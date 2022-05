KUSADASI (TURCHIA)- Enrico Rossi e Adrian Carambula hanno perso per 2-1 (21-12, 17-21, 15-12) la finale per 3°/4° posto del “Challenge” del Beach Pro Tour 2022 di Kusadasi (Turchia) chiudedo al quarto posto. A salire sul gradino più basso del podio i tedeschi Wickler/Ehlers. Dopo il quinto posto nell’evento “Elite 16” di Rosarito (Messico), per la coppia azzurra si tratta di un altro buon piazzamento.