Turno infrasettimanale con lo scontro al vertice Ravenna-Brescia 

La classifica è sempre più intrigante. Le rivali dirette sul podio sono tutte separate da una lunghezza a formare una scala perfetta, con Ravenna in cima (19 punti), seguita da Brescia (18) e Prata di Pordenone (17). In coda Cantù chiude la graduatoria con 3 punti incamerati, a -2 da Fano e a -3 da Porto Viro e Taranto.

I sette match in diretta su DAZN si aprono con la sfida delle 19.00 tra due squadre che vogliono riposizionarsi, Rinascita Lagonegro e Prisma La Cascina Taranto. Alle 20.00 si ritrovano sotto rete Tinet Prata di Pordenone, terza forza del torneo, e Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro, undicesima con 6 punti come Taranto. Alla stessa ora va in scena il match di cartello tra Consar Ravenna, attuale capolista, e la prima inseguitrice, Gruppo Consoli Sferc Brescia. Gli ultimi quattro incontri sono tutti in programma alle 20.30. Campi Reali Cantù e Sviluppo Sud Catania, reduci da maratone vincenti, si giocano punti preziosi, rispettivamente in ottica salvezza e alta classifica. Nelle Marche Essence Hotels Fano, penultima, ospita Abba Pineto, quarta a braccetto con Virtus Aversa, che riceve la visita della matricola Romeo Sorrento. Nel programma anche il match tra Banca Macerata Fisiomed MC ed Emma Villas Codyeco Lupi Siena, con i marchigiani che sono a -4 dal collettivo toscano.

TUTTE LE SFIDE-

Rinascita Lagonegro - Prisma La Cascina Taranto

Terza sfida in Serie A tra Rinascita Lagonegro e Prisma La Cascina Taranto, con il Club ionico che ha vinto i due precedenti incroci nel 2020/21. I padroni di casa, noni a quota 8, vengono dalla sconfitta interna al tie-break contro Catania, gli ospiti, terzultimi a quota 6, hanno perso 3-1 in casa con Siena. Giacomo Raffaelli (4 punti ai 1.000 in carriera) ha vestito la maglia di Taranto, mentre coach Giuseppe Lorizio e lo scoutman Giuseppe Pisano hanno trascorsi a Lagonegro. Da una parte Carlo De Angelis è alla gara n. 300 nelle competizioni della Lega Volley e Gabriele Tognoni a 2 muri dai 200, dall’altra Nicola Cianciotta è a 24 attacchi vincenti dai 1.000 in Regular Season.

PRECEDENTI: 2 (2 successi Prisma La Cascina Taranto)

EX: Giacomo Raffaelli a Taranto nel 2023/24 - Allenatori: Giuseppe Lorizio a Lagonegro nel 2022/23, 2023/24, 2024/25; Giuseppe Pisano a Lagonegro nel 2023/24, 2024/25

Gabriele Tognoni (Rinascita Lagonegro)- « Arriviamo a questa partita con grande senso di responsabilità. Il calendario è intenso e i ritmi sono serrati, ma restiamo concentrati. La gara con Catania, persa solo al tie-break dopo un confronto molto equilibrato, ci ha lasciato il rammarico del risultato, ma anche indicazioni chiare su ciò che stiamo costruendo e sulla qualità del nostro percorso. Giocare di nuovo in casa dopo pochi giorni è un’opportunità importante, perché possiamo contare ancora una volta sul sostegno del nostro pubblico. Taranto è una squadra solida e merita rispetto, ma vogliamo affrontarla con determinazione e cattiveria, portando in campo tutto ciò che abbiamo mostrato finora e quello che possiamo ancora migliorare. Faremo di tutto per ottenere un risultato positivo ».

Giuseppe Lorizio (Allenatorere Prisma La Cascina Taranto)- « Lagonegro è una squadra costruita per entrare nelle prime otto, quindi mi aspetto un’altra partita complicata. Noi abbiamo l’obiettivo di migliorarci ancora: dobbiamo essere bravi a stare lì, palla su palla, ma sempre con coraggio e compattezza. La squadra deve credere che alla lunga possiamo scalare la classifica… ma un passo alla volta ».

Tinet Prata di Pordenone - Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro

Confronto n. 11 tra Tinet Prata di Pordenone e Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro, con i veneti avanti per 7 successi a 2 sui friulani. Terzo in classifica a 2 punti dalla vetta, il team di casa è tornato da Pineto con un punto, mentre gli ospiti, vittoriosi al fotofinish con Aversa, coabitano con Taranto a 6 punti. L’unico ex del match è il secondo allenatore Nicola Baldon, con trascorsi nello staff di Porto Viro. Tra i padroni di casa Kristian Gamba è alla gara n. 200 in carriera e a 4 attacchi vincenti dai 100 stagionali, mentre Jernej Terpin cerca il muro n. 200 in Serie A2.

