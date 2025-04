ROMA- Si chiudono in Gara 2 le tre sfide dei Quarti di finale dei Play Off di A2 Maschile. Completano l’opera, dopo il successo in Gara 1, Gruppo Consoli Sferc Brescia, MA Acqua S.Bernardo Cuneo e Emma Villas Siena che eliminano rispettivamente Cosedil Acicastello, Evolution Green Aversa e Consar Ravenna. Le squadre di Zambonardi e Battocchio lo fanno andando a vincere in trasferta mentre quella di Graziosi, dopo dura lotta terminata al tie break, ha ragione dei romagnoli davanti ai tifosi del Pala Estra. Tinet-Prata di Pordenone- MA Acqua S.Bernardo Cuneo e Gruppo Consoli Sferc Brescia-Emma Villas Siena le sfide di semifinale.

LE TRE SFIDE-

Cosedil Acicastello – Gruppo Consoli Sferc Brescia

La Consoli si ripete e conquista la Semifinale Play-off vincendo una Gara 2 psicologicamente molto impegnativa. Dopo aver giocato alla pari fino a 20, i tucani soffrono il muro di casa, piazzatissimo sugli ultimi scambi, e cedono il primo set. Ripartono all’inseguimento, agganciano e sembrano in controllo del terzo parziale, ma è ancora il block etneo a fare la differenza e a rosicchiare il vantaggio messo in cascina da Brescia, brava a chiuderla al termine di in una battaglia di nervi. Nel set decisivo, i biancoblù trovano nuovamente le contromisure per arginare i padroni di casa e costruiscono la loro vittoria con l’attesa e la lucidità in battuta nei momenti-chiave del finale.

Coach Montagnani incrocia Saitta e Lucconi con Rottman e Basic a banda, Volpe e Bartolucci al centro mentre il libero è Orto.

Brescia parte con Bonomi e Bisset, Cavuto e Cominetti in posto quattro, Erati e Tondo al centro con Hoffer libero.

Brescia insegue garantendosi il cambio-palla con Cavuto che, grazie ad una gran difesa, propizia l’aggancio a 13 siglato dalla botta di Bisset. Tondo serve bene e i tucani vanno sopra 14-16, ma Rottman e Volpe rimettono la testa avanti (18-17). L’inserimento di Argenta in prima linea è efficace: ferma due volte l’attacco biancoblù e Zambonardi interrompe sul 21-18. Erati mette in difficoltà la ricezione di Basic e il muro dei tucani lo stoppa per il 21-20, poi la Consoli non riesce più a trovare varchi e cede il set (25-21).

Si gioca in equilibrio, con Bartolucci e Tondo protagonisti. Saitta smarca bene Rottman, ma i bresciani restano in scia con i monster block di Cominetti (13-14) e di Erati (15-17). Bonomi tiene bene il servizio, Montagnani rigioca il doppio cambio, ma stavolta è meno efficace e Brescia vola sul 17-21. Bartolucci intuisce il gioco dei tucani e avvicina i suoi 20-22, ma Cavuto infila un ottimo servizio e arriva il set ball, finalizzato grazie all’errore di Basic (21-25).

La Consoli parte forte e si conquista un break grazie alla battuta float di Erati (0-3). Lucconi e Basic si fanno sentire in attacco e a muro (7-8), ma Bisset infila una serie spaventosa dalla linea di fondo e trascina 9-14. Il muro di Cosedil fa la differenza, oltre ad una gran difesa di Argenta, e dopo un parziale negativo di 3 lunghezze, Zambonardi ferma tutto. Altri due punti scappano sul servizio di Volpe e i tucani si incastrano, facendosi raggiungere a 17. Inizia il punto a punto: Cavuto mette una palla deliziosa all’incrocio delle righe scavalcando il muro etneo e poi Saitta trova il nuovo pareggio a 23. Il block di casa ribalta tutto: Aci Castello ha la palla vincente sul 24-23, ma Cominetti e Bonomi dicono no. Argenta manda out per il 25-27 finale.

