Play Off: Brescia-Cuneo è la finale per la Superlega

ROMA - La finale di A2 maschile , che vale il pass per la Superlega, sarà Gruppo Consoli Sferc Brescia-MA Acqua S.Bernardo Cuneo. Questo il verdetto di Gara 3 delle semifinali. La squadra di Zambonardi ha fatto valere il fattore campo superando l’Emma Villas Siena 3-1 mentre la sorpresa è arrivata da Prata di Pordenone dove la Tinet, che aveva vinto la Regular Season, ha ceduto nettamente per 0-3 alla formazione di Battocchio che compie l’impresa e si prende di forza il diritto di giocare per la promozione.

LE DUE SFIDE-

Tinet Prata Di Pordenone – Ma Acqua S.Bernardo Cuneo

I ragazzi della MA Acqua S.Bernardo Cuneo conquistano Gara 3 al PalaPrata in tre set. Cuneo così alla Finale Play Off contro la Gruppo Consoli Sferc Brescia, che avrà inizio tra quattro giorni con Gara 1 la domenica di Pasqua alle ore 17.30 al San Filippo.

I biancoblù con Allik on fire dai nove metri, Cavaccini un misto tra un samurai e un gatto ovunque in campo a tenere su palloni, ricezione impeccabile e colpi da maestro un po’ beacher per Sette, la coppia di centrali Codarin e Volpato che regala spettacolo allo stato puro, sempre al top Capitan Sottile che anche stasera ha dato prova di avere una visione di gioco e distribuzione da fuoriclasse, non a caso MVP dell’incontro, e una panchina che ha sostenuto i compagni in campo con una forza e una determinazione fuori misura.

Coach Di Pietro schiera: Alberini palleggio, Gamba opposto, Katalan e Scopelliti al centro, Terpin e Ernastowicz schiacciatori; Benedicenti (L).

Lo starting six di Cuneo: Sottile palleggio, Pinali opposto, Codarin e Volpato centro, Sette e Allik schiacciatori; Cavaccini (L).

Le squadre iniziano la partita decisiva alla grandissima timbrando con regolarità il cambio palla senza errori. Primo vantaggio di Prata su bomba di Gamba: 7-6. Allunga Cuneo con un break di 4-0 sul servizio di Volpato: 7-10. Si rifà sotto la Tinet: 9-10. Gran battuta di Sette che rompe l’equilibrio: 14-17. Ace di Codarin: 18-22 e Coach Di Pietro corre ai ripari chiamando tempo. Entra Truocchio in battuta che favorisce il muro dei compagni: 20-22. Katalan mura Sette e la Tinet è lì: 21-22. Tempo e al rientro Volpato piazza il primo tempo. Cuneo va a set point con Sette: 22-24. Ernastowicz annulla. Katalan si esalta a muro e blocca Pinali: 24-24. Errore in attacco di Allik e la situazione si ribalta. Errore in battuta del polacco che aveva favorito il break di 3-0. Ace di Volpato e girandola di emozioni. La chiude Allik dopo difesa da gatto di Sette: 25-27.

Parte rabbiosa la Tinet e sul turno di servizio di Alberini sprinta 4-1. Fragoroso muro di Allik e nuova parità a quota 8. L’estone è inarrestabile in tutti i settori e la sua battuta manda avanti la MA: 10-12. Il parziale di Cuneo si dilata: 10-15. Allik è inarrestabile e Di Pietro chiama in sequenza i due tempi cercando di far uscire dal servizio l’attaccante di Cuneo. Ma si rientra e piazza il terzo ace del parziale. Entra Truocchio per Terpin. Alla fine il tremendo praziale finisce per un errore in battuta: 11-17. Terpin reagisce di rabbia dai 9 metri e Scopelliti blocca Pinali: 13-17. Cuneo gioca con la leggerezza di chi è in vantaggio e vola: 15-22. L’errore in battuta di Katalan decreta il 17-24 e un carretto di set point. Fallo di seconda linea di Gamba in attacco e il set si chiude 17-25.

Di Pietro prova avariare le rotazioni di partenza e Gamba firma il primo punto. Quanto meno l’equilibrio sembra ritornato e anzi la Tinet guadagna un punticino di vantaggio. Lo spauracchio Allik va al servizio e capovolge la situazione: 7-10. E’ sempre il servizio piemontese a fare danni, l’ace di Pinali marca il 9-13. Ci si mette anche Sette e il divario si fa importante: 10-15. Allik blocca Gamba a muro: 11-19. Entrano Truocchio e Agrusti, ma la montagna da scalare è un Everest. Cuneo è solida e la porta a casa chiudendo con una pipe di Allik, autentico dominatore di questa gara.

