Volley Mercato: Gabriele Sanfilippo da Taranto a Brescia

200 centimetri di altezza, Sanfilippo porta in dote fisicità, presenza a muro e grande determinazione, caratteristiche che ne hanno fatto negli anni un giocatore affidabile e competitivo. Il suo arrivo rappresenta un tassello importante nella costruzione della nuova Atlantide, una squadra giovane e ambiziosa che punta a ritagliarsi un ruolo da protagonista nel prossimo campionato.

LA CARRIERA

Nato a Bronte, in provincia di Catania, Sanfilippo è un atleta che negli ultimi anni ha saputo costruire un percorso di crescita costante nei campionati nazionali. Dopo gli inizi in Sicilia, il centrale ha proseguito la propria formazione nelle Marche, diventando uno dei protagonisti della Pallavolo Macerata, società con la quale ha conquistato la promozione in Serie A2 e si è affermato come uno dei profili più interessanti del ruolo. Nell’ultima stagione ha difeso i colori della Prisma Taranto, maturando ulteriore esperienza nel campionato cadetto.

Le parole di Gabriele Sanfilippo

« Avere l’opportunità di affrontare una stagione con una maglia storica come quella di Brescia, una realtà che ha sempre puntato a traguardi importanti, è prima di tutto un grande onore, ma anche una forte responsabilità. Fin dai primi contatti con la dirigenza ho percepito una serietà e una dedizione totali, sia dentro che fuori dal campo. Per noi giocatori, poter lavorare in un contesto del genere è lo stimolo massimo per crescere e dare il 100%. Sappiamo bene che ci aspetta un campionato complicato: la Serie A2, negli ultimi anni, ha dimostrato di essere un campionato imprevedibile e di livello assoluto. Noi siamo un gruppo molto giovane e completamente rinnovato, il che significa che il nostro primo grande obiettivo sarà trovare la giusta alchimia di squadra. Sono però convinto che, sotto la guida e con il supporto dello staff tecnico, riusciremo a creare un’identità forte in tempi brevi. Dovremo essere bravi a remare tutti nella stessa direzione, non solo per raggiungere gli obiettivi prefissati dalla società, ma per provare a superarli e toglierci insieme delle grandi soddisfazioni. Non vedo l’ora di iniziare e di vedere i nostri tifosi sugli spalti ».