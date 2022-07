Summer Tour: Casalmaggiore vince la Supercoppa Italiana

Cammino immacolato della squadra guidata da coach Nicola Bolzoni, alla sua terza finale nel Sand Volley 4×4 ma al primo successo dopo due sconfitte all’ultimo atto nell’edizione 2019, una delle quali proprio contro Monza in Supercoppa per quella che adesso, a tre anni di distanza, ha il dolce sapore della rivincita. Per le casalasche solo vittorie per 2-0 nella due giorni di Lignano Sabbiadoro, senza perdere neanche un set nelle quattro partite disputate, un vero e proprio trionfo per una squadra costruita per competere in tutte le tappe di quest’estate. Il premio MVP va ad un’inarrestabile Valentina Zago, capace di mettere giù decine di palloni pesanti, ma tutte le ragazze scese in campo l’avrebbero meritato: recuperi fondamentali e regia superba per Valeria Caracuta, concretezza e fisicità per Mila Montani, agilità e classe per Alessandra Colzi. Si è dovuta arrendere all’ultimo atto, guadagnando comunque un buon argento, la formazione brianzola, a cui non sono bastate le accelerate della solita Anna Davyskiba e il lavoro difensivo di Beatrice Negretti. Affidato a capitan Zago il commento post partita, al secondo MVP dell’anno dopo quello nello Spareggio Promozione contro Brescia nell’indoor: “Un bellissimo successo dopo questi tre anni vissuti lontano dalla spiaggia! È molto diverso giocare su questa superficie, è quasi un altro sport perché ci sono molte variabili, dalla sabbia al sole fino al vento. Conta tantissimo avere una buona preparazione fisica, per questo sono contentissima per il premio MVP e per la vittoria della Supercoppa, ci mancava e direi che è stato un buon inizio. Sono soddisfatta della mia prestazione, anche se a mio avviso non sono stata eccezionale, ma conta il risultato finale e va benissimo così. È un anno molto buon per me, sono molto orgogliosa di ciò che ho vissuto con Pinerolo e della promozione, spero sia di buon auspicio per le prossime tappe e la stagione indoor. Iniziare così il primo weekend di Sand Volley è fantastico, c’è veramente poco da dire, grande partita e vittoria meritata. Ora testa a Riccione, dove cercheremo di fare ancora meglio: ci metteremo a lavorare sodo perché vincere è sempre bello e non vogliamo essere da meno tra una settimana”.

Nella domenica di Lignano Sabbiadoro c’è stato spazio anche per la finale 3°/4° posto, che ha visto fronteggiarsi la Cuneo Granda Volley e la Banca Valsabbina Millenium Brescia. Nonostante l’ultimo posto nel girone, sono state le gatte a prendersi il bronzo, mostrando un nettissimo miglioramento nel corso della due giorni, difendendo di tutto e affidandosi offensivamente ad una superlativa Sofya Kuznetsova e ad una solida Agnese Cecconello. Un ottimo terzo posto per una squadra all’esordio, peraltro con l’età media più bassa tra le formazioni in campo. A fare la differenza soprattutto l’impegno difensivo che ha messo in difficoltà Brescia, poco precisa nonostante l’ottimo primo set di Francesca Trevisan e l’altrettanto eccellente secondo parziale di Jessica Joly. La neo centrale di Cuneo ha parlato nel post partita: “Sono contentissima per questo terzo posto. Per noi è stata una nuova avventura, era la prima volta, è stata difficile ma la nostra voglia di non mollare ci ha permesso di festeggiare questo bronzo. Sulla sabbia si fa molta fatica, ma è stato molto divertente. Abbiamo preso questa manifestazione anche come preparazione al campionato, in più per me è stata un’occasione per conoscere la società e le mie nuove compagne”.

Cala con la gioia di Casalmaggiore il sipario su Lignano Sabbiadoro: il vivo Lega Volley Summer Tour si sposterà a Riccione, dove il 16 e il 17 luglio si giocherà per la 22° Coppa Italia. Sempre le stesse le società in campo, ma con roster pronti a variare per provare a scalzare la società di Cremona dal ruolo di favorita, legittimamente ottenuto dopo questi fantastici giorni vissuti in Friuli.

I RISULTATI DEL SABATO DI SUPERCOPPA ITALIANA -

FASE A GIRONI

Sabato 9 luglio 2022 ore 10.30 (Diretta Youtube)

Vero Volley Monza – Cuneo Granda Volley 2-1 (16-14, 9-15, 15-4)

Stabili Costruzioni Casalmaggiore – MT San Giovanni in Marignano 2-0 (15-10, 15-4)

Sabato 9 luglio 2022 ore 11.30 (Diretta Youtube)

Banca Valsabbina Millenium Brescia – Cuneo Granda Volley 2-0 (15-9, 18-16)

E-work Laica Busto Arsizio – MT San Giovanni in Marignano 1-2 (15-11, 4-15, 10-15)

Sabato 9 luglio 2022 ore 16.30 (Diretta Youtube)

E-work Laica Busto Arsizio – Stabili Costruzioni Casalmaggiore 0-2 (8-15, 8-15)

Banca Valsabbina Millenium Brescia – Vero Volley Monza 1-2 (12-15, 15-11, 12-15)

GIRONE A

Vero Volley Monza 4

Banca Valsabbina Millenium Brescia 2

Cuneo Granda Volley 0

GIRONE B

Stabili Costruzioni Casalmaggiore 4

MT San Giovanni in Marignano 2

E-work Laica Busto Arsizio 0

FASE A INCROCI

Sabato 9 luglio 2022 ore 17.30 (Diretta Youtube)

Banca Valsabbina Millenium Brescia – E-work Laica Busto Arsizio 2-0 (15-13, 15-4)

MT San Giovanni in Marignano – Cuneo Granda Volley 1-2 (15-13, 13-15, 7-15)

FINALI

5°/6° POSTO

Domenica 10 luglio 2022 ore 11.45 (Diretta Youtube)

E-work Laica Busto Arsizio – MT San Giovanni in Marignano 0-2 (11-15, 16-18)

3°/4° POSTO

Domenica 10 luglio 2022 ore 16.30 (Diretta Sport Mediaset e Mediaset Infinity)

Cuneo Granda Volley – Banca Valsabbina Millenium Brescia 2-0 (15-12, 15-10)

1°/2° POSTO

Domenica 10 luglio 2022 ore 17.30 (Diretta Sport Mediaset e Mediaset Infinity)

Vero Volley Monza – Stabili Costruzioni Casalmaggiore 0-2 (13-15, 9-15)