Volley Mercato: Luis Vattovaz secondo opposto per Pineto

LA CARRIERA

Nato a Trieste, classe 1999, Vattovaz completerà il reparto degli opposti e affiancherà Matheus Krauchuk nel roster affidato alla guida di Cezar Douglas Silva. Per Luis Vattovaz quella in biancoazzurro sarà la seconda stagione consecutiva nel campionato cadetto dopo l’esperienza dell’anno passato nelle fila della Virtus Aversa, con cui ha raggiunto la tripla cifra (107 punti) in 53 set disputati. Nel suo percorso sportivo, iniziato a Trieste nel 2020, anche due esperienze in Serie A3 con Monselice e Garlasco.

Le parole di Luis Vattovaz

« Quando ho ricevuto la chiamata di Pineto non ho avuto dubbi ed ho subito deciso di abbracciare questa causa. Negli anni ho giocato varie volte contro Pineto e in ogni occasione ho sempre avuto conferma di una società che lavora con obiettivi importanti e che lavora in modo sano per raggiungerli. Oltre ad un palasport bellissimo, con una cornice di pubblico stupenda, anche la zona mi piace molto. Sono felice di potere tornare a vivere vicino al mare. Mi aspetto un ambiente dove si può giocare bene a pallavolo, con la vicinanza della città e dei tifosi, con l’obiettivo di fare un grande campionato. Il messaggio che mando ai tifosi non è il classico «vi aspettiamo al palazzetto» perché so che non ce n’è bisogno. I tifosi a Pineto, come ho visto l’anno scorso, rappresentano un incredibile valore aggiunto. E allora ai tifosi dico: non vedo l’ora di intonare ‘Gente di Mare’ insieme a voi ».