PRECEDENTI: 10 (7 successi Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro, 3 successi Tinet Prata di Pordenone)

EX: - Allenatori: Nicola Baldon a Porto Viro nel 2021/22, 2021/22

Manuel Bruno (Tinet Prata di Pordenone)- « A Pineto ce la siamo giocata a viso aperto. Due squadre che secondo me giocheranno per i primi posti fino a fine stagione. Nel tie break abbiamo tentato di forzare in battuta, ma non è andata bene. Ora dopo un paio di settimane ritorniamo finalmente a giocare in casa. Abbiamo voglia di riscattarci e il fondamentale principale per mettere in difficoltà Porto Viro sarà il servizio. Loro arrivano da una bellissima vittoria e verranno al PalaPrata col morale a mille, ma sono sicuro che se giochiamo al nostro ritmo possiamo mettere in difficoltà qualsiasi squadra e in questo senso siamo fiduciosi ».

Pedro Henrique Ferreira Silva (Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro)- « Sarà un’altra partita difficilissima. Loro sono molto forti al servizio e hanno un attacco insidioso. Per provare a strappare un risultato positivo dobbiamo entrare in campo concentrati, ricevere bene e attaccare bene. Contro Aversa la battuta è stata determinante e penso che a Prata lo sarà ancora di più. La vittoria di domenica è stata fondamentale per il gruppo: ci ha dato la consapevolezza e l’autostima di cui avevamo bisogno, per cui affrontiamo questa gara con fiducia »

Consar Ravenna - Gruppo Consoli Sferc Brescia

Ottavo incrocio che vale la vetta nel braccio di ferro tra Consar Ravenna e Gruppo Consoli Sferc Brescia, con il team lombardo avanti 4-3 nei precedenti, ma con la squadra romagnola attuale capolista con 1 punto in più. Nell’ultimo turno i bresciani hanno battuto 3-2 Macerata, mentre la Consar ha preso 3 punti a Sorrento. Gli ex Oreste Cavuto e Filippo Mancini tornano al Pala De André da rivali. In Regular Season Hristyan Dimitrov cerca i 100 ace (-1) e i 100 block (-3). Tra gli ospiti Alessandro Tondo è alla presenza n. 400 in carriera, Pietro Ghirardi è alla gara n. 100 in A2.

PRECEDENTI: 7 (4 successi Gruppo Consoli Sferc Brescia, 3 successi Consar Ravenna)

EX: Oreste Cavuto a Ravenna nel 2019/20; Filippo Mancini a Ravenna nel 2022/23, 2023/24

Andrea Canella (Consar Ravenna)- « Quella contro Brescia sarà una partita bella da giocare, stimolante per noi e per il nostro pubblico. La classifica dice che è una sfida diretta al vertice ma non è decisiva. Affrontiamo una squadra molto forte, con un organico costruito per arrivare fino in fondo e combattere per la promozione. Noi dovremo affrontare la partita come tutte le altre che abbiamo giocato fino ad oggi senza pensare troppo a chi c’è dall’altro lato della rete. Siamo partiti bene e vogliamo confermare questo nostro bel momento ».

Roberto Zambonardi (Allenatore Gruppo Consoli Sferc Brescia)- « E’ un peccato non arrivare in condizioni ottimali a Ravenna perché affrontiamo una squadra completa in tutti i reparti che sta vivendo un momento di grande slancio confermando le mie attese di inizio campionato, quando dissi che la vedevo favorita tra le favorite. Consar ha ottimi battitori e muratori, un libero forte e ha in Zlatanov un talento in costante crescita. Noi proveremo a dare battaglia comunque: ho un gruppo di atleti valorosi che son certo sfodereranno una prova di cuore dando fondo a tutte le energie, prima di cedere le armi ai padroni di casa ».

Campi Reali Cantù - Sviluppo Sud Catania

Nemmeno il tempo di esultare per la prima vittoria in campionato, il 3-2 casalingo contro Fano, che il fanalino di coda Campi Reali Cantù riceve la visita della bestia nera Sviluppo Sud Catania, mai battuta nei 4 precedenti. Gli ospiti vengono dall’exploit esterno al tie-break contro Lagonegro e sono settimi con 11 punti. Gli etnei hanno tre ex canturini nel roster: Leonardo Caletti, Francesco Cottarelli e Andrea Gasparini. Da una parte Nicola Candeli è a 2 muri dai 200 in Regular Season, dall’altra Leonel Marshall è a 13 punti dai 4.500 nelle stagioni regolari, Riccardo Pinelli a 3 ace dai 200 in carriera.

