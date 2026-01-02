Si chiude il girone di andata

ROMA- Dopo la SuperLega e i gironi di Serie A3, anche per la Regular Season di Serie A2 Credem Banca è l’ora del giro di boa. Il 13° turno, ultimo di andata, è decisivo per definire chi tra la capolista Prata di Pordenone e le due prime inseguitrici, Ravenna e Pineto, conquisterà lo scettro d’inverno. L’esito della classifica al termine del fine settimana vale anche per completare la griglia dei Quarti di Finale in gara unica della Del Monte® Coppa Italia Serie A2.

Il turno si apre sabato 3 gennaio 2026, alle 18.00, con la sfida tra Sviluppo Sud Catania e Prisma La Cascina Taranto, con gli etnei che in caso di 3-0 avrebbero la certezza di qualificarsi per la coppa di categoria e gli ionici, dodicesimi, che vogliono proseguire la risalita in classifica dopo la rescissione con Ryu Yamamoto e Ibrahim Lawani. In programma alle 20.30 il faccia a faccia tra Virtus Aversa ed Emma Villas Codyeco Lupi Siena, con i campani a cui basta 1 punto per blindare il quarto posto e serve una vittoria per insidiare la terza piazza. Il team toscano, invece, al momento ha gli stessi punti di Catania, ma è nono per via di un successo in meno dei siciliani e vuole una vittoria esterna per il sorpasso last minute. Cinque le partite nel calendario domenicale. Fischio d’inizio alle 17.30 per Gruppo Consoli Sferc Brescia – Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro. Già certi almeno del quinto posto, i Tucani potrebbero giocarsi la quarta posizione con Aversa al quoziente set in caso di vittoria da tre punti e concomitante crollo del team campano, mentre gli ospiti, penultimi, devono muovere la classifica. Alle 18.00 si gioca su tre campi. Essence Hotels Fano, che vuole migliorare la propria posizione, ma non può più chiudere il girone di andata tra le prime otto, gioca in casa contro Rinascita Lagonegro, che blinderebbe la sesta piazza con un successo da 3 punti. La vincente della sfida tra Abba Pineto, terza con 26 punti (necessario un successo “da tre”), e Consar Ravenna, seconda a quota 28, può ancora vincere il titolo d’inverno, ma serve un passo falso di Prata che di punti ne ha 29. Nell’ultimo match delle 18.00, Banca Macerata Fisiomed MC cerca l’incastro perfetto contro il redivivo fanalino di coda Campi Reali Cantù, reduce da due vittorie di fila al tie-break. Con un successo pieno in casa, i marchigiani possono ancora centrare l’ultimo pass per i Quarti di Coppa, a patto che Catania e Siena non facciano punti. Giù il sipario sul 13° turno di andata con il match delle 19.00 tra la capolista Tinet Prata di Pordenone e Romeo Sorrento, squadre che devono riscattare una domenica negativa. Ai friulani basterebbe un successo al tie-break per certificare il titolo di campioni d’inverno, mentre il team sorrentino cerca una vittoria per inseguire il sesto posto ed evitare di ritrovarsi proprio all’ultima curva fuori dalle otto di Coppa.

Situazione di 1 a 1 nei precedenti tra Sviluppo Sud Catania e Prisma La Cascina Taranto. Ottavi a 16 punti come Siena, ma avanti grazie a una vittoria in più, gli etnei blinderebbero la posizione con un risultato migliore o uguale a quello dei toscani. Con una vittoria si spalancherebbe la possibilità di insidiare il settimo e il sesto posto. Gli ionici, dodicesimi e fuori dalla Coppa Italia, rescindono con Ryu Yamamoto e Ibrahim Lawani, ma vogliono dare continuità a gioco e risultati dopo il successo su Aversa. Tanti ex: da una parte Cosimo Balestra, Francesco Cottarelli e coach Paolo Montagnani, dall’altra Elia Bossi. Gara n. 400 in Italia per Leonel Marshall, a 29 attacchi vincenti dai 4.500. Tra gli ospiti Oleg Antonov è a 19 attacchi vincenti dai 1.500 in Regular Season.

