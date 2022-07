Pro Tour beach: Sacripanti-Alfieri fuori dal torneo

CIRO' MARINA (CROTONE) - Nella prima giornata del Torneo “Future” del BPT 2022 in corso di svolgimento a Cirò Marina (KR), l’unica coppia azzurra impegnata quest’oggi sulla sabbia calabrese non è riuscita a raggiungere il tabellone principale. Sono partiti subito forti Mauro Sacripanti e Manuel Alfieri. Gli azzurri infatti hanno prima superato 2-0 (21-19, 21-17) gli svizzeri Hagenbuch/Broch, per poi cedere 2-0 (21-18, 21-18) nella partita da dentro o fuori contro la coppia francese Patte/Platre, perdendo così la possibilità di proseguire il torneo.