Pro Tour Beach: i risultati delle coppie azzurre

ROMA – A Cirò Marina si è entrati nel vivo del Torneo Future . Sono stati 12 i match che hanno visto protagoniste le coppie italiane. Nel tabellone femminile Anna Pelloia e Reka Orsi Toth hanno raggiunto direttamente i quarti di finale grazie alle due vittorie ottenute nella Pool D; le giovani atlete azzurre hanno prima superato 2-0 (21-16, 21-19) le canadesi Feore/Licht, per poi confermarsi contro le statunitensi Anderson/Turner, battute anche loro 2-0 (21-14, 21-17). Anna e Reka torneranno sulla sabbia domani alle ore 16.

Valentina Calì e Margherita Tega invece hanno debuttato nel torneo con una vittoria per 2-0 (21-15, 21-15) conquistata nella prima uscita contro le israeliane Dave/Ashush e con una sconfitta (21-18, 21-19), subita contro la coppia estone Hollas/Soomets. Le atlete del Club Italia domani (ore 13.20) affronteranno le australiane Kendall/Fleming nel primo turno a eliminazione diretta.

Stesso risultato anche per Giulia Rubini e Giada Godenzoni che, inserite nella Pool B, hanno esordito vincendo al tie break 2-1 (13-21, 21-13, 15-7) contro le argentine Peralta/Najul, mentre nella seconda uscita si sono dovute arrendere 2-0 (21-14, 21-16) alle lettoni Namike/Brailko. Il team azzurro domani sarà impegnato contro le israeliane Dave/Ashush (ore 12.30) nel match valevole l’accesso ai quarti di finale.

Si ferma invece il percorso di Erika Ditta ed Eleonora Sestili. La coppia azzurra ha prima ceduto all’esordio 2-0 (21-17, 21-17) alle atlete provenienti dalla Repubblica di Vanuatu per poi uscire sconfitta 2-0 (21-14, 21-14) contro le australiane Stevens/Johnson perdendo così la possibilità di proseguire il torneo.

Nel tabellone maschile invece, le coppie italiane sono state impegnate nelle prime uscite delle rispettive pool. I primi a scendere in campo sono stati Carlo Bonifazi e Davide Benzi; la coppia azzurra ha superato 2-0 (21-19, 21-15) gli svedesi Appelgren/Herrmann e domani se la vedrà contro i norvegesi Mol/Ringoen (ore 9) nel secondo match della Pool A.

Vittoria all’esordio anche per Jakob Windisch e Gianluca Dal Corso. Gli azzurri hanno superato 2-0 (21-13, 26-24) i cechi Knoblock/Kittel e domani (ore 9.50) affronteranno gli ungheresi Hajos/Streli per cercare l’accesso diretto ai quarti di finale.

Successo al debutto per Tobia Marchetto e Marco Viscovich che, impegnati nella Pool C, sono riusciti a superare al tie break (16-21, 21-15, 15-13) i cechi Dumek/Tezzele. Tobia e Marco domani (ore 10.40) torneranno sulla sabbia contro gli argentini Azaad/Bueno.

L’ultima coppia italiana a scendere in campo nel tabellone maschile è stata quella composta da Giacomo Spadoni e Michele Luisetto. Il duo tricolore ha ceduto 2-0 (22-20, 22-20) alla coppia argentina Amieva/Aveiro e domani (ore 11.30) per rimanere in corsa nel torneo dovrà superare gli spagnoli Perez/Monfort nella seconda uscita della Pool D.

Esordio più che positivo quello degli azzurri Enrico Rossi e Adrian Carambula nel torneo “Challenge” del Beach Pro Tour 2022 in corso di svolgimento a Espinho (Portogallo).

Gli azzurri, che hanno cominciato la manifestazione direttamente dal main draw, hanno ottenuto due importanti vittorie nella Pool D. Nella prima uscita Enrico e Adrian hanno superato 2-0 (21-16, 21-16) i turchi Mermer/Urlu per poi avere la meglio anche sugli olandesi Luini/Penninga, battuti 2-0 (21-15, 24-22). In virtù delle due vittorie la coppia azzurra stacca il pass per gli ottavi di finale.