Sfida n. 9 tra Virtus Aversa e Emma Villas Codyeco Lupi Siena, che sono quarta e nona in classifica. Ai campani basta 1 punto per chiudere il girone di andata tra le quattro teste di serie e giocare in casa i Quarti di Del Monte® Coppa Italia Serie A2, mentre con una vittoria possono cercare il sorpasso su Pineto, ora avanti di 1 punto. Gli ospiti cercano il ribaltone perché potrebbero risalire fino al sesto posto con un successo ed eventuali scivoloni dei tre team che li precedono. Nel team di casa figurano tre ex senesi, Andrea Mattei (10 attacchi vincenti ai 1.000 in Regular Season), Alessio Tallone e coach Gianluca Graziosi. Da una parte Matheus Motzo cerca il 200° punto stagionale, dall’altra Marco Bragatto è a 15 attacchi vincenti dai 500 in carriera.

Tradizione favorevole per Gruppo Consoli Sferc Brescia con 8 vittorie su 9 incroci contro Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro. Reduce dal blitz in Toscana, la squadra lombarda ha messo al sicuro il quinto posto, ma in caso di vittoria piena e un contemporaneo stop netto di Aversa, ora a +3, potrebbe giocarsi il quarto posto al quoziente set. Gli ospiti non vogliono lasciare nulla di intentato nella tana dei Tucani perché ora che l’ultima della classe ha iniziato a marciare, la tredicesima posizione scotta. Un ex per parte nei roster: Pietro Ghirardi e Alex Erati, lo scorso in campo a maglie invertite. Da una parte Filippo Mancini è alla 100ª gara in carriera, mentre Alessandro Tondo cerca il punto n. 2.500 in tutte le competizioni e Manuele Lucconi è a 32 punti dai 1.000 in A2. Dall’altra Matteo Sperandio è alla gara n. 200 in Serie A2 e Giulio Pinali a 19 attacchi vincenti dai 1.000 in Regular Season.

Situazione di parità con un successo a testa tra Essence Hotels Fano e Rinascita Lagonegro. Reduci dall’impresa al fotofinish sul campo di Ravenna, i giganti marchigiani sono tagliati fuori dalla corsa per la griglia dei Quarti di Del Monte® Coppa Italia, ma vogliono scrollarsi di dosso la dirimpettaia Macerata, squadra battuta 3-1 proprio dai lucani. Per la sesta posizione matematica, la Rinascita ha bisogno di 3 punti, ma anche le sconfitte delle rivali andrebbero bene, visto che è tallonata da Sorrento e a un vantaggio di due punti su Catania e Siena. Da una parte Pietro Merlo è a 5 attacchi vincenti dai 100 stagionali, mentre Stefano Mengozzi è a 2 ace dai 100 in carriera e Federico Roberti a 23 attacchi vincenti dai 1.000 in carriera, dall’altra è al 100° attacco stagionale e Martins Arasomwan è a 13 punti dai 1.000 in carriera.

Lo scorso anno Abba Pineto ha festeggiato in casa il primo successo sulla Consar Ravenna, che però su 6 incroci si è imposta 5 volte. In palio ora tra i due team c’è la miglior posizione possibile sul podio, anche se per il titolo d’inverno servirebbe il concomitante stop della capolista Prata, al momento a +1 sui romagnoli e a +3 sugli abruzzesi. La formazione di casa ha l’obbligo di vincere da tre punti per scalzare i rivali dal secondo posto e per insidiare la leadership, mentre a Ravenna, che ritrova Matteo Zamagni da rivale, basta un punto per chiudere seconda, ma con una vittoria può sognare in grande. Karli Allik cerca il 100° attacco vincente in stagione, Antonino Suraci è a 14 punti dai 1.000 in Regular Season, Matheus Krauchuk Esquivel a 33 punti dai 1.000 in carriera. Tra gli ospiti Andrea Canella è a 13 punti dai 100 stagionali.

