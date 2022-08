Europei: l'Italia perde l'ultima coppia, out Rossi/Carambula

MONACO DI BAVIERA (GERMANIA)- Anche l'ultima coppia italiana rimasta in corsa nel tabellone degli Europei di Monaco di Baviera è costretta ad alzare bandiera bianca. Eliminati agli ottavi, e quindi noni nella classifica finale, Enrico Rossi e Adrian Carambula.

Gli italiani sono stati superati 1-2 (14-21, 24-22, 11-15) dagli spagnoli Herrera/Gavira al termine di un match che ha regalato spettacolo.

Nel primo set la coppia tricolore sembrava poter reggere il confronto con gli avversari ma con il proseguire delle azioni gli spagnoli hanno incrementato il loro vantaggio che si è protratto fino al conclusivo (21-14) in loro favore. Più combattuta, invece, la seconda frazione con le due squadre che hanno battagliato punto a punto (10-10). Il motivo della partita non è mai cambiato con gli azzurri determinati a non cedere e nel finale sono stati proprio Carambula-Rossi ad avere la meglio e ad aggiudicarsi ai vantaggi il set 24-22. Tie-break che ha seguito l'andamento dei primi due set con continui testa a testa. Nel finale, purtroppo, sono venuti maggiormente fuori Herrera/Gavira che sono riusciti ad imporsi 15-11, ponendo quindi fine alla corsa di Enrico Rossi e Adrian Carambula nella rassegna continentale.

Risultati - 19 agosto

Quarti di finale – tabellone femminile

Menegatti/Gottardi (ITA) - Alvarez M./Moreno (ESP) 0-2 (18-21, 18-21)

Ottavi di finale - tabellone maschile

Nicolai/Cottafava (ITA) - Åhman/Hellvig (SWE) 1-2 (21-15, 8-21, 9-15)

Carambula/Rossi (ITA) - Herrera/Gavira (ESP) 1-2 (14-21, 24-22, 11-15)