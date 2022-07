Europei Beach U20: bene le coppie azzurre

IZMIR (TURCHIA) - Si è giocata oggi la seconda giornata degli Europei Under 20. Nel tabellone femminile le azzurre Giulia Dainese e Luna Cicola hanno vinto l’ultima sfida della pool F contro le danesi Lyø/Hauge per (21-16, 21-15). In virtù del primo posto nel girone, il duo tricolore si è qualificato per gli ottavi di finale. Domani alle ore 11.20 Giulia e Luna scenderanno nuovamente in campo sulla sabbia di Izmin per affrontare le vincenti dello spareggio tra Gouin/Potier (Francia) e Bradatan/Miu (Romania).