Prove tecniche di risalita in classifica al Banca Macerata Forum tra Banca Macerata Fisiomed MC e Campi Reali Cantù, con i marchigiani che hanno avuto la meglio negli unici due precedenti. Il team di casa, che monitora le condizioni di Ionut Ambrose, operato lo scorso fine settimana per uno pneumotorace spontaneo, è ancora in ballo per l’ultimo pass della griglia dei Quarti di Del Monte® Coppa Italia Serie A2, ma per acciuffare l’ottavo posto ha bisogno di un successo da 3 punti e le simultanee sconfitte per 3-0 o 3-1 di Catania e Siena. Sul fronte opposto c’è una formazione che ha ritrovato punti e morale. Nelle ultime due apparizioni Cantù ha espugnato Brescia al tie-break e si è ripetuta al fotofinish in casa con Prata. Tre ex nei roster: da una parte Marco Novello (1 punto ai 100 stagionali e 1 attacco vincente ai 500 in Serie A2) e Matteo Pedron, dall’altra Gaetano Penna, protagonista a suon di punti nelle ultime gare. Tra i maceratesi Bara Fall è a 15 punti dai 500 nella categoria, tra gli ospiti Nicola Candeli è a 2 punti dai 1.000 in Regular Season.

Nell’ultimo atto del girone di andata arriva la prima sfida ufficiale in Serie A2 Credem Banca tra la capolista Tinet Prata di Pordenone, che deve reagire alla sconfitta al tie-break rimediata nella tana di Cantù, e la matricola Romeo Sorrento, che è settima e nell’ultimo incontro ha perso 3-1 in casa contro Pineto. I friulani vogliono il titolo d’inverno e per chiudere il discorso senza affidarsi ai risultati altrui basta una vittoria al tie-break, mentre il sodalizio campano non può permettersi di rimanere a secco perché Catania e Siena hanno una sola lunghezza di ritardo e potrebbero addirittura farla precipitare fuori dalla griglia della Coppa Italia di categoria. Da una parte Kristian Gamba è a 6 punti dai 200 stagionali e Simone Scopelliti è a 22 punti dai 1.500 in Serie A2, dall’altra Preslav Petkov è a 8 punti dai 100 stagionali, mentre Alberto Pol è a 14 punti dai 1.000 in Regular Season e a 15 attacchi vincenti dai 500 in Serie A2.

TUTTE LE SFIDE-

Sviluppo Sud Catania - Prisma La Cascina Taranto

PRECEDENTI: 2 (1 successo Sviluppo Sud Catania, 1 successo Prisma La Cascina Taranto)

EX: Cosimo Balestra a Taranto nel 2024/25; Francesco Cottarelli a Taranto nel 2020/21, 2022/23; Elia Bossi a Acicastello nel 2023/24, 2024/25 - Allenatori: Paolo Montagnani a Taranto nel 2009/10

Luka Basic (Sviluppo Sud Catania)- « Non sono ancora al 100% come vorrei, ma sto migliorando piano piano con il lavoro. Ci vorrà un po’ di tempo, l’importante è spingere al massimo. La giornata rossazzurra è una grande cosa. Quello che fa il presidente è molto importante per noi. Sentire il sostegno della città e dei tifosi cambia tantissimo. Non vediamo l’ora di vivere questo palazzetto con tanta gente e tanto supporto ».