Montagnani cambia le carte in tavola: Lucconi entra a banda per Rottman, Argenta resta in campo come opposto e fa subito valere i sui centimetri a muro (3-1). I padroni di casa giocano il tutto per tutto e Basic sembra un altro rispetto al set precedente (9-5). Il secondo ace subìto costringe Zambonardi al time out (11-6); Brescia si fa sotto sfruttando la sua battuta più insidiosa (13-12) e impatta con un murone di Cominetti. Lucconi non vuole cedere (18-17) e Cavuto gli risponde a tono. Bisset mette l’ace del 19-20 e Tondo quello del 21-23; il capitano porta i suoi al match ball e la semifinale è servita, in un crescendo chiuso dalla palla in rete di Argenta (25-21).

I protagonisti-

Alessandro Tondo (Gruppo Consoli Sferc Brescia)- « Una partita difficile, nervosa, combattuta: dall’altra parte c’era una squadra che non si arrende mai e per noi venire qui senza il capitano in campo era una sfida nella sfida. Bravi loro a darci filo da torcere e più bravi ancora noi a portarla a casa restando uniti fino alla fine ».

Il tabellino-

COSEDIL ACICASTELLO – GRUPPO CONSOLI SFERC BRESCIA 1-3 (25-21, 21-25, 25-27, 21-25) –

COSEDIL ACICASTELLO: Saitta 4, Basic 12, Bartolucci 9, Lucconi 11, Rottman 9, Volpe 3, Argenta 9, Orto (L), Lombardo (L), Bartolini 0, Bernardis 0. N.E. Bossi. All. Montagnani.

GRUPPO CONSOLI SFERC BRESCIA: Bonomi 0, Cominetti 10, Erati 5, Bisset Astengo 9, Cavuto 16, Tondo 5, Franzoni (L), Hoffer (L), Raffaelli 0. N.E. Tiberti, Cargioli, Bettinzoli, Manessi. All. Zambonardi.

ARBITRI: Gaetano, Ciaccio.

Durata set: 28′, 28′, 35′, 28′; tot: 119′.

Evolution Green Aversa – Ma Acqua S.Bernardo Cuneo

Cuneo conquista con cuore e grinta la Semifinale Play Off Serie A2 maschile! Capitan Sottile e compagni portano a casa la vittoria in 3 set; un primo set sudato ai vantaggi, ma prese le lunghezze i cuneesi hanno saputo dominare e agguantare la vittoria (3-0). La MA Acqua S.Bernardo Cuneo affronterà quindi Prata di Pordenone, qualificatasi al primo posto della Regular Season e in Semifinale di diritto.

Lo starting six di Cuneo: Sottile palleggio, Pinali opposto, Codarin e Volpato centro, Sette e Allik schiacciatori; Cavaccini (L).

Coach Tomasello schiera: Garnica palleggio, Motzo opposto, Arasomwan e Frumuselu al centro, Lyutskanov e Canuto schiacciatori; Rossini (L).

Top scorer della serata, l’opposto cuneese Giulio Pinali con i suoi 21 punti personali, di cui 3 ace al servizio, un muro e il 61% di attacchi vincenti (17 pt). Segue il collega di ruolo normanno, Matheus Motzo con 17 punti solo in attacco e al terzo posto un super Lorenzo Codarin con 11 punti: 1 ace, 1 muro e il 90% in attacco (9/10).

Gara 1 – Semifinale Play Off si giocherà domenica 6 aprile alle ore 17.30 al PalaPrata di Prata di Pordenone, mentre Gara 2 si svolgerà a Cuneo domenica 13 aprile alle ore 18.00 con prevendita attiva da mercoledì alle 12.00 su Liveticket.it e possibilità di acquistare i biglietti di persona presso Energia Pulita, in c.so Nizza n.29 a Cuneo, negli orari di apertura.

I protagonisti-

Matteo Battocchio (Allenatore MA Acqua S.Bernardo Cuneo)- « E’ stata una partita difficile, come ci aspettavamo, soprattutto all’inizio ed è una cosa su cui dobbiamo fare un po’ più di attenzione, però siamo stati bravi a soffrire ed è stato bello andare a vincerlo così. Poi dopo siamo riusciti a fare sicuramente un po’ meglio, anche se ci sono stati dei momenti nel secondo set in cui ci siamo rilassati troppo e questa cosa non va troppo bene. Tuttavia vanno fatti i complimenti ai ragazzi perché quello che hanno fatto non era affatto scontato e penso vada sottolineato».

Il tabellino-

EVOLUTION GREEN AVERSA – MA ACQUA S.BERNARDO CUNEO 0-3 (24-26, 20-25, 17-25) –

EVOLUTION GREEN AVERSA: Garnica 3, Canuto 4, Frumuselu 4, Motzo 17, Lyutskanov 8, Arasomwan 4, Agouzoul (L), Saar 1, Rossini (L), Ambrose 1, Minelli 0, Mentasti 0. N.E. Barbon. All. Tomasello.

MA Acqua S.Bernardo Cuneo: Sottile 1, Allik 9, Codarin 10, Pinali 21, Sette 8, Volpato 6, Oberto (L), Cavaccini (L), Agapitos 1, Mastrangelo 0, Brignach 0. N.E. Malavasi, De Souza, Compagnoni. All. Battocchio.

ARBITRI: Grossi, Autuori.

Durata set: 30′, 32′, 25′; tot: 87′.

Emma Villas Siena – Consar Ravenna

La Emma Villas Siena compie un’impresa sportiva e sconfigge ancora una volta Ravenna, la squadra che in regular season aveva perso il minor numero di gare. Dopo avere vinto al PalaCosta ravennate i senesi si ripetono al PalaEstra, dopo una battaglia sportiva che si chiude al tiebreak. È semifinale per Siena, la seconda consecutiva in A2 e la quinta complessiva nella storia di questa società. I biancoblu ora andranno a sfidare Brescia.

I locali iniziano con Nevot e Nelli sulla diagonale palleggiatore-opposto, Randazzo e Cattaneo in banda, Trillini e Ceban al centro, Bonami libero. Ravenna risponde con Russo-Guzzo, Tallone-Vukasinovic, Copelli-Canella, Goi.

Si comincia con i punti di Nelli e di Cattaneo, e con Gabriele Nelli che va a segno anche dai nove metri. Randazzo fa 4-2. Primo set equilibrato, un altro punto break per Siena arriva con un nuovo ace, ed è il secondo, per Gabriele Nelli: 10-8. Ravenna ottiene il cambio palla per due volte con Canella, risponde Randazzo da parte senese. È bravo anche Stefano Trillini a indirizzare bene il pallone per il 13-11. Ravenna riesce a pareggiare con un buon attacco di Guzzo dopo una buona difesa degli ospiti: 14-14. Un paio di passi falsi dei senesi permettono a Ravenna di mettere la testa avanti (17-19). La murata di Cattaneo su Guzzo vale il nuovo pareggio: 20-20. Ravenna allunga e con il servizio vincente di Guzzo fa 20-23. Guzzo chiude il primo set sul 22-25.

Nelli protagonista in avvio di secondo set: buoni punti e il servizio vincente che vale il 12-8. Siena mantiene il vantaggio anche con punti di Ceban. Con due murate vincenti gli ospiti tornano sotto: 16-13. Bene Cattaneo da posto 4, poi ancora Gabriele Nelli che è bravo a giocare sulle mani del muro ravennate: 18-14. Il ventesimo punto dei padroni di casa porta la firma di Luigi Randazzo: 20-15. Ceban stampa una grande murata, pochi istanti dopo il pubblico senese salta in piedi per un altro ace di Gabriele Nelli: 22-17. L’opposto di Siena è on fire, ancora a segno. La Emma Villas si aggiudica il secondo set 25-20. Nelli mette giù altri 8 punti, i biancoblu hanno attaccato con il 56% in questo parziale.

Nelli è carico, così come tutta la squadra senese e riparte forte nel terzo set. Ceban si fa trovare pronto al centro. Ravenna commette alcune infrazioni, Nelli mette dentro un altro servizio vincente: 14-10. Il muro di Thomas Nevot vale il 16-11. Ravenna aumenta l’intensità difensiva e mette a segno alcuni punti break, tornando sul -1: 17-16. Il cambio palla arriva con Nelli, gli risponde poco dopo Tallone. Murata ravennate e parità: 18-18. Trillini con un brivido mette giù il pesante punto che vale il 19-18. Nelli e Tallone ora si rispondono colpo su colpo: è 20-20. Siena però accelera, è Cattaneo a siglare il punto del 25-23.

