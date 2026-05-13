Volley mercato: Fano punta sul talento di Palev

FANO(PU)- Per la stagione 2026-27, la Virtus Fano guarda all’est Europa per rinforzare la cabina di regia. Il club marchigiano ha ufficializzato l’arrivo del giovane palleggiatore bulgaro Stoil Palev, reduce dalla vittoria del campionato con il Levski Sofia e premiato come MVP della stagione.
La carriera-
Vice campione del mondo con la Bulgaria di Blengini e convocato con la nazionale per la prossima Nation League, Palev vanta un curriculum personale importante, avendo già conseguito, nel corso della sua breve carriera pallavolistica, diversi premi e riconoscimenti individuali.
Le parole di Stoil Palev-
«Come giocatore sono molto ambizioso, instancabile nel lavoro e sempre affamato nel voler migliorare. Tecnicamente, cerco di portare energia, aggressività e costanza nel mio gioco. Mi piace lottare su ogni pallone e aiutare la squadra con una mentalità positiva e un buon spirito. Fuori dal campo sono una brava e disciplinata persona. Cerco sempre di creare una bella atmosfera intorno a me, perché credo che una forte chimica di gruppo sia fondamentale per il successo. Ho già parlato con alcuni miei connazionali che hanno giocato in Italia e mi hanno detto molte cose positive sulla lega, sui tifosi e sulla cultura della pallavolo nel vostro paese. I loro consigli mi hanno aiutato e mi hanno reso ancora più entusiasta di iniziare questo nuovo capitolo a Fano. Certamente so che il campionato italiano di Serie A2 è uno dei più forti e competitivi d’Europa. Molti grandi campioni hanno giocato qui e questo mi motiva ancora di più. So che il livello è altissimo, ma sono pronto a lavorare sodo e a dare il massimo ogni singolo giorno».