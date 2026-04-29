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Sorrento senza casa, esclusa dall'A2

La Lega pallavolo non concede, al contrario dell'ultima stagione, la deroga per poter giocare nel PalAtigliana che non raggiunge i 1000 posti di capienza, requisito indispensabile per ospitare partite del campionato cadetto
2 min
RomeoruggieroPatriarca
Sorrento senza casa, esclusa dall'A2

SORRENTO (NAPOLI)-C'è grande amarezza ma anche fiducia per il futuro in casa Romeo Sorrento dopo l'esclusione da parte della Lega Pallavolo dal campionato di A2 maschile non concedendo per il secondo anno di fila la deroga a giocare nel PalAtigliana che non raggiunge i 1000 posti di capienza richiesti per il campionato cadetto. La formazione del presidente Ruggiero ripartirà dall'A3 in quanto è stato impossibile trovare nella penisola sorrentina un impianto adeguato per disputare il secondo campionato nazionale.

Le parole del presidente Fabrizio Ruggiero sono amare ma piene di speranza:

«Non abbiamo voluto lasciare Sorrento, pur avendo la possibilità di trasferirci a Napoli, per non disperdere il patrimonio che abbiamo creato, il nostro settore giovanile e l’entusiasmo dei tifosi. Faremo l’A3 nella speranza che si concretizzi il nostro sogno, quello di veder realizzato il Palazzetto di Massa Lubrense che dovrebbe essere pronto in due anni. E’ ora che le istituzioni si rendano finalmente conto della nostra realtà e ci consentano di portare avanti il nostro progetto ».

Anche Stefano Patriarca ha espresso, a nome di tutta la squadra, la delusione per la mancata iscrizione

« Ci hanno tolto la A2 ma non potranno mai toglierci le emozioni vissute » le parole del capitano.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di A2 maschile

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