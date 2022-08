Nicolai/Cottafava chiudono al quinto posto il torneo di Amburgo

AMBURGO (GERMANIA)- Nel torneo“Elite 16” del Beach Pro Tour 2022 in corso di svolgimento ad Amburgo la coppia azzurra Cottafava/Nicolai non supera lo scoglio dei quarti di finale. Paolo e Samuele hanno dovuto alzare bandiera bianca al cospetto della quotata coppia olandese Brouwer/Meeuwsen che ha inflitto ai nostri atleti un eloquente 2-0 (23-21, 21-16) relegandoli al quinto posto. L'occasione per rifarsi è comunque imminente visto che lunedì 16 agosto inizieranno a Monaco di Baviera i Campionati Europei 2022.

Nel primo set le due coppie hanno battagliato a lungo, al momento giusto però gli olandesi hanno effettuato il sorpasso e hanno chiuso il set con il punteggio di 23-21. Nel secondo gli azzurri hanno nuovamente provato a contrastare gli avversari ma con il passare del gioco sono scivolati indietro e Brouwer/Meeuwsen si sono aggiudicati l’incontro (21-16).