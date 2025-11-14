Brescia ospita Taranto per mantenere la vetta

ROMA- In arrivo un altro turno incandescente in Serie A2 Credem Banca. Si riparte dopo il 3-1 inflitto da Brescia a Pineto nel posticipo di lunedì. Risultato che è valso il sorpasso dei Tucani sugli abruzzesi con tanto di vetta solitaria. A due giorni dalla 5ª giornata, con sette match in calendario domenica 16 novembre 2025, c’è una folta schiera di inseguitrici alle spalle della capolista: tutte a 9 punti Pineto, Prata, Ravenna e Aversa. La maratona sotto rete è inaugurata proprio dalla prima della classe alle 15.30, il Gruppo Consoli Sferc Brescia ospita una Prisma La Cascina Taranto non ha avuto un buon impatto dopo la retrocessione dalla massima serie e ha sollevato dall’incarico Gianluca Graziosi. La squadra, affidata a Giuseppe “Pino” Lorizio, cercherà subito di riscattarsi. Punti di spessore in palio alle 17.30 tra Tinet Prata di Pordenone, che sgomita tra le seconde, e la Banca Macerata Fisiomed MC, a secco di punti da due turni. C’è l’imbarazzo della scelta alle 18.00 con otto squadre in campo. Reduce da una vittoria esterna al fotofinish, la Rinascita Lagonegro accoglie una Virtus Aversa con il coltello tra i denti dopo il passo falso interno. Scontro diretto per la classifica tra Romeo Sorrento e Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro , entrambe a 4 punti e con i veneti guidati da Matteo Bologna dopo la fine dei rapporti con coach Daniele Moretti. L’Essence Hotels Fano non festeggia un successo dal primo turno e cerca una svolta in casa contro l’Emma Villas Codyeco Lupi Siena, che lontano dal proprio campo non ha ancora vinto un set. Delicata la sfida tra Abba Pineto, che deve riscattare lo scivolone dell’ultimo match, e Sviluppo Sud Catania che cerca la terza impresa di fila per il sorpasso. Il turno si chiude alle 19.00 tra Campi Reali Cantù, ultima a quota 1, e Consar Ravenna. I romagnoli, con 9 punti, non intendono perdere terreno sulla capolista. Tutte le sfide di Serie A2 Credem Banca saranno visibili in modalità gratuita su DAZN.

TUTTE LE SFIDE-

Gruppo Consoli Sferc Brescia - Prisma La Cascina Taranto

Si comincia sul campo del Gruppo Consoli Sferc Brescia, team in vetta a +2 sulle prime inseguitrici grazie al 3-1 inflitto all’ex capolista Pineto. I Tucani ricevono la Prisma La Cascina Taranto, che ha vinto 4 dei 5 precedenti, ma viene dallo stop in casa con Prata, costato la panchina a Gianluca Graziosi con Pino Lorizio che ne ha preso il posto, ed è penultima alla vigilia del match contro gli ex Roberto Cominetti e Manuele Lucconi (13 punti ai 2.500 in Regular Season). Oreste Cavuto è a soli 4 punti dai 1.500 sigilli in carriera nelle stagioni regolari.

PRECEDENTI: 5 (1 successo Gruppo Consoli Sferc Brescia, 4 successi Prisma La Cascina Taranto)

EX: Roberto Cominetti a Taranto nel 2020/21; Manuele Lucconi a Taranto nel 2022/23

Andrea Solazzi (Gruppo Consoli Sferc Brescia)- « Sicuramente veniamo da una striscia di risultati positivi e c’è tanto entusiasmo, che aiuta. Ora è importante rimanere concentrati e iniziare al meglio ogni match che ci aspetta, cominciando già dalla prossima con Taranto, per continuare a fare punti. Il nostro gioco sta migliorando di partita in partita, dobbiamo trovare maggiore continuità nel fondamentale della battuta che è una delle nostre armi migliori e può diventare lo spartiacque nei momenti di difficoltà ».

Antonio Bongiovanni (Presidente Prisma La Cascina Taranto)- « Affrontiamo la nostra gara ospiti dell’attuale capolista sinora imbattuta. Giocheremo con la consapevolezza di dover iniziare un percorso fatto di dedizione, lavoro e sacrificio. Sinora la squadra non ha espresso il gioco che le potenzialità del gruppo fanno ipotizzare. Sarà compito di ciascuno valorizzare ed ottimizzare le proprie potenzialità, supportati e guidati dal nostro staff tecnico e dirigenziale. Siamo fiduciosi di aver intrapreso il percorso giusto ».

