Ad Aversa Graziosi sostituisce Tomasello

AVERSA (CASERTA)-Cambio di panchina per la Virtus Aversa che, dopo aver salutato Giacomo Tomasello, ha affidato la guida tecnica a Gianluca Graziosi. Il nuovo allenatore rappresenta una scelta di grande prestigio, figlia della volontà del club di compiere un ulteriore salto di qualità e affidare il progetto tecnico a uno dei profili più autorevoli e rispettati della pallavolo italiana, porta con sé un patrimonio di esperienza costruito in oltre trent’anni ai massimi livelli del volley nazionale. Tecnico dal carisma riconosciuto, capace di incidere immediatamente sulla mentalità delle sue squadre, Graziosi è noto per una pallavolo moderna, efficace e votata al lavoro quotidiano, elementi che lo hanno reso un punto di riferimento assoluto nel settore.