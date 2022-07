Beach Pro Tour: domani gare a Espinho e Cirò Marina

ROMA - Prenderanno il via domani due appuntamenti del Beach Pro Tour 2022 : l’evento “Challenge” di Espinho (Portogallo) e quello “Future” di Cirò Marina (KR). L'evento portoghese vedrà la presenza di una sola coppia azzurra. Enrico Rossi e Adrian Carambula, dopo essersi momentaneamente divisi subito dopo il Mondiale di Roma, si ritroveranno a Espinho per andare alla ricerca di punti importanti per il ranking.

Dopo i due tornei consecutivi organizzati in Italia a Giardini Naxos (ME, 30/06-3/07), Lecce (7-10/07) e dopo il primo evento di Cervia (26-29/05), prenderà il via domani la quarta tappa“Future” a Cirò Marina (KR). In Calabria presenti quattro coppie nel tabellone femminile che partiranno direttamente dal main draw: Valentina Calì e Margherita Tega, Reka Orsi Toth e Anna Pelloia, Sara Leoni e Erika Ditta, Giulia Rubini e Giada Godenzoni. Quattro coppie presenti anche nel tabellone maschile. Partiranno dal main draw Jakob Windisch e Gianluca Dal Corso, vincitori dell’ultimo torneo a Lecce, Carlo Bonifazi e Davide Benzi, Tobia Marchetto e Marco Viscovich, Giacomo Spadoni e Michele Luisetto.