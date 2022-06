Mondiali: Duda/Ana Patricia sono Campionesse del Mondo

Le brasiliane hanno superato in finale per 0-2 (17-21; 19-21) le canadesi Bukovec/Brandie. Terzo posto per le tedesche Müller/Tillmann che hanno vinto la finale di consolazione per il ritiro della coppia svizzera a causa di un infortunio alla spalla di Heidrich

19 . 06 . 2022 21:38 2 min DudaAna PatriciaForo Italico

ROMA- La Finale femminile dei Mondiali di beach volley giocatasi sulla sabbia del Foro Italico ha laureato per il 2022 le brasiliane Duda/Ana Patricia campionesse iridate. La coppia carioca ha superato nell'atto conclusivo della manifestazione le canadesi Bukovec/Brandie in due set 0-2 (17-21; 19-21). Netto il dominio delle verdeoro che hanno dominato la sfida sin dalle prime fasi di gioco. Per il Brasile si tratta del sesto titolo mondiale femminile dopo i successi di Pires/Silva nel 1997, Bede/Behar nel 1999 e 2001, Felisberta/França nel 2011 e Bednarczuk/Seixas De Freitas nel 2015 . Il terzo posto è andato alle delle tedesche Müller/Tillmann che hanno beneficiato del forfait della coppia svizzera Heidrich/Vergè-Dèprè. L’elvetica Joana Heidrich infatti durante il match ha subito un brutto infortunio alla spalla destra che l’ha costretta ad abbandonare il campo da gioco. LE PAROLE DI DUDA- « Vincere un Mondiale è speciale. Grazie ai tifosi, alla famiglia, a chi ci ha allenato per arrivare a questo livello. Grazie Roma per averci sostenuto, ti amo! ». LE FINALI FEMMINILI- Finale 3°-4° posto femminile: Muller/Tillmann (GER)- Heidrich/Vergé Dépré (SUI) 2-1 (16-21, 21-10, 15-0) forfait Finale 1°-2° posto femminile: Bukovec/Brandie (CAN) - Duda/Ana Patricia (BRA) 0-2 (17-21; 19-21) Da non perdere Definito il quadro delle finali Queste le semifinaliste Tutte le news di Beach Volley

Tuttosport

Abbonati all'edizione digitale di Tuttosport Scegli l'abbonamento su misura per te Sempre con te, come vuoi ABBONATI ORALeggi il giornale