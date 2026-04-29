Sorrento senza casa, esclusa dall'A2

Le parole del presidente Fabrizio Ruggiero sono amare ma piene di speranza:

«Non abbiamo voluto lasciare Sorrento, pur avendo la possibilità di trasferirci a Napoli, per non disperdere il patrimonio che abbiamo creato, il nostro settore giovanile e l’entusiasmo dei tifosi. Faremo l’A3 nella speranza che si concretizzi il nostro sogno, quello di veder realizzato il Palazzetto di Massa Lubrense che dovrebbe essere pronto in due anni. E’ ora che le istituzioni si rendano finalmente conto della nostra realtà e ci consentano di portare avanti il nostro progetto ».

Anche Stefano Patriarca ha espresso, a nome di tutta la squadra, la delusione per la mancata iscrizione

« Ci hanno tolto la A2 ma non potranno mai toglierci le emozioni vissute » le parole del capitano.