Play Off A2: Pineto è in finale, travolta Aversa

Ad esultare è quindi la formazione di Simone Di Tommaso: dopo un primo parziale da record, 39-37 dei padroni di casa (set col punteggio più alto in stagione in Serie A2 nonché il decimo di sempre nella storia della categoria), gli abruzzesi si sono saputi caricare, concludendo gli altri due set con ampio vantaggio rispetto ai rivali normanni. Mattia Catone, palleggiatore dell’Abba, alla sua centesima presenza in A2, ha saputo mandare in doppia cifra Paolo Luigi Di Silvestre (12 e attacco vincente numero 2.000 in categoria superato), Antonino Suraci (17) e Matheus Krauchuk (15). Dall’altra parte della rete la formazione guidata da Gianluca Graziosi si è affidata principalmente ai colpi di Juan Felipe Benavides (20), con anche Marco Volpato (11) in doppia cifra.

ABBA Pineto sempre priva dell’infortunato Karli Allik. Primo set infinito, che tocca i 52’ e che richiede 76 punti complessivi giocati per volgersi in favore dell’ABBA Pineto. I biancoazzurri hanno il merito di non uscire dalla partita nella prima parte, quella canonica, nonostante il consistente vantaggio toccato dalla Virtus dopo una doppia invasione di capitan Di Silvestre (10-6). Salito di tono Suraci, molto cercato da Catone e che chiuderà con 11 punti il parziale, Pineto sorpassa gli ospiti (16-14) e ancora col suo schiacciatore più ispirato trova il 23-23 che concretizza la difesa di Morazzini. Krauchuk – 10 punti – annulla il primo set point aversano per il 24-24, aprendo di fatto alla maratona che condurrà alla chiusura della frazione. Dopo molteplici cambi di rotta del punteggio, con set point annullato a più riprese da ambo i lati e le squadre provate fisicamente e nella tenuta mentale – otto errori al servizio per l’ABBA e sette per Aversa) – sono prima il pallonetto vincente di Suraci (38-37) e poi il muro di Trillini su Tallone, il settimo degli adriatici, a decidere il set (39-37).

Nel secondo parziale bastano 28’ all’ABBA Pineto per chiudere i giochi sul 25-17, dopo avere toccato anche un vantaggio in doppia cifra (23-13). Set dominato dai biancoazzurri, nelle cui fila si erge a mattatore autentico Paolo Di Silvestre: lo schiacciatore pescarese chiude con nove punti, di cui due ace e un’efficacia complessiva del 50%. Ma Pineto è totale, chiude con tre muri – fra cui quello del 15-10 firmato Zamagni – e non lascia margini ai campani. Graziosi, tecnico ospite, gioca la carta Guerrini per Tiozzo, ma il neo entrato sarà subito bersaglio dell’ace di Paolo Di Silvestre per il 17-10. Il resto è solo cambio palla, senza scossoni. Trillini mette a terra il primo tempo del 22-13, ancora Di Silvestre sul palleggio inusuale ma perfetto del collega Suraci. Di quest’ultimo la pipe del 25-17.

L’ABBA è lanciata, in estasi. Nel terzo set ai biancoazzurri riesce ogni cosa, mentre Aversa è costretta a forzare nel tentativo di recuperare. Sbaglia Tallone, il cui attacco out vale il 4-2 per il primo vantaggio sensibile, subito migliorato dalla prodezza targata Di Silvestre, dalla seconda linea per il 7-3. Pineto allunga ancora fino al 10-4, prende le distanze, con Krauchuk affonda il colpo del 19-12. Di fatto non c’è più partita. Sul 24-17 di Suraci il Pala Santa Maria si alza tutto in piedi e attende il match point. La forzatura di Tallone fra gli ospiti fa esplodere la festa: l’ABBA Pineto è in finale per la promozione in Superlega.

Sfida inedita per una Finale Play Off di Serie A2 quella tra Abba Pineto e Tinet Prata di Pordenone, visto che nessuna delle due formazioni è mai riuscita ad avanzare così tanto nel tabellone.

I protagonisti-

Simone Di Tommaso (Allenatore ABBA Pineto)- «Credo che il primo set sia stato, non voglio dire fondamentale, ma molto importante. Si è giocato a livelli altissimi e per questo è giusto cominciare facendo i complimenti ad Aversa, che ha disputato una serie importante, ha messo in campo tutta la qualità che aveva, nonostante alcune problematiche che l’hanno colpita durante l’anno, ma ha dimostrato di essere una squadra di assoluto livello. Detto questo, credo però che nessuno possa rimproverarmi niente se dico ad alta voce che in finale arriva la squadra che nell’arco della stagione, e anche di Gara 3, se l’è meritata di più, perché questi ragazzi hanno fatto e stanno continuando a fare qualcosa di speciale, non solo per come giocano ma per come stanno interpretando tutta questa stagione. Adesso siamo all’atto finale, che secondo me metterà contro le due squadre che più hanno meritato durante questa stagione. Prata è stata brava a chiudere in due partite, quindi sicuramente avrà a favore un pochettino di freschezza rispetto a noi, ma entrerà in un palasport che comunque sarà caldo, contro una squadra che è in fiducia e che sicuramente adesso non si vuole fermare sul più bello».

Il tabellino-

ABBA PINETO – VIRTUS AVERSA 3-0 (39-37, 25-17, 25-18) –

ABBA PINETO: Catone 3, Suraci 17, Trillini 8, Krauchuk Esquivel 15, Di Silvestre 12, Zamagni 8, Pesare (L), Morazzini (L), Rascato 0. N.E. Schianchi, Larizza, Castagneri, Calonico. All. Di Tommaso.

VIRTUS AVERSA: Garnica 1, Tallone 9, Volpato 11, Benavides 20, Tiozzo 4, Mattei 8, Agouzoul (L), Raffa (L), Mazza 0, Guerrini 1. N.E. Minelli, Vattovaz, Motzo. All. Graziosi.

ARBITRI: Scotti, Jacobacci.

Durata set: 52′, 29′, 28′; tot: 109′.

LA SITUAZIONE NELLE SEMIFINALI PLAY OFF SERIE A2

Tinet Prata di Pordenone ha vinto 2-0 la serie contro Gruppo Consoli Sferc Brescia.

Abba Pineto ha vinto 2-1 la serie contro Virtus Aversa.