PRECEDENTI: 4 (4 successi Sviluppo Sud Catania)

EX: Leonardo Caletti a Cantù nel 2024/25; Francesco Cottarelli a Cantù nel 2024/25; Andrea Gasparini a Cantù nel 2018/19, 2019/20

Matteo Meschiari (Campi Reali Cantù)- « Ci aspetta un’altra partita complicata mercoledì contro Catania. Sappiamo che sarà un match difficile, dove dovremo prestare la massima attenzione e concentrazione. Ci arriviamo dopo la nostra prima vittoria, e questo, insieme al fattore campo, ci darà una spinta in più e maggiore consapevolezza nei nostri mezzi ».

Paolo Montagnani (Allenatore Sviluppo Sud Catania)- « Trasferta impegnativa a Cantù, dove veramente importante sarà recuperare le energie, sia fisiche che mentali, perché a Cantù non aspettano altro che vincere e quindi affronteremo un'altra battaglia. Chiaramente, però, ai ragazzi va detto bravi, perché sono riusciti a vincere un'altra partita, ma nonostante questo il nostro livello deve ancora crescere ».

Essence Hotels Fano - Abba Pineto

Scocca l’ora del decimo faccia a faccia tra Essence Hotels Fano e Abba Pineto, con gli abruzzesi avanti 6 a 3 nel bilancio dei precedenti, ma sconfitti per 3-1 in entrambi gli incontri degli Ottavi di Del Monte® Coppa Italia A2. Penultima a quota 5 e tornata con 1 punto dalla trasferta a Cantù, la formazione marchigiana accoglie una rivale che dopo la caduta ad Aversa si è rialzata con vigore imponendo il 3-2 a Prata e collocandosi ai piedi del podio, a -2 dai friulani. L’unico ex della gara è Pietro Merlo, a Pineto nel 2022/23. Su un fronte Pietro Galdenzi è alla 100ª apparizione in Regular Season, Federico Roberti è al muro n. 100 in carriera, sull’altro Giancarlo Pesare è a 1 gara dalle 200 in Regular Season.

PRECEDENTI: 9 (3 successi Essence Hotels Fano, 6 successi Abba Pineto)

EX: Pietro Merlo a Pineto nel 2022/23

Daniele Moretti (Allenatore Essence Hotels Fano)- « Da quando sono arrivato abbiamo svolto lavoro fisico e cercato di mettere in pratica qualche dettame dal punto di vista tecnico-tattico. Non c’è stato tanto tempo ma ho trovato un gruppo molto volitivo con ragazzi che si impegnano tanto e vogliono cambiare le cose. Sono fiducioso perché il gruppo è valido dal punto di vista tecnico, certo che il momento difficile non aiuta ».

Rosario Angeloni (Abba Pineto) « Non eravamo soddisfatti della prestazione di Aversa, ce lo siamo detti settimana scorsa e abbiamo lavorato avendo come focus centrale l’evitare una prestazione come quella in Campania. Contro Prata di Pordenone sapevamo di giocare una partita di alto livello, contro un’avversaria dal valore tecnico davvero sopra la media. L’abbiamo interpretata benissimo, disputando un match dai contenuti e dal livello agonistico veramente elevati. Abbiamo meritato la vittoria. Ora testa su Fano, sapendo che il turno infrasettimanale nasconde delle insidie un po’ per tutto perché rende particolare, un po’ atipica, la preparazione della gara. Sappiamo però che ci aspetta un altro match dal grande agonismo, difficile perché in trasferta, dove vogliamo invertire il trend che ha visti sconfitti sia a Brescia che ad Aversa ».

Virtus Aversa - Romeo Sorrento

Derby campano n. 5 tra Virtus Aversa e Romeo Sorrento. In parità il bilancio con due successi per parte nei precedenti incroci. La formazione di casa, tornata da Porto Viro con 1 punto è stata agganciata da Pineto a quota 14 e dista due lunghezze dal podio, gli ospiti hanno vinto un solo set in casa contro Ravenna e ora occupano l’ottava posizione a quota 9 punti. L’unico ex del match è Francesco Fortes, che torna ad Aversa da rivale. Da una parte Andrea Mattei è al muro vincente n. 500 in carriera e a 6 punti dai 1.500 in Regular Season, Andrea Tallone a 4 punti dai 1.000 in Serie A2, Matheus Motzo a 2 ace dai 200 nella categoria e a 8 punti dai 10 stagionali. Dall’altra parte Calogero Tulone cerca l’ace n. 100 in Regular Season.

PRECEDENTI: 4 (2 successi Virtus Aversa, 2 successi Romeo Sorrento)

EX: Francesco Fortes a Aversa nel 2020/21

Nicola Esposito (Romeo Sorrento)- « Venivamo da tre vittorie consecutive, a Sorrento è arrivata la capolista Ravenna che ha fatto valere le sue doti tecniche e fisiche. Noi abbiamo fatto una buona partita, rimane il rammarico per il quarto set dove abbiamo perso lucidità. Non c'è tempo di pensare o analizzare troppo, mercoledì si va ad Aversa contro un'altra big del campionato, vengono da una sconfitta e vorranno riprendere la marcia, noi vogliamo sicuramente fare una buona gara e cercare di sfruttare le opportunità per portare qualcosa di buono a casa ».

