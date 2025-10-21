Tuttosport.com

Taranto si riprende l'opposto Ibrahim Lawani  

Il ventiquattrenne francese fu già protagonista in riva allo Jonio nella seconda parte del campionato 2022/2023 contribuendo alla salvezza in Superlega del club pugliese
2 min
LawaniPrisma
TARANTO- L'opposto francese classe 2001 per 198 cm, originario di Vitry-sur-Seine, Ibrahim Lawani torna a giocare nella Prisma La Cascina Taranto, formazione con la quale è stato già protagonista nella stagione 2022/2023 contribuendo in maniera decisiva alla salvezza del team pugliese.

Dopo una parentesi a Monza, Lawani ha scelto di tornare in riva allo Ionio per dare nuova linfa all’attacco tarantino e mettersi ancora una volta al servizio della squadra. Il suo ritorno rappresenta un importante rinforzo nel reparto degli schiacciatori di posto 2. Lawani sarà a disposizione dello staff tecnico nelle prossime settimane pronto a dare il suo apporto alla squadra della Prisma La Cascina Taranto Volley per il prosieguo della stagione.

LA CARRIERA-

Giocatore potente, esplosivo e con un servizio incisivo, Lawani è considerato una delle giovani promesse più interessanti del volley francese. Col Paris Volley, una delle squadre storiche della Ligue A, aveva già conquistato la Coupe de France 2019-2020 e un argento agli Europei Under 22 del 2022, dove venne premiato come miglior opposto del torneo con 115 punti e 13 ace.

Il suo ritorno a Taranto segna un nuovo capitolo di una storia già intensa, fatta di crescita, fiducia e affetto reciproco tra atleta e società.

Le parole del Presidente Tonio Bongiovanni 

«Siamo molto felici di riabbracciare Ibrahim, un ragazzo che qui ha lasciato un segno importante. Conosciamo bene le sue qualità e il suo spirito combattivo, elementi che si sposano perfettamente con la nostra filosofia. È un atleta che sa trascinare e che può darci un contributo determinante per affrontare al meglio questo campionato di Serie A2 ».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

