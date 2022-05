Nicolai-Cottafava a Doha si arrendono in finale

DOHA (QATAR)-Sfuma in finale il sogno di vittoria della coppia azzurra Paolo Nicolai e Samuele Cottafava che nel terzo appuntamento “Challenge” del Beach Pro Tour 2022 a Doha, in Qatar si sono dovuti arrendere, nell'atto conclusivo della manifestazione alla forte coppia polacca composta da Michal Bryl e Bartosz Losiak i quali si sono imposti per 2-0 (21-18, 21-15). Resta la soddisfazione per il nuovo tandem voluto dalla federazione di aver conquistato il primo podio in coppia nel circuito internazionale.