Banca Macerata Fisiomed MC - Emma Villas Codyeco Lupi Siena

Forte delle due vittorie centrate lo scorso anno negli unici due precedenti, Banca Macerata Fisiomed MC scende in campo tra le mura amiche contro Emma Villas Codyeco Lupi Siena. Il tecnico dei marchigiani, Romano Giannini, sfida il suo passato avendo allenato i toscani nel 2015/16. La squadra di casa è salita a 8 punti in classifica di pari passo con Lagonegro dopo la sconfitta al tie-break nella tana di Brescia, mentre la formazione senese ha firmato un blitz in quattro set a Taranto guadagnando punti chiave su 12 delle 13 rivali ed è sesta. Tra i padroni di casa Simone Gabbanelli è alla presenza numero 200 con Macerata, dall’altra Gabriele Nelli è a 23 punti dai 2.000 nelle competizioni della Lega Volley e a 9 attacchi vincenti dai 100 stagionali.

PRECEDENTI: 2 (2 successi Banca Macerata Fisiomed MC)

EX: - Allenatori: Romano Giannini a Siena nel 2015/16

Diego Dolcini (Banca Macerata Fisiomed MC)- « Considerando le condizioni in cui abbiamo concluso la partita, credo che portare a casa un punto a Brescia sia stato comunque più che buono: avremmo voluto addirittura qualcosa in più soprattutto per come stava andando la partita. Siamo contenti perché abbiamo avuto dei momenti di difficoltà, ma siamo stati bravi a rimanere uniti e gestire insieme un momento complicato, allungando la partita al tie-break. É un segnale che il gruppo sa reagire insieme e non si arrende. Per la prossima partita, servirà appoggiarsi a quello che abbiamo fatto bene e rivedere, anche se con poco tempo a disposizione, quello che non è andato e provare a fare sempre meglio ».

Alessandro Piccinelli (Emma Villas Codyeco Lupi Siena)- « Sicuramente ci aspettiamo una partita lunga, visto anche lo storico delle partite precedenti che ha giocato Macerata dove tante sono finite al tiebreak. Noi dobbiamo essere bravi a mantenere la pazienza e la concentrazione per portare avanti il nostro percorso che abbiamo incominciato prima di questo trittico di partite ravvicinate. Sicuramente mi aspetto una squadra che partirà subito forte all'attacco e noi dobbiamo essere preparati a questo, visto anche quello che ci è successo a Taranto al primo set. Noi saremo sicuramente pronti a dare il nostro meglio e a dare il massimo per giocarci questa nuova sfida ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELL’8ª GIORNATA DI ANDATA

Mercoledì 3 dicembre 2025, ore 19.00

Rinascita Lagonegro – Prisma La Cascina Taranto Arbitri: Marigliano Antonio Giovanni, Autuori Enrico

Mercoledì 3 dicembre 2025, ore 20.00

Tinet Prata di Pordenone – Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro Arbitri: Stellato Giuseppina, Sessolo Maurina

Mercoledì 3 dicembre 2025, ore 20.00

Consar Ravenna – Gruppo Consoli Sferc Brescia Arbitri: Scotti Paolo, Clemente Andrea

Mercoledì 3 dicembre 2025, ore 20.30

Campi Reali Cantù – Sviluppo Sud Catania Arbitri: Venturi Giuliano, Russo Roberto

Mercoledì 3 dicembre 2025, ore 20.30

Essence Hotels Fano – Abba Pineto Arbitri: Pernpruner Marco, Jacobacci Sergio

Mercoledì 3 dicembre 2025, ore 20.30

Virtus Aversa – Romeo Sorrento Arbitri: Pazzaglini Marco, Di Bari Pierpaolo

Mercoledì 3 dicembre 2025, ore 20.30

Banca Macerata Fisiomed MC – Emma Villas Codyeco Lupi Siena Arbitri: Cruccolini Beatrice, Mesiano Marta

LA CLASSIFICA-

Consar Ravenna 18, Gruppo Consoli Sferc Brescia 17, Tinet Prata di Pordenone 16, Abba Pineto 14, Virtus Aversa 14, Emma Villas Codyeco Lupi Siena 12, Sviluppo Sud Catania 11, Romeo Sorrento 9, Rinascita Lagonegro 8, Banca Macerata Fisiomed MC 8, Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro 6, Prisma La Cascina Taranto 6, Essence Hotels Fano 5, Campi Reali Cantù 3.