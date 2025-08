Serie A2: Cottarelli in regia a Catania

CATANIA- La Sviluppo Sud Catania annuncia un nuovo innesto: si tratta di Francesco Cottarelli, palleggiatore di grande esperienza e qualità, che andrà a dirigere l’orchestra etnea nella stagione 2025/26 di Serie A2. Classe 1996 e originario di Verona, Cottarelli ha iniziato il proprio percorso nelle giovanili del BluVolley, esordendo come schiacciatore prima di trovare la sua vera vocazione in cabina di regia. Dopo due stagioni all’Isola in Serie B2, ha fatto il suo debutto in Superlega con la maglia di Piacenza, dove ha militato per tre stagioni. Successivamente ha giocato in massima serie anche con il Padova (2018-2019) e con la Prisma Taranto. Quello di Cottarelli, anche se in modo particolare, lo possiamo definire un ‘doppio ritorno’, se è vero che ha giocato una stagione con la Saturnia Aci Castello nel 2022 e una, nel 2024, proprio con Palmi con cui, peraltro, ha vinto Coppa Italia e Supercoppa di Serie A3. Nella passata stagione ha vestito la maglia di Cantù, ma la voglia di intraprendere questa nuova avventura è tanta, anche per questo Francesco Cottarelli non ha mai smesso di allenarsi in vista della nuova stagione. Un vero trascinatore che, al suo attivo, ha anche un’esperienza televisiva nazionale: nel 2020, infatti, è stato, nelle vesti di tentatore, tra i protagonisti del reality Temptation Island di Canale 5. Televisione a parte con l’arrivo di Cottarelli, la Sviluppo Sud Catania aggiunge al proprio roster un tassello fondamentale, un atleta di grande visione di gioco, leadership ed esperienza, pronto a guidare la squadra con determinazione verso gli obiettivi stagionali.