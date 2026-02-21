Fano affida la panchina a Marco Bonitta

FANO (PESARO)- Svolta tecnica in casa dell’Essence Hotels Fano. La società ha deciso di esonerare il tecnico Daniele Moretti in vista del finale di campionato e di affidare la prima squadra ad un tecnico di grande prestigio e di grande esperienze come Marco Bonitta che dovrà guidare la formazione marchigiana verso la salvezza.
Il coach ravennate, classe 1963, ha diretto ieri il primo allenamento al Palas Allende.
LA CARRIERA-
Coach Bonitta può contare su un palmares di assoluto livello, dove spicca su tutti il campionato del mondo vinto con la nazionale italiana femminile nel 2002.
Oltre al Mondiale ha vinto anche due scudetti e due Coppe dei Campioni.
La sua ultima esperienza italiana lo ha visto sulla panchina di Ravenna in A2 terminata con la sconfitta in semifinale play off, nell’estate appena trascorsa ha guidato la nazionale maschile egiziana ai campionati del Mondo.