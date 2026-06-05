Volley Mercato: Lorenzo Sperotto da Lagonegro a Porto Viro

PORTO VIRO (ROVIGO)-I n cabina di regia alla Delta Group Porto Viro arriva un giocatore di esperienza e dal grande talento. Lorenzo Sperotto, classe 1999, 190 centimetri di altezza. Il palleggiatore originario di Mirano, provincia di Venezia, ricomporrà in nerofucsia la diagonale con Diego Cantagalli, che nell’ultima stagione e mezza ha fatto le fortune della Rinascita Lagonegro.

LA CARRIERA-

Cresciuto nel vivaio del Volley Treviso, con cui ha vinto due scudetti giovanili (Under 15 nel 2014 e Under 17 nel 2015, da Mvp), Sperotto si affaccia al volley dei grandi al Club Italia, disputando tre campionati di A2 tra il 2015 e il 2018. Dopo due stagioni al Roma Volley tra A2 e A3, nel 2020/2021 passa al Trentino Volley in SuperLega, dove rimane per due stagioni conquistando una Supercoppa.

Nel biennio 2022-2024 gioca a Reggio Emilia in A2, quindi si trasferisce a Palmi, sempre nella seconda serie nazionale. L’esperienza calabrese dura pochi mesi: nel novembre del 2024 si sposta infatti a Lagonegro in A3. Con i lucani ottiene subito la promozione in A2 e poi, nella stagione appena conclusa, la qualificazione alla Coppa Italia e ai Play Off. Sono complessivamente sono 11 le stagioni di Serie A disputate da Sperotto, con 256 incontri giocati e 370 punti messi a segno.

Le parole di Lorenzo Sperotto

« Aver ricevuto la proposta del Delta è stato per me motivo di grande orgoglio. Da molti anni il club milita nel campionato di Serie A2, riuscendo a raggiungere risultati importanti, e il fatto di poter contribuire nella prossima stagione al raggiungimento di nuovi obiettivi prestigiosi mi ha subito stimolato ad accettare. Inoltre, dopo tanti anni in giro per l’Italia, torno in Veneto, dove posso finalmente ritrovare la mia famiglia ».

A Porto Viro, Sperotto ritroverà anche Diego Cantagalli, suo compagno a Lagonegro

« Poter giocare un altro anno con Diego è sicuramente un vantaggio per me, perché lo conosco da molti anni e insieme abbiamo fatto un salto di qualità importante nel corso delle ultime stagioni. Credo che potremo lavorare bene per crescere ancora. Da fuori ho sempre percepito Porto Viro come una piazza calorosa e con tanta passione per la pallavolo. Giocare qui da avversario è sempre stato complicato, anche grazie al supporto dei Draghi del Delta, che hanno sempre fatto sentire la loro voce e che non vedo l’ora di conoscere ».

Quanto alle sue caratteristiche in campo, Sperotto si descrive così:

« Mi considero un palleggiatore che vuole essere un punto di riferimento per i compagni, cercando di dare ordine, ma anche energia e fiducia a tutta la squadra. Mi piace gestire il ritmo della partita, coinvolgere tutti gli attaccanti e proporre una pallavolo veloce, capace di mettere pressione agli avversari. Credo molto nel dialogo e nel confronto continuo, perché sono fondamentali per creare intesa e crescere durante la stagione. L’esperienza con Lagonegro è stata fondamentale per il mio percorso di crescita, sia tecnico che mentale. Più che sentirmi arrivato, oggi mi sento più consapevole dei miei mezzi e con ancora tantissima voglia di migliorare ».

Infine, gli obiettivi per la nuova avventura in nerofucsia:

« A livello personale voglio continuare il mio percorso di crescita e, come detto, aiutare la squadra a fare una stagione importante. Penso che il Delta abbia le qualità per togliersi delle soddisfazioni in un campionato che ogni anno si conferma di alto livello. A mio parere, la cosa più importante sarà divertirci in campo e soprattutto far divertire il nostro pubblico. Ai tifosi prometto impegno totale per fare in modo che questo possa accadere e per renderli orgogliosi di noi ».