, 19, Ravenna seconda a -2 da Brescia. Tre ex: da una parte Manuel Coscione e Stefano Mengozzi, dall’altra Alessio Tallone. Christoph Marks alla 100a in Regular Season.



PRECEDENTI: 4 (1 successo Smartsystem Essence Hotels Fano, 3 successi Consar Ravenna)

EX: Manuel Coscione a Ravenna nel 2022/23; Stefano Mengozzi a Ravenna nel 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2020/21, 2023/24; Alessio Tallone a Fano nel 2019/20, 2020/21

Mattia Brunetti (Direttore sportivo Smartsystem Essence Hotels Fano)- « La gara di andata (3-0 Ravenna) è ormai acqua passata. Ricordo benissimo il nostro esordio in un palazzetto storico come il Pala De Andre’, perdemmo nettamente per 3 a 0 con ottima prestazione da parte loro. Ora però giochiamo in casa noi e sappiamo benissimo che in queste occasioni sappiamo valerci. Sono fiducioso e sicuro che abbiamo buone possibilità di fare bene »

Tommaso Guzzo (Consar Ravenna)- « Siamo contenti per la vittoria contro Macerata e per il bel girone d'andata che abbiamo disputato ma non ci accontentiamo e continueremo a lavorare per esprimere un livello ancora più alto. Ci aspetta un girone di ritorno impegnativo che comincia con una sfida contro un Fano che sta attraversando un bel momento e sta esprimendo una buona pallavolo. Il loro miglioramento è evidente nel gioco e nei risultati: sarà una partita veramente tosta e ci prepareremo sapendo quel che ci aspetta ».

Conad Reggio Emilia - Tinet Prata di Pordenone

Tabù da sfatare al PalaBigi. Su 5 incroci interni ed esterni la Conad Reggio Emilia non ha mai superato la Tinet Prata di Pordenone, che attualmente occupa il terzo gradino del podio con tre lunghezze di ritardo da Brescia. Gli emiliani, invece, lottano nelle zone a rischio. Un ex per parte nei roster: Carlo De Angelis e Simone Scopelliti.



PRECEDENTI: 5 (5 successi Tinet Prata di Pordenone)

EX: Carlo De Angelis a Prata nel 2022/23, 2023/24; Simone Scopelliti a Reggio Emilia nel 2020/21, 2021/22

Nicolò Katalan (Tinet Prata di Pordenone)- « Con Fano ci aspettavamo una partita tosta perché loro arrivavano in casa nostra dopo un bellissimo periodo e hanno lottato fino alla fine. Lo sapevamo sarebbe stato così e ci eravamo preparati a questo. Per noi è stato importante ripartire dopo il passo falso di Macerata, che aveva bloccato il nostro bellissimo filotto di vittorie. Con Reggio Emilia abbiamo iniziato bene il campionato, ma adesso ci aspettiamo una partita diversa. Abbiamo imparato che questo campionato non permette distrazioni o rilassamenti perché si viene immediatamente puniti. C’è equilibrio e se vogliamo portare a casa punti dovremo dare sicuramente il meglio di noi stessi »

Evolution Green Aversa - Emma Villas Siena

Evolution Green Aversa ed Emma Villas Siena a confronto per l’ottava volta in Serie A. Toscani avanti con 5 successi a 2 nei precedenti e vittorioso 3-0 all’andata. In classifica le due squadre sono separate da soli tre punti: Aversa è quarta a quota 22, Siena sgomita nel gruppone a 19 punti. L’unico ex è Stefano Trillini. Gara assoluta n. 300 per Federico Bonami. Luigi Randazzo è a 15 attacchi dai 1500 in carriera.

PRECEDENTI: 7 (2 successi Evolution Green Aversa, 5 successi Emma Villas Siena)

EX: Stefano Trillini a Aversa nel 2021/22

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 1ª GIORNATA DI RITORNO –

Giovedì 26 dicembre 2024, ore 18.00

Abba Pineto – Banca Macerata Fisiomed MC Arbitri: Gasparro Mariano, Vecchione Rosario

Giovedì 26 dicembre 2024, ore 18.00

Cosedil Acicastello – OmiFer Palmi Arbitri: Pecoraro Sergio, Mazzarà Antonio

Giovedì 26 dicembre 2024, ore 18.00

Delta Group Porto Viro – Campi Reali Cantù Arbitri: Stellato Giuseppina, Sessolo Maurina

Giovedì 26 dicembre 2024, ore 18.00

MA Acqua S.Bernardo Cuneo – Gruppo Consoli Sferc BresciaArbitri: Clemente Andrea, Jacobacci Sergio

Giovedì 26 dicembre 2024, ore 18.00

Smartsystem Essence Hotels Fano – Consar Ravenna Arbitri: Armandola Cesare, Selmi Matteo

Giovedì 26 dicembre 2024, ore 18.00

Conad Reggio Emilia – Tinet Prata di Pordenone Arbitri: Grossi Dario, Russo Roberto

Giovedì 26 dicembre 2024, ore 18.00

Evolution Green Aversa – Emma Villas Siena Arbitri: Colucci Marco, Lentini Gianmarco

LA CLASSIFICA-

Gruppo Consoli Sferc Brescia 30, Consar Ravenna 28, Tinet Prata di Pordenone 27, MA Acqua S.Bernardo Cuneo 24, Evolution Green Aversa 22, Delta Group Porto Viro 21, Abba Pineto 19, Smartsystem Essence Hotels Fano 19, Emma Villas Siena 19, Cosedil Acicastello 19, Banca Macerata Fisiomed MC 13, Conad Reggio Emilia 12, Campi Reali Cantù 12, OmiFer Palmi 8.