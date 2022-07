Beach Pro Tour: a Lecce vincono Dal Corso-Windisch

LECCE - Jakob Windisch e Gianluca Dal Corso, hanno trionfato al “Future” di Lecce battendo in finale gli atleti ucraini Popov/Reznik con il punteggio di 2-1 (13-21, 21-18, 15-12) e ottenendo il primo successo di coppia nel Beach Pro Tour. Una vittoria giunta al termine di un torneo praticamente perfetto in cui la coppia tricolore ha vinto tutte e cinque le gare disputate. Il successo in finale, tirato e in rimonta per 2-1, è giunto al termine di una gara iniziata non certo nel migliore dei modi per i due azzurri che, dopo aver ceduto il primo parziale, sono stati bravi a non disunirsi e a continuare a giocare la loro partita riuscendo ad avere ragione sugli avversari (coppia numero 3 del tabellone) centrando una preziosa vittoria. Terzo posto per i danesi Brinck/Abell vittoriosi nella finale di consolazione contro gli argentini Amieva/Aveiro per 2-0 (21-17, 21-19). Il duo tricolore è tornato così sul podio di una tappa del Beach Pro Tour in questo 2022 dopo il terzo posto conquistato la scorsa settimana nell’altro Future disputato a Giardini Naxos (ME).