Marco Pierotti (Prisma La Cascina Taranto)- « Domenica mi aspetto un’altra partita difficile: giochiamo fuori casa e sappiamo che, fino ad ora, lontano dal nostro campo non siamo mai riusciti a raccogliere punti, nonostante anche alcune sconfitte per 3-0. Detto questo, qualche occasione ce la siamo sempre creata anche in trasferta, quindi mi auguro che questa possa essere la partita giusta per sfruttare al meglio le opportunità che sicuramente riusciremo a costruirci. Affrontiamo una squadra valida, composta da un mix di giocatori esperti e giovani che, pur essendo al primo o al secondo anno, hanno dimostrato di meritare pienamente la categoria. Mi aspetto quindi una partita complicata, da giocare punto su punto, set dopo set, cercando di costruirci le occasioni e, come dicevo prima, di sfruttarle. Dopo la vittoria di domenica vogliamo sicuramente dare continuità, ma dobbiamo pensare solo a giocare: la partita di domenica scorsa è già alle spalle. Dobbiamo arrivare con la giusta mentalità e provare subito a fare bene la nostra pallavolo, senza pensare troppo a quello che c’è stato prima, né di positivo né di negativo, ma concentrandoci esclusivamente su questo match ».

Virtus Aversa - Emma Villas Codyeco Lupi Siena

PRECEDENTI: 8 (2 successi Virtus Aversa, 6 successi Emma Villas Codyeco Lupi Siena)

EX: Andrea Mattei a Siena nel 2018/19, 2021/22; Alessio Tallone a Siena nel 2023/24 - Allenatori: Gianluca Graziosi a Siena nel 2019/20, 2023/24, 2024/25

Gruppo Consoli Sferc Brescia - Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro

PRECEDENTI: 9 (8 successi Gruppo Consoli Sferc Brescia, 1 successo Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro)

EX: Pietro Ghirardi a Porto Viro nel 2024/25; Alex Erati a Brescia Atlantide nel 2023/24, 2024/25

Daniel Cech (Gruppo Consoli Sferc Brescia)- « Il bilancio di metà stagione è che abbiamo giocato alcune partite buone e altre meno buone, in cui ci è capitato di perdere nonostante un ottimo inizio. è qualcosa su cui stiamo lavorando perché c'entra con la capacità di mantenere la concentrazione per tutta la partita, cosa che siamo riusciti a fare nell'ultima contro Siena. Vogliamo migliorare quella prestazione già nella prossima gara contro Porto Viro che verrà a Brescia senza avere nulla da perdere e giocherà con zero pressione, lasciando a noi l'onere di confermare sul campo la determinazione che mettiamo in allenamento. Forse pensavamo di poter essere più in alto in classifica oggi, ma il campionato è molto equilibrato e ogni partita è difficile, ogni punto importante. Questo lo sanno anche i nostri avversari, che hanno individualità forti: dovremo tenere noi il ritmo dal primo all'ultimo pallone e prepararci a soffrire restando uniti quando saremo in difficoltà. Proveremo a mettere pressione da subito, sostenuti dalla spinta del nostro grande pubblico ».

Alex Erati (Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro)- « Ho dei bellissimi ricordi legati ai due anni a Brescia, abbiamo sempre lottato per obiettivi importanti e vinto dei trofei, per cui sarà sicuramente particolare tornare al San Filippo domenica. Affronteremo una squadra molto forte, soprattutto al servizio: ogni elemento del loro sestetto può metterti sotto pressione in cambio palla. Dovremo essere concreti nelle occasioni che avremo, che non saranno molte, e bravi a reggere il ritmo contro un avversario che forza tanto. Un altro fondamentale in cui Brescia eccelle è l’attacco: sono tra le migliori squadre del campionato. Da parte nostra, la chiave sarà approcciare la gara come a Prata: spavaldi, spensierati, pronti a stringere i denti in ricezione e a prenderci dei rischi in attacco, accettando anche qualche errore in più del normale. Contro squadre di questo livello è inevitabile: non basta mandare la palla di là e sperare che succeda qualcosa ».

