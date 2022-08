Europei: quarti fatali per Gottardi/Menegatti

MONACO DI BAVIERA (GERMANIA)- Marta Menegatti e Valentina Gottardi cadono nei quarti dei Campionati Europei di beach volley di Monaco di Baviera . La coppia italiana si è dovuta arrendere alle emergenti spagnole Alvarez M./Moreno che si sono imposte per 2-0 (21-18, 21-18). Le azzurre sono uscite a testa alta dal torneo giocando punto a punto con le iberiche prima di arrendersi. La battuta di arresto di oggi non cancella comunque il buon percorso delle azzurre alla loro prima partecipazione insieme alla rassegna continentale.

Tornando al match di oggi, nel primo set la formazione tricolore è scesa in campo molto concentrata, battagliando punto a punto. Gli attacchi delle spagnole della parte conclusiva del set però hanno fissato il punteggio a loro favore sul 21-18 finale.

Nel secondo parziale, che ha lasciato l’amaro in bocca alle azzurre, l’Italia è partita subito forte e ha preso un buon vantaggio (8-4). Con il passare delle azioni Marta e Valentina hanno continuato ad imporre il proprio gioco mantenendo per lunghi tratti un vantaggio di 2/3 punti. Nel finale di set, però, le spagnole sono state più brave a concretizzare portandosi a casa la vittoria e il conseguente passaggio del turno (21-18).

Nel tabellone maschile, invece, sono in programma gli ottavi di finale con in campo due coppie azzurre. Dalle ore 13 Nicolai/Cottafava affronteranno gli svedesi Åhman/Hellvig (SWE). Alle 14.30 sarà la volta di Carambula/Rossi che sa la vedranno contro gli spagnoli Herrera/Gavira.

LE PARTITE DEGLI ITALIANI DEL 19 AGOSTO-

Quarti di finale – tabellone femminile

Menegatti/Gottardi (ITA) - Alvarez M./Moreno (ESP) 0-2 (18-21, 18-21)

Ottavi di finale - tabellone maschile

ore 13 Nicolai/Cottafava (ITA) - Vincente Åhman/Hellvig (SWE)

ore 14.30 Carambula/Rossi (ITA) - Herrera/Gavira (ESP)