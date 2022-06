Mondiali: Mol/Sorum sul gradino più alto del podio

ROMA- Mol/Sorum si dimostrano ancora una volta i più forti beaches del panorama internazionale. Dopo le Olimpiadi, conquistate un anno fa a Tokyo, hanno conquistato oggi, sulla sabbia del Foro Italico, il titolo Mondiale. In finale i neo iridati hanno battuto in due set (21-15; 21-16) i brasiliani Renato/Vitor Felipe al termine di una partita in cui il dominio dei due norvegesi è stato messo in discussione dagli avversari soltanto nelle fasi iniziali del primo set, poi un monologo di Mol/Sorum fino alla vittoria finale.