Nel quarto parziale Cattaneo è protagonista anche in avvio di quarto parziale, è lui il protagonista dell’allungo biancoblu fino al 10-6, punteggio sul quale coach Valentini chiama time out. Lo schiacciatore dei senesi è una garanzia, Nevot lo cerca ancora e lui mette a segno il punto che vale il 14-11. Ace di Copelli: 14-13. Due punti di Tallone, gli risponde Trillini (17-18). Ace di Cattaneo: 18-18. Finisce 21-25 con alcune buone giocate di Tallone. Si va al tiebreak.

Break senese con un ottimo Luigi Randazzo nel tie break: 6-3. Ace di Nelli per l’8-3 e cambio di campo. Ravenna risponde con il servizio vincente di Tallone e con il punto break di Zlatanov: 8-6. Nelli fa toccare quota 10 a Siena. Con il turno in battuta di Guzzo Ravenna pareggia: 10-10. Poi Ravenna passa anche avanti: 10-11. Cattaneo fa 12-12. Ceban realizza il punto che vale il match point, Nelli chiude la sfida. È lui l’mvp dell’incontro con 31 punti all’attivo, il 55% in attacco e la bellezza di 6 servizi vincenti.

I protagonisti-

Gabriele Nelli (Emma Villas Siena)- « Siamo stati bravi al di la dei miei 31 punti, la squadra conta più del singolo. In questo momento stiamo lavorando molto bene dopo le difficoltà che abbiamo avuto ad inizio di stagione, stiamo crescendo portando il nostro livello al massimo. Sono davvero contento per il risultato di stasera, sapevamo che sarebbe stata una battaglia, i play off sono così. Ora resettiamo e pensiamo subito a Brescia perché non è finita qui ».

Antonio Valentini (Allenatore Consar Ravenna)- « Per quanto riguarda la gara di oggi, è chiaro che perdere così fa male ma posso garantire che i ragazzi hanno dato tutto in una partita in cui si sono praticamente sempre trovati a rincorrere Siena fin dall’inizio del primo set ma sono sempre stati capaci di recuperare, non ultimo nel tie-break, dove c’è stata una rimonta e un sorpasso davvero di squadra. Ci tenevamo ad arrivare a gara3 e abbiamo mancato per poco questo traguardo: i ragazzi vanno elogiati e applauditi perché ci hanno provato in tutti i modi. Dispiace non per oggi ma per gara1, dove siamo mancati. Finisce il nostro campionato ma non finisce la nostra stagione: c’è un percorso che continua, una Coppa Italia da giocare e torniamo a lavorare e a faticare in palestra, ci sono tanti giovani che devono continuare la loro crescita ».

Il tabellino-

EMMA VILLAS SIENA – CONSAR RAVENNA 3-2 (22-25, 25-20, 25-23, 21-25, 15-13) –

EMMA VILLAS SIENA: Nevot 3, Cattaneo 14, Trillini 9, Nelli 31, Randazzo 14, Ceban 5, Coser (L), Bonami (L), Araujo 0. N.E. Melato, Alpini, Santilli, Pellegrini. All. Graziosi.

CONSAR RAVENNA: Russo 5, Tallone 21, Copelli 8, Guzzo 21, Vukasinovic 6, Canella 2, Pascucci (L), Selleri 0, Goi (L), Zlatanov 6, Bertoncello 0, Feri 0, Grottoli 3. N.E. All. Valentini.

ARBITRI: Vecchione, Gasparro.

Durata set: 27′, 27′, 33′, 32′, 25′; tot: 144′.

MVP: Gabriele Nelli (Emma Villas Siena)

I RISULTATI-

Cosedil Acicastello-Gruppo Consoli Sferc Brescia 1-3 (25-21, 21-25, 25-27, 21-25);

Evolution Green Aversa-MA Acqua S.Bernardo Cuneo 0-3 (24-26, 20-25, 17-25);

Emma Villas Siena-Consar Ravenna 3-2 (22-25, 25-20, 25-23, 21-25, 15-13)

IL PROSSIMO TURNO-6/04/2025 Ore 18.00 (Gara 1 delle semifinali)-

Tinet-Prata di Pordenone- MA Acqua S.Bernardo Cuneo;

GruppoConsoli Sferc Brescia-Emma Villas.

