Volley Mercato: Bendicenti dalla Tinet a Fano

FANO (PESARO)- Il venticinquenne libero torinese Alberto Bendicenti , reduce dalla promozione in Superlega con la Tinet Prata di Pordenone, volta pagine e firma un contratto che lo legherà alla Essence Hotels Fano ripartendo dalla serie A2.

Torinese, classe 2001, il nuovo libero virtussino non nasconde il proprio entusiasmo e voglia di cominciare con la sua nuova squadra:

Non solo Prata, possiamo ricordare che Alberto Benedicenti ha vissuto anni importanti anche ad Ortona dove nel 2022-23 ha ottenuto la promozione dalla serie A3 alla A2 proprio a discapito di Fano. In passato poi esperienze a Portomaggiore e Perugia in Superlega.

Le parole di Alberto Bendicenti

« Ho vissuto anni molto belli e certamente non solo per i risultati ottenuti. Sono cresciuto personalmente, ma ora voglio con fermezza continuare il mio percorso con Fano ».

Il nuovo libero della Essence Hotels è ben consapevole di essere arrivato in una società ambiziosa che vuole fare bene:

« Assolutamente sì gli obiettivi di Fano mi danno grande carica. Non vedo l’ora di conoscere i nuovi compagni e soprattutto di entrare in contatto con i nostri nuovi tifosi ».