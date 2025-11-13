Porto Viro ha esonerato Daniele Moretti

PORTO VIRO (ROVIGO)- L’Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro comunica di aver raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto con il capo allenatore Daniele Moretti.
Si interrompe anche il rapporto di collaborazione con il preparatore atletico Giacomo Trevisan, che si è dimesso dall’incarico.
La società desidera ringraziare coach Moretti e Giacomo Trevisan per il lavoro svolto in questi mesi, augurando ad entrambi le migliori fortune per il prosieguo della propria carriera.
La conduzione tecnica della squadra viene affidata a Matteo Bologna, promosso dal ruolo di secondo a quello di primo allenatore. Nelle prossime ore verrà invece annunciato il nome del nuovo preparatore atletico.