Essence Hotels Fano - Rinascita Lagonegro

PRECEDENTI: 2 (1 successo Essence Hotels Fano, 1 successo Rinascita Lagonegro)

EX: Nessuno

Nicola Iannelli (Essence Hotels Fano)- « Affronteremo un gruppo solido che sta facendo molto bene, il fatto stesso che occupino il sesto posto in classifica la dice lunga sul valore della squadra. Per quanto riguarda le individualità posso citare il bravo Diego Cantagalli che in attacco sta primeggiando nella classifica dei bomber. Vogliamo assolutamente concludere in bene in casa, ci sono stati tanti alti e bassi da inizio stagione ma stiamo lavorando con grande impegno per trovare quella giusta costanza e continuità che ci permetterebbe di fare un certo salto di qualità. Il nostro obiettivo rimane quello di migliorare la classifica, se giochiamo uniti possiamo battere chiunque ».

Dino Viggiano (2° allenatore Rinascita Lagonegro)- « Arriviamo a questa trasferta con sensazioni positive. Il successo contro Macerata ha rafforzato la fiducia del gruppo e certificato un buon stato di forma, mentale e fisico. Anche in una settimana particolare, con il Capodanno nel mezzo, la squadra non ha mai abbassato l’intensità del lavoro: c’è stata continuità, attenzione e grande disponibilità da parte di tutti. La gara di Fano rappresenta un passaggio delicato, dobbiamo chiudere al meglio il girone di andata. Affrontiamo un avversario di valore, capace di metterti in difficoltà se perdi ritmo o precisione. Servirà una prestazione solida, fatta di pazienza e personalità, per dare continuità al percorso che stiamo portando avanti ».

Abba Pineto - Consar Ravenna

PRECEDENTI: 6 (1 successo Abba Pineto, 5 successi Consar Ravenna)

EX: Matteo Zamagni a Ravenna nel 2010/11

Matheus Krauchuk Esquivel (Abba Pineto)- « La possibilità di raggiungere la quarta vittoria consecutiva è il primo stimolo legato alla prossima partita. La classifica ci dice che siamo riusciti a salire e vogliamo che anche questo inizio di 2026 possa rivelarsi positivo. Siamo molto contenti dell’attuale piazzamento perché ci permetterà anche di giocare in casa durante la Coppa Italia. In generale abbiamo dimostrato di saperci ritrovare sempre davanti ai momenti di difficoltà che il campionato ha presentato: è successo a Sorrento, è accaduto a Cantù, si è visto anche in altre occasioni come contro Catania in casa. Siamo una squadra che ha la capacità di girare la partita ed è una qualità che dobbiamo continuare a sfruttare. Domenica potrebbe arrivare la ciliegina sulla torta: affrontiamo Ravenna, seconda in classifica e per questo ci attendiamo una partita difficilissima contro un’avversaria compatta e che gioca bene. Vengono da una sconfitta, per cui vorranno riscattarsi. Noi cercheremo come sempre di sfruttare il fattore-campo. Credo sarà una bella partita da vedere. Qui a Pineto? Mi trovo benissimo, è una bellissima città e la mia famiglia sta davvero bene qui ».

Antonio Valentini (Allenatore Consar Ravenna)- « Dobbiamo ripartire dopo due sconfitte, diverse tra loro per come sono maturate, e lo dobbiamo fare su un campo ostico contro una squadra in grande condizione. In settimana abbiamo lavorato per migliorare le cose che non hanno funzionato a Prata e contro Fano: fin dall’inizio di questa stagione siamo alla costante ricerca di aggiungere ogni volta un tassello alla nostra crescita e al nostro percorso di miglioramento. Ci aspetta una partita importante, Pineto è un’ottima squadra, che ha aggiunto entusiasmo e fiducia: non mi sorprende vederla così in alto perché ha un roster di qualità e ben costruito. Per portare a casa un risultato positivo, servirà ritrovare la nostra miglior versione e la nostra migliore pallavolo ».

Banca Macerata Fisiomed MC - Campi Reali Cantù

PRECEDENTI: 2 (2 successi Banca Macerata Fisiomed MC)

EX: Marco Novello a Cantù nel 2024/25; Matteo Pedron a Cantù nel 2023/24; Gaetano Penna a Macerata nel 2023/24

Marco Novello (Banca Macerata Fisiomed MC)- « Sarà sicuramente una partita molto impegnativa, Cantù è in fiducia arrivando da due grandi risultati. L'obiettivo è fare il meglio possibile, considerando che per entrambe le squadre questa partita conta molto ».

Nikolay Ivelinov Ivanov (Campi Reali Cantù)- « Ci aspettiamo una partita difficile e molto competitiva contro Macerata. Per noi, la cosa più importante sarà di mantenere la concentrazione dal primo all'ultimo punto, e di provare ad imporre il nostro gioco. Siamo in una striscia vincente, e stiamo giocando bene. Spero che in questo match mostreremo quello che siamo capaci di fare ».

Tinet Prata di Pordenone - Romeo Sorrento

PRECEDENTI: Nessuno

EX: Nessuno

Mario Di Pietro (Tinet Prata di Pordenone)- « Sorrento è una squadra che ha fatto un 2025 pazzesco: triplete della A3 con conquista di campionato, Coppa Italia e Supercoppa. E come neopromossa stanno facendo molto bene, mettendo in mostra un bel gioco. Hanno mantenuto l’ossatura di squadra, operando bene in fase di mercato con gli inserimenti del cileno Parraguirre e del centrale bulgaro Petkov. In più hanno una squadra con tante alternative e durante le partite cambiano spesso assetto risultando imprevedibili. Dovremo essere bravi ad adattarci alle diverse situazioni. Ci alleneremo per arrivare preparati a questo incontro molto importante. I ragazzi sono stati bravi a recuperare. Una giornata storta può capitare. E’ capitata a noi ed è capitata a me che non sono stato al massimo. Ci rimbocchiamo le maniche e cerchiamo di ripartire al meglio ».

Nicola Esposito (Allenatore Romeo Sorrento)- « La prima parte di questa stagione è stata molto positiva. Ora andiamo a Prata che è la prima forza del campionato, è una squadra che soprattutto in casa fa della battuta la loro arma principale e ovviamente noi cercheremo di salire su per dare battaglia e cercare di portare qualcosa di buono a casa ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 13a GIORNATA-

Sabato 3 gennaio 2026, ore 18.00

Sviluppo Sud Catania – Prisma La Cascina Taranto Arbitri: Manzoni Barbara, Gaetano Antonio

Sabato 3 gennaio 2026, ore 20.30

Virtus Aversa – Emma Villas Codyeco Lupi Siena Arbitri: Merli Maurizio, Pazzaglini Marco

Domenica 4 gennaio 2026, ore 17.30

Gruppo Consoli Sferc Brescia – Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro Arbitri: Chiriatti Stefano, Faia Riccardo

Domenica 4 gennaio 2026, ore 18.00

Essence Hotels Fano – Rinascita Lagonegro Arbitri: Nava Stefano, Marotta Michele

Domenica 4 gennaio 2026, ore 18.00

Abba Pineto – Consar Ravenna Arbitri: Jacobacci Sergio, Marconi Michele

Domenica 4 gennaio 2026, ore 18.00

Banca Macerata Fisiomed MC – Campi Reali Cantù Arbitri: Russo Roberto, Giglio Anthony

Domenica 4 gennaio 2026, ore 19.00

Tinet Prata di Pordenone – Romeo Sorrento Arbitri: Angelucci Claudia, Ciaccio Giovanni

LA CLASSIFICA-

Tinet Prata di Pordenone 29, Consar Ravenna 28, Abba Pineto 26, Virtus Aversa 25, Gruppo Consoli Sferc Brescia 22, Rinascita Lagonegro 18, Romeo Sorrento 17, Sviluppo Sud Catania 16, Emma Villas Codyeco Lupi Siena 16, Banca Macerata Fisiomed MC 13, Essence Hotels Fano 13, Prisma La Cascina Taranto 12, Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro 10, Campi Reali Cantù 7.