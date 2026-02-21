Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Fano affida la panchina a Marco Bonitta

La squadra marchigiana ha esonerato Daniele Moretti e si affida all'esperto e titolato tecnico ravennate reduce dall'esperienza sulla panchina dell'Egitto
1 min
BonittaMorettiEssence Hotels
Fano affida la panchina a Marco Bonitta

FANO (PESARO)- Svolta tecnica in casa dell’Essence Hotels Fano. La società ha deciso di esonerare il tecnico Daniele Moretti in vista del finale di campionato e di affidare la prima squadra ad un tecnico di grande prestigio e di grande esperienze come Marco Bonitta che dovrà guidare la formazione marchigiana verso la salvezza.

Il coach ravennate, classe 1963, ha diretto ieri il primo allenamento al Palas Allende.

LA CARRIERA-

Coach Bonitta può contare su un palmares di assoluto livello, dove spicca su tutti il campionato del mondo vinto con la nazionale italiana femminile nel 2002.

Oltre al Mondiale ha vinto anche due scudetti e due Coppe dei Campioni.

La sua ultima esperienza italiana lo ha visto sulla panchina di Ravenna in A2 terminata con la sconfitta in semifinale play off, nell’estate appena trascorsa ha guidato la nazionale maschile egiziana ai campionati del Mondo.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di A2 maschile

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS