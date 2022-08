L'Italia a Cuneo aspetta la sfida col Giappone

CUNEO- Gli azzurri si concendono una giornata di riposo dopo la sfida persa ieri contro gli Stati Uniti in attesa