Play Off: Tinet e Pineto pronte al secondo round

Gara 2 è il 14° incontro tra Tinet Prata di Pordenone e Abba Pineto, con i friulani complessivamente avanti per 10 successi a 3 negli incroci tra i Club. Nel primo match della serie Prata ha centrato una prova quasi perfetta in trasferta mettendo a referto 10 ace, 10 muri vincenti, una ricezione solida e un attacco al 55%. Protagonisti Jernej Terpin (21 punti con il 63% di positività, 3 ace e 1 muro) e Kristian Gamba (20 sigilli con il 50% e 3 ace), che è a 15 attacchi vincenti dai 500 stagionali. In doppia cifra per la Tinet anche Marcin Ernastowicz (17) e Nicolò Katalan (10). Sul fronte Abba, priva di Karli Allik, gli unici a collezionare un buon bottino di punti sono stati Matheus Krauchuk (19 con il 56% e 1 muro) e Antonino Suraci (10). In vista del prossimo match il centrale Matteo Zamagni è a 8 punti dai 400 stagionali.

PRECEDENTI: 13 (10 successi Tinet Prata di Pordenone, 3 successi Abba Pineto)

EX: Nessuno

Alessio Alberini (Tinet Prata di Pordenone)- « In Gara 1 abbiamo messo in campo una bella prestazione di squadra. Siamo riusciti ad interpretare la gara partendo subito con la giusta aggressività e incisività, soprattutto in battuta. Abbiamo fatto un grande primo set nella fase break, potendo gestire al situazione in maniera tranquilla. Poi siamo calati perchè era complicato tenere quel ritmo per tutta la partita e loro sono cresciuti e c'è stata la partita che ci aspettavamo e che ci aspettiamo nelle prossime gare: punto a punto nel quale i dettagli fanno la differenza. Siamo stati bravi a gestire questa situazione sia dal punto di vista tecnico che da quello mentale perchè sappiamo che in una serie di finale giocare punto a punto è difficile. Dal punto di vista tecnico e tattico entrambe le squadre sono organizzate al massimo delle proprie potenzialità e quindi la differenza la fa la capacità di mantenere la lucidità e sfruttare le possibilità che si creano. Siamo consci del fatto che questo è il primo set di una partita da cinque. A Prata sarà altrettanto difficile perchè Pineto non sarà arrendevole e ci aspettiamo una partita tesa nella quale ogni singolo pallone sarà decisivo. Sicuramente sarà una serie emozionante e tirata ».

Rosario Angeloni (2° Allenatore Abba Pineto)- « Una serie su cinque partite è lunga, siamo solo all’inizio. La prestazione di Gara 1 è sicuramente stata sottotono da parte nostra, soprattutto nel primo set. Prata ha fatto quello che ci aspettavamo, del resto siamo ai massimi livelli della competizione, si affrontano le due squadre migliori della stagione e quindi sapevamo cosa aspettarci. Non eravamo al top, eppure abbiamo quasi rischiato di portare la partita al tie-break. Ora ciò che è stato vale poco, si riazzera tutto e si riparte da Gara 2. Proveremo, come abbiamo sempre fatto in tutte le gare, a dare tutto quello che abbiamo e che possa servire per vincere la partita. Il Pala Prata è un palasport che evoca bei ricordi, sia per la vittoria della Coppa Italia che poi per la bella prestazione offerta in campionato. Ma è anche una situazione, giocare in casa loro, che ci rende consapevoli di come i nostri avversari sia ancora più forti del solito di fronte al loro pubblico. Dovremo porre l’attenzione sugli stessi aspetti di Gara 1. Loro ci hanno fatto molto male al servizio, hanno battuto molto bene. Sono stati molto migliori di noi anche a muro, quindi dovremmo cercare, oltre a fare bene noi, di limitare i loro principali punti di forza, che sono Terpin e Gamba, a cui si associano un roster di primissimo livello ».

GARA 2 FINALE PLAY OFF PROMOZIONE-

Mercoledì 6 maggio 2026, ore 20.30

Tinet Prata di Pordenone – Abba Pineto Arbitri: Gaetano Antonio, Lentini Gianmarco

LA SITUAZIONE DELLE FINALI PLAY OFF SERIE A2 CREDEM BANCA-

Tinet Prata di Pordenone è avanti 1-0 nella serie contro Abba Pineto