Si scioglie la coppia Daniele Lupo e Alex Ranghieri

« Con la partecipazione ai Campionati Europei di Beach Volley di Monaco di Baviera si conclude Il mio sodalizio agonistico con Alex Ranghieri. La decisione, già condivisa con Alex e tutto il team, è maturata al termine di una stagione che non ci ha permesso di centrare i risultati che tutti noi ci aspettavamo. Ringrazio Alex per aver condiviso con me le competizioni sportive degli ultimi mesi, e ci tengo ad evidenziare che questa, come qualsiasi separazione, porta ovviamente molta amarezza e dispiacere. Non rinnego assolutamente la scelta fatta lo scorso anno quando io stesso proposi ad Alex di iniziare una nuova avventura insieme, perché a prescindere dai risultati, mi ha consentito comunque di maturare nuove esperienze che hanno arricchito il mio bagaglio da atleta. In questa fase della mia carriera sportiva sento il dovere di analizzare tutto con attenzione e guardare avanti, pronto per costruire il futuro della mia attività agonistica che immagino, in prospettiva di medio e lungo termine, proiettata al raggiungimento di nuovi grandi traguardi internazionali ed alla conquista del prossimo grande obiettivo olimpico di Parigi 2024. Continuerò ovviamente a curare la mia preparazione fisica e tecnica in attesa di sviluppare i programmi futuri con un nuovo staff ed il mio prossimo partner ».