I protagonisti-

Matteo Battocchio (Allenatore MA Acqua S.Bernardo Cuneo )- « Penso ci sia da continuare a battere le mani a questi ragazzi, ci e si stanno stupendo ogni giorno. Bello veder vincere loro, la società, la gente che è venuta a vederci oggi. Molto, molto emozionante, davvero! ».

Il tabellino-

TINET PRATA DI PORDENONE – MA ACQUA S.BERNARDO CUNEO 0-3 (25-27, 17-25, 15-25) –

TINET PRATA DI PORDENONE: Alberini 1, Terpin 9, Scopelliti 5, Gamba 11, Ernastowicz 3, Katalan 8, Aiello (L), Benedicenti (L), Agrusti 0, Truocchio 0. N.E. Sist, Meneghel, Guerriero, Bomben. All. Di Pietro.

MA ACQUA S.BERNARDO CUNEO: Sottile 0, Allik 18, Codarin 9, Pinali 13, Sette 7, Volpato 8, Chiaramello (L), Cavaccini (L), Brignach 0. N.E. Malavasi, Oberto, Mastrangelo, De Souza, Compagnoni. All. Battocchio.

ARBITRI: Gaetano, Sessolo.

Durata set: 34′, 27′, 27′; tot: 88′.

Gruppo Consoli Sferc Brescia – Emma Villas Siena

Brescia vince 3-1 la gara3 della semifinale playoff e conquista la finale, dove andrà ad affrontare Cuneo che questa sera ha vinto la decisiva gara3 in casa di Prata di Pordenone. Match molto equilibrato, deciso dalle giocate di Cavuto (22 punti per lui) nel frangenti più caldi della sfida.

Brescia inizia la sfida con Tiberti-Bisset, Cominetti-Cavuto, Erati-Tondo, Hoffer. Emma Villas Siena al via con Nevot in cabina di regia e Nelli opposto, Randazzo e Cattaneo in banda, Trillini e Ceban centrali, Bonami libero.

Si parte e c’è subito una murata vincente di Luigi Randazzo, che si ripete da posto 4. Il cambio palla bresciano arriva con una veloce messa giù da Erati. Poi va ancora Randazzo a segno, ed è 1-3. Si accende Nelli, che schiaccia con potenza e precisione due palloni sulla parallela, mentre poco dopo la murata di Trillini amplia il margine fino al 3-7. La battuta spin di Thomas Nevot crea problemi alla ricezione dei locali, arriva l’ace del 4-9. Poco dopo dalla parte opposta della rete lo imita Alex Erati.

Si alza il livello della difesa del team lombardo e arrivano un paio di punti di Bisset a ridurre il divario. Brescia torna sul -2 con alcune buone giocate dei suoi attaccanti, ma Siena tiene e anzi realizza un nuovo punto break con l’ace di Stefano Trillini. La Emma Villas tocca anche il +5 sull’11-16. Ma Brescia rimonta. La murata di Cavuto vale il nuovo -2 dei bresciani, Randazzo ne esce benissimo trovando il punto in mezzo al muro locale.

È ancora Randazzo a ottenere un cambio palla decisamente importante: 20-22. Il set point lo conquista Siena con un bel tocco delicato di Claudio Cattaneo: 23-24. Arrivano però alcuni errori in attacco per Siena e Brescia conquista il primo set 26-24.

La Emma Villas riparte con rabbia nel secondo set: murata di Ceban, punto di Nelli. Siena sprinta sull’1-5. I due ace di Gabriele Nelli hanno un importante peso specifico: 2-9. Brescia tenta di rimontare e trova anche alcune murate importanti. I lombardi tornano sul -2, c’è quindi equilibrio anche in questo set. Nelli non trema e piazza due cambi palla importanti, così come fa Bisset dall’altra parte del campo.

Ora Brescia abbassa la percentuale del suo attacco: Cominetti manda out, il punteggio è sul 16-21 in favore di Siena. Dai nove metri Nevot a segno: 16-22. Una grande giocata di Nevot permette a Trillini di schiacciare il pallone che vale il 18-23. Cattaneo chiude il secondo set sul 19-25.

Nelli ha guidato la squadra con 7 punti all’attivo e il 71% in attacco.

Nel terzo parziale Nelli è fantastico e finalizza punti importanti per la squadra. Bellissimo quello del 5-8, al termine di uno scambio prolungato e con pregevoli difese da una parte e dall’altra. Anche dal centro Siena passa con Trillini e Ceban, poi ancora Nelli a rimpinguare il suo bottino personale di punti. Bisset e Cavuto rintuzzano, ma Nelli colpisce ancora: 12-16. L’intensità e il gioco senesi sono cresciuti molto, Randazzo chiude un’altra azione di pregevole fattura per i toscani.

Brescia difende tanto, ma Randazzo riesce a mettere giù il pallone al termine di uno scambio prolungato: 17-20. Break bresciano, la murata di Erati porta al 22-22. Sprint di Brescia, che chiude il terzo set con Cavuto sul 25-23.

Cavuto ha letteralmente trascinato i suoi in questo set: 9 punti per lo schiacciatore che ha chiuso il parziale con l’89% in attacco.

Nel quarto set Brescia vola sulle ali dell’entusiasmo. Break di 6-0 con errori in attacco dell’Emma Villas e chiuso dal servizio vincente di Cavuto. Cambio per Siena: entra Alan Patrick Araujo per Randazzo.

Cavuto è scatenato: attacco vincente da posto 4 e due ace di fila per lo schiacciatore di Brescia, il team lombardo vola sul 16-9. Bisset colpisce ancora, Siena realizza un punto break con la murata di vincente di Stefano Trillini: 17-12. Poi attacco out di Bisset: 17-13.

Bisset realizza il cambio palla, gli risponde Cattaneo: 18-14. Il muro di Tondo può essere molto pesante: 19-14. I due palleggiatori vanno dai loro opposti: Bisset a segno, lo stesso fa Gabriele Nelli: 21-17.

Punto break di Siena con Cattaneo: 21-18. L’Emma Villas si riporta sul -2: 21-19. È di Cavuto il punto numero 22 di Brescia, Nelli poi tiene Siena a contatto: 22-20. Muro di Trillini per il 22-21. Cominetti trova l’angolo per il 23-21. Ed è ancora Cominetti a trovare il varco giusto in mezzo al muro senese: 24-21. Tondo chiude il set 25-22. Brescia vince 3-1 e conquista la finale playoff.

Oreste Cavuto (Gruppo Consoli Sferc Brescia)- « Siamo dove volevamo essere, e non lo dico con presunzione, ma con la consapevolezza della continuità del lavoro in stagione. Partita dai nervi tesissimi e lo dimostrano il risultato e i ribaltoni in due set. Siamo stati bravi a non innervosirci nelle situazioni difficili. Sotto l’aspetto tecnico non la nostra miglior gara, ma sotto quello agonistico… tanta roba! Spero che il pubblico se la sia goduta e torni domenica al palazzetto ».

GRUPPO CONSOLI SFERC BRESCIA – EMMA VILLAS SIENA 3-1 (26-24, 19-25, 25-23, 25-22) –

GRUPPO CONSOLI SFERC BRESCIA: Tiberti 0, Cominetti 8, Tondo 11, Bisset Astengo 18, Cavuto 22, Erati 6, Hoffer (L), Cargioli 0, Franzoni (L), Bettinzoli 0, Manessi 0, Raffaelli 1. N.E. Bonomi, Zambonardi. All. Zambonardi.

EMMA VILLAS SIENA: Nevot 3, Cattaneo 13, Trillini 11, Nelli 21, Randazzo 11, Ceban 4, Coser (L), Bonami (L), Melato 0, Araujo 2, Pellegrini 0. N.E. Alpini, Santilli. All. Graziosi.

ARBITRI: Chiriatti, Nava.

Durata set: 36′, 30′, 32′, 32′; tot: 130′.

I RISULTATI-

Tinet Prata di Pordenone-MA Acqua S.Bernardo Cuneo 0-3 (25-27, 17-25, 15-25) Serie 1-2

Gruppo Consoli Sferc Brescia-Emma Villas Siena 3-1 (26-24, 19-25, 25-23, 25-22) Serie 2-1

GARA 1 DI SEMIFINALE 20/04/2025

Gruppo Consoli Sferc Brescia-MA Acqua S.Bernardo Cuneo Ore17.30