Tinet Prata di Pordenone - Banca Macerata Fisiomed MC

Nella sfida tra Tinet Prata di Pordenone e Banca Macerata Fisiomed MC, i friulani sono favoriti in classifica con 5 punti di vantaggio sui marchigiani, grazie al recente 3-0 a Taranto. I precedenti parlano a favore di Macerata (5-1). I rivali cercano punti dopo gli stop a Pineto e in casa con Sorrento. Un ex per team nei roster: Manuel Bruno e Marco Novello. In Regular Season, da una parte Alessio Alberini è a 2 punti dai 500 e Kristian Gamba a 21 punti dai 3.000, dall’altra Tommaso Fabi è alla gara n.200. Tra i maceratesi, Bara Fall a 7 punti dai 1.000; tra i friulani, Terpin insegue il muro numero 200 in Serie A2.

PRECEDENTI: 6 (5 successi Banca Macerata Fisiomed MC, 1 successo Tinet Prata di Pordenone)

EX: Manuel Bruno a Macerata nel 2019/20; Marco Novello a Prata nel 2021/22

Francesco Fusaro (Tinet Prata di Pordenone)- « Il fattore decisivo per la bella partita di Taranto, contro una squadra che nonostante non stia attraversando un buon momento è sicuramente molto forte, credo sia stata la nostra capacità di giocare di squadra e di reagire ed aiutarsi vicendevolmente nei momenti di difficoltà. Questo weekend sarà ancora più importante farlo con Macerata, squadra storicamente indigesta per Prata. Dalla nostra parte avremo sicuramente l'arma in più rappresentata dal nostro pubblico ».

Tommaso Fabi (Banca Macerata Fisiomed MC)- « E’ stato un brutto stop, quello di domenica scorsa. Dopo ’infortunio alla caviglia di Novello ci siamo fatti un po’ trascinare da quella scia negativa. Non deve essere una scusa — e infatti non lo è — ma è evidente che da quel momento non siamo più riusciti a rimetterci in carreggiata. Credo che non siamo mai riusciti ad andare in vantaggio nel corso del match. Abbiamo permesso alla gara di scivolarci completamente dalle mani, senza nemmeno provare a invertire la rotta. Si può perdere, certo, ma non si può mollare la partita così. Quella di Prata di domenica, sarà un bel banco di prova. Questa categoria ti mette alla prova ogni settimana, perché affronti sempre squadre fortissime: non esistono partite “cuscinetto”. Arrivare in Friuli dopo le sconfitte delle ultime giornate e con la squadra non ancora al completo non è l’ideale: non abbiamo né tempo né modo per perderci in calcoli o pensieri inutili. Dobbiamo andare là più compatti possibile, fare la nostra partita, imparare dagli errori e cercare di portarci a casa il miglior risultato possibile — che, in questo caso, significherebbe tornare con dei punti. Bisognerà sbagliare poco e limitare la loro vena offensiva, soprattutto in battuta. Sarà una bella battaglia! ».

Rinascita Lagonegro - Virtus Aversa

Solo due precedenti con una vittoria a testa tra Rinascita Lagonegro e Virtus Aversa, che ritrova da rivali gli ex Martins Arasomwan e Nicola Fortunato (presenza n. 150 in Serie A con la maglia del Club). I padroni di casa sono tornati con 2 punti da Porto Viro e in classifica ne hanno 5, gli ospiti hanno metabolizzato lo 0-3 interno con Ravenna e devono rialzarsi perché ora sono a 2 punti dalla vetta insieme a tre squadre. Il traguardo dei 2.500 attacchi vincenti in carriera è vicino per due atleti: da una parte Diego Cantagalli a -23, dall’altra Matheus Motzo a -3 (-8 per quel che riguarda la Serie A2).

PRECEDENTI: 2 (1 successo Virtus Aversa, 1 successo Rinascita Lagonegro)

EX: Martins Arasomwan a Aversa nel 2024/25; Nicola Fortunato a Aversa nel 2022/23

Carlo De Angelis (Rinascita Lagonegro)- « L’ultima partita in casa con la capolista Brescia non è stata delle più facili e credo che anche la Virtus Aversa sia una delle squadre candidate ai primi due-tre posti della classifica, costruita per poter fare il salto in SuperLega. Sarà una partita molto dura, quindi dovremo giocarcela a viso aperto ed essere spigliati, dato che ‘’non abbiamo nulla da perdere’’. Se aggiustiamo delle cose, come abbiamo già visto in amichevole contro di loro quest'estate, potremmo creargli qualche problema. Ci affidiamo anche al nostro palazzetto e al nostro pubblico, che in casa è sempre caloroso, e sono sicuro che ci aiuteranno a spingerci un po’ più in là ».

