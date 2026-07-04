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Volley Mercato: Andrea Canella da Ravenna a Palmi

Il ventottenne centrale arriva in Calabria portando in dote la sua lunga esperienza maturata a Padova in Superlega e in A2 a Piacenza, Grottazzolina e appunto nelle file della Consar
2 min
CanellaSviluppo Sud
Volley Mercato: Andrea Canella da Ravenna a Palmi

PALMI (REGGIO CALABRIA)-Ancora un rinforzo di esperienza e di peso per l'A2 per la Sviluppo Sud Palmi che si è assicurata i servizi del ventottenne centrale Andrea Canella proveniente dalla Consar Ravenna.

La Sviluppo Sud Palmi continua a rinforzare il proprio roster in vista del prossimo campionato di Serie A2 con l'arrivo del centrale Andrea Canella, atleta di grande esperienza e affidabilità, pronto a mettere le proprie qualità al servizio della formazione guidata dallo staff tecnico.

Le parole di Andrea Canella

«Sono davvero molto contento di approdare a Palmi. Fin dal primo contatto, la società mi ha trasmesso grande serietà e solidità, valori che considero fondamentali e che mi hanno convinto della scelta fatta. Sono felice anche del gruppo che si sta formando: abbiamo una squadra di qualità e sono convinto che, lavorando con impegno, potremo toglierci delle belle soddisfazioni. Ci aspetta un campionato molto impegnativo, probabilmente ancora più difficile di quello appena concluso. Tante squadre si sono rinforzate e il livello della competizione si è alzato, ma noi dovremo dare il massimo ogni giorno per raggiungere gli obiettivi che la società ci ha indicato. Per quanto riguarda gli obiettivi personali, preferisco parlare poco e lavorare tanto. Più che ai traguardi individuali, penso a quelli della squadra: il mio desiderio è dare il massimo per aiutare il gruppo a conquistare i playoff. Poi tutto quello che arriverà sarà il frutto del lavoro quotidiano e cercherò di meritarmelo sul campo. Mi auguro di vedere il palazzetto pieno in ogni partita. Abbiamo bisogno del calore e del sostegno dei nostri tifosi: il loro supporto sarà fondamentale per affrontare al meglio una stagione così impegnativa. Li aspettiamo numerosi perché insieme possiamo costruire qualcosa di importante»

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