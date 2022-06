Mondiali: definito il quadro delle finali

Duda/Ana Patricia (BRA) - Bukovec/Brandie (CAN) si sfideranno per il gradino più alto del torneo femminile, Renato/Vitor Felipe (BRA)-Mol/Sorum (NOR) per il titolo maschile. Ricordate con un minuto di silenzio Enrica Macci e Serena Ursillo venute a mancare ieri a causa di un tragico incidente stradale

ROMA-Definite ai Mondiali di Roma le coppie finaliste che domani giocheranno per i titoli iridati al femminile e al maschile. Oggi il pubblico del Foro Italico, pur in assenza di coppie italiane, ha potuto assistere a gare di alto livello che hanno visto protagonisti i binomi più forti del ranking mondiale. Fra le donne a giocare per il titolo iridato saranno le brasiliane Duda/Ana Patricia, che hanno avuto ragione in due set delle svizzere Heidrich/Vergé Dépré, e le canadesi Bukovec/Brandie che hanno vinto, nella seconda e più combattuta semifinale, contro le tedesche Muller/Tillmann le quali si sono arrese solo al termine di tre tiratissimi set. Dal tabellone maschile sono usciti vincenti Renato/Vitor Felipe, che hanno superato gli statunitensi Schalk/Brunner. I brasiliani se vorranno salire sul gradino più alto del podio dovranno superare i campioni Olimpici in carica Mol/Sorum. I norvegesi hanno battuto nettamente l’altra coppia carioca Andre/George. Il comitato organizzatore dei Campionati del Mondo di Beach Volley ha disposto l'osservazione di un minuto di silenzio prima delle semifinali della competizione, in corso di svolgimento al Foro Italico, per commemorare la scomparsa delle due allenatrici di pallavolo Enrica Macci e Serena Ursillo venute a mancare ieri a causa di un tragico incidente stradale. TABELLONE FEMMINILE – SEMIFINALI- Heidrich/Vergé Dépré (SUI) – Duda/Ana Patricia (BRA) 0-2 (19-21, 13-21) Muller/Tillmann (GER) – Bukovec/Brandie (CAN) 1-2 (15-21, 21-15, 12-15) TABELLONE MASCHILE – SEMIFINALI Renato/Vitor Felipe (BRA)- Schalk/Brunner (USA) 2-0 (21-17, 21-19) Mol/Sorum (NOR) - Andre/George (BRA) 2-0 (21-14; 21-18) 19 GIUGNO, IL PROGRAMMA DELLE FINALI- ore 16 Finale 3°-4° posto femminile: Heidrich/Vergé Dépré (SUI) - Muller/Tillmann (GER) ore 17.15 Finale 3°-4° posto maschile: Schalk/Brunner (USA) - Andre/George (BRA) ore 20 Finale 1°-2° posto femminile: Duda/Ana Patricia (BRA) - Bukovec/Brandie (CAN) ore 21.15 Finale 1°-2° posto maschile: Renato/Vitor Felipe (BRA)-Mol/Sorum (NOR) Da non perdere Definite le semifinali Cade l'ultima coppia italiana Tutte le news di Beach Volley