Francesco Guerrini (Virtus Aversa)- « Domenica scorsa c’è stato il mio esordio al PalaJacazzi, l’aiuto del pubblico ci ha fatto sentire il settimo uomo in campo. Peccato per il risultato, ma sono contento di aver fatto una buona prestazione e di aver aiutato i miei compagni. Ogni domenica è una vera battaglia, e abbiamo dato tutto quello che potevamo. Ora dobbiamo pensare solo alla prossima gara. Affronteremo la partita contro Lagonegro come tutte le gare di questo campionato: sarà fondamentale e dovremo entrare in campo con la massima determinazione fin dal primo punto. Ogni set sarà una battaglia, e dovremo rimanere concentrati in ogni fase della partita. Siamo consapevoli della difficoltà del match, ma puntiamo a sfruttare ogni occasione e a costruire il nostro gioco passo dopo passo, punto dopo punto. L’obiettivo è chiaro: riportare a casa il miglior risultato possibile e dimostrare la nostra solidità anche in trasferta. Voglio dare il massimo, come sempre, e aiutare la squadra a lottare su ogni pallone ».

Romeo Sorrento - Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro

Sfida inedita tra Romeo Sorrento e Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro, affidata al secondo allenatore Matteo Bologna dopo la fine dei rapporti con Daniele Moretti. Le due squadre sono a 4 punti, insieme a Macerata, e hanno bisogno di un successo per risollevare la classifica. I padroni di casa si portano dietro l’euforia del 3-0 centrato a Macerata, mentre gli ospiti, che ritrovano da rivali Alberto Pol e Davide Luigi Russo, hanno incamerato 1 punto in casa con Lagonegro. Alex Erati è a 13 punti dai 1.500 in Regular Season.

PRECEDENTI: Nessuno

EX: Alberto Pol a Porto Viro nel 2021/22; Davide Luigi Russo a Porto Viro nel 2022/23

Leonardo Ferrato (Romeo Sorrento)- « La vittoria di domenica con Macerata è stata importante, come importante è stata la reazione perchè venivamo da due brutte sconfitte ed era importante dare un segnale di svolta. Domenica arriva Porto Viro che è una squadra che punta in alto, in un momento in cui vuole rifarsi ed ha elementi di valore. Noi metteremo in campo una Folgore entusiasta, alla ricerca della prima vittoria in casa, carica come i tifosi che mi aspetto al Palatigliana ».

Nicola Zonta (Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro)- « La partita con Lagonegro è stata lunga e dispendiosa. Siamo molto dispiaciuti di non essere riusciti a centrare la prima vittoria in casa, ci tenevamo molto. A livello mentale non dobbiamo disunirci, ma rivedere e migliorare ciò che non ha funzionato nell’ultima gara per farci trovare pronti domenica. Nello spogliatoio c’è tanta voglia di riscatto e di riuscire a portare a casa più punti possibili, anche perché come gruppo abbiamo ancora ampi margini di miglioramento. Sorrento arriva dalla prima vittoria stagionale e quindi avrà sicuramente la motivazione di ripetersi, soprattutto davanti al suo pubblico. È una squadra rodata, con un’identità ben definita. Dovremo essere bravi a concentrarci su ciò che succede dentro al campo, specialmente nella nostra metà, dove sarà fondamentale restare ordinati e compatti ».

Essence Hotels Fano - Emma Villas Codyeco Lupi Siena

In apnea da tre turni, anche per via di un calendario tosto, e con due sole lunghezze di vantaggio dall’ultimo posto, l’Essence Hotels Fano cerca una boccata di ossigeno, mentre l’Emma Villas Codyeco Lupi Siena è a + 3 in classifica sui marchigiani, ma deve superare il mal di trasferta. In parità i precedenti (1-1) e il bilancio degli ex (Fabio Ricci e Federico Compagnoni). Tra gli ospiti Felipe Benavidez è a 2 attacchi vincenti dal traguardo dei 500 in Serie A2.

PRECEDENTI: 2 (1 successo Essence Hotels Fano, 1 successo Emma Villas Codyeco Lupi Siena)

EX: Fabio Ricci a Siena nel 2022/23; Federico Compagnoni a Fano nel 2024/25

Pietro Galdenzi (Essence Hotels Fano)-« Dobbiamo tornare a muovere la classifica, abbiamo due gare casalinghe consecutive e, grazie all’apporto del nostro fantastico pubblico, sono sicuro che possiamo dire la nostra. Nelli è sicuramente il giocatore di riferimento, ritroviamo anche Compagnoni che l’anno scorso ha giocato per i colori virtussini. Dobbiamo guardare giornata per giornata ed essere fiduciosi, solo così potremo fare bene. C’è molto amaro in bocca per la prestazione di Catania, non abbiamo avuto la giusta mentalità. Tante cose non sono andate, l’importante è capire dove migliorare. Sono sicuro che giocheremo con il nostro settimo uomo in campo, il pubblico. I nostri tifosi in casa ci sono di grande aiuto e ci trascineranno anche domenica ».

Roberto Mastrangelo (Emma Villas Codyeco Lupi Siena)- « Fano è un'ottima squadra con un palazzetto molto caldo con un pubblico che spinge. Quindi sarà sicuramente un'arma in più per loro e una difficoltà in più per noi. Noi veniamo da due brutte sconfitte senza set vinti in trasferta; quindi, penso che l'obiettivo minimo per prima cosa sia cercare di approcciare bene la partita, poi di vincere un set come obiettivo minimo e da lì puntare agli altri. Dobbiamo sicuramente migliorare le nostre prestazioni in trasferta che non sono state al nostro livello. Sul lavoro settimanale stiamo crescendo molto secondo me. Stiamo mettendo a posto la nostra pallavolo, considerando comunque che abbiamo cambiato tantissime cose con due giocatori fuori praticamente da subito, abbiamo cambiato palleggiatore, quindi non è stato facile. Adesso stiamo crescendo, stiamo lavorando, e come dicevo appunto questa è la strada che dobbiamo seguire ».

Abba Pineto - Sviluppo Sud Catania

Ecco l’ottavo faccia a faccia tra Abba Pineto, che ha perso la vetta a Brescia, e Sviluppo Sud Catania, letale contro Fano. Come indica il bilancio dei precedenti, con gli etnei avanti per 4 vittorie a 3, le sfide tra i due Club sono imprevedibili. Di certo c’è il ritorno al PalaVolley S.Maria di due tecnici da rivali, Paolo Montagnani e Mauro Puleo. In Regular Season, da una parte Giancarlo Pesare è alla presenza n. 200, dall’altra Carmelo Gitto è a 3 punti dai 2.500. Calonico e Gitto inseguono i 1.000 punti in Serie A2.

PRECEDENTI: 7 (3 successi Sviluppo Sud Catania, 4 successi Abba Pineto)

EX: - Allenatori: Paolo Montagnani a Pineto nel 2008/09; Mauro Puleo a Pineto nel 2010/11

Matteo Zamagni (Abba Pineto)- « Credo che nell’ultima partita di Brescia ci siano tanti stati molti aspetti positivi sia nel primo che poi nel terzo set, del quale ci resta il rammarico per l’epilogo. Mentalmente abbiamo tenuto bene anche nella quarta frazione, non siamo mai usciti della partita. Le qualità psicologiche di questa squadra, oltre che tecniche, sono indiscutibili. L’unico aspetto realmente negativo è il fatto di essere tornati senza punti in tasca. Stiamo compiendo un percorso di maturazione importante in allenamento, giorno dopo giorno. Degli aspetti da aggiustare ci sono sempre, è vero, ma a mio avviso non dobbiamo stravolgere nulla e la sconfitta di Brescia non deve farci perdere la rotta. Contro Catania dovremo essere prima di tutto bravi a sfruttare il fattore casalingo e poi, metterci quel pizzico di cattiveria agonistica in più necessaria a chiudere il set, ciò che ci è mancato a Brescia nella terza parte di gara ».

Andrea Gasparini (Sviluppo Sud Catania)- « Sappiamo di andare in un campo molto difficile, quello di Pineto. Sono un’ottima squadra e vogliono fare un campionato di alta classifica. Vorranno sicuramente riscattarsi dall’ultima sconfitta contro Brescia. Sarà una partita tosta. Dobbiamo andare lì con coraggio e fare la nostra pallavolo. Stiamo lavorando molto su ciò che dobbiamo migliorare e si vede, nelle ultime due partite siamo cresciuti tanto sia individualmente che come squadra. Abbiamo portato a casa due belle vittorie. Dobbiamo continuare a spingere e lavorare, cercando di ottenere punti e di vincere. Possiamo giocarcela con tutti. Dobbiamo solo avere più continuità, perché a volte abbiamo qualche calo ma ci stiamo lavorando. Siamo migliorati molto in battuta, ricezione e attacco, anche nelle percentuali. Si è visto nelle ultime gare, ma dobbiamo continuare a concentrarci su quello che dobbiamo fare perché abbiamo il potenziale per giocarcela con tutti ».

Campi Reali Cantù - Consar Ravenna

Situazioni differenti tra Campi Reali Cantù e Consar Ravenna prima del settimo scontro diretto. I padroni di casa sono ultimi a 1 punto e cercano la prima vittoria, gli ospiti lottano nel gruppone delle seconde a 2 punti dalla vetta e ritrovano da rivale Nicola Candeli. La formazione lombarda ha già battuto due volte i romagnoli, ma nelle ultime due stagioni ha dettato legge la Consar con un en plein di quattro successi, lasciando a Cantù 1 punto su 12.

PRECEDENTI: 6 (2 successi Campi Reali Cantù, 4 successi Consar Ravenna)

EX: Nicola Candeli a Ravenna nel 2021/22

Gaetano Penna (Campi Reali Cantù)- « La partita di domenica sarà molto stimolante perché giochiamo contro una squadra forte, e che è anche in un buono stato di forma, avendo vinto 3-0 ad Aversa. Sono contento di ri-incontrare qualche "vecchio amico" delle giovanili, come Bartolucci e Russo. L'obiettivo è sicuramente quello di fare il meglio possibile sfruttando al meglio le cose sulle quali stiamo lavorando in settimana, e proveremo già a metterle in campo ».

Mattia Gottardo (Consar Ravenna)- « Il nostro obiettivo è quello di portare sempre a casa il risultato. E sarà così anche domenica. Stiamo cescendo, nelle ultime due partite siamo riusciti a tenere un livello alto e adesso dobbiamo continuare su questa strada. Ci aspetta una gara difficile. Non dobbiamo farci ingannare dalla classifica di Cantù, perchè abbiamo visto che è una squadra che ha dato molto fastidio a tutte le avversarie fin qui incontrate. Dobbiamo stare dunque molto attenti: Cantù è una squadra ostica, che gioca molto bene, ha l'entusiasmo dei tanti giovani. La sua classifica non rispecchia il suo vero valore ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 5a DI ANDATA-

Domenica 16 novembre 2025, ore 15.30

Gruppo Consoli Sferc Brescia – Prisma La Cascina Taranto Arbitri: Adamo Giorgia, Venturi Giuliano

Domenica 16 novembre 2025, ore 17.30

Tinet Prata di Pordenone – Banca Macerata Fisiomed MC Arbitri: Lentini Gianmarco, Ciaccio Giovanni

Domenica 16 novembre 2025, ore 18.00

Rinascita Lagonegro – Virtus Aversa Arbitri: Lambertini Alessio, Jacobacci Sergio

Domenica 16 novembre 2025, ore 18.00

Romeo Sorrento – Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro Arbitri: Nava Stefano, Gaetano Antonio

Domenica 16 novembre 2025, ore 18.00

Essence Hotels Fano – Emma Villas Codyeco Lupi Siena Arbitri: Colucci Marco, Merli Maurizio

Domenica 16 novembre 2025, ore 18.00

Abba Pineto – Sviluppo Sud Catania Arbitri: Marotta Michele, Mesiano Marta

Domenica 16 novembre 2025, ore 19.00

Campi Reali Cantù – Consar Ravenna Arbitri: Manzoni Barbara, Marconi Michele

LA CLASSIFICA-

Gruppo Consoli Sferc Brescia 11, Abba Pineto 9, Tinet Prata di Pordenone 9, Consar Ravenna 9, Virtus Aversa 9, Sviluppo Sud Catania 7, Emma Villas Codyeco Lupi Siena 6, Rinascita Lagonegro 5, Banca Macerata Fisiomed MC 4, Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro 4, Romeo Sorrento 4, Essence Hotels Fano 3, Prisma La Cascina Taranto 3, Campi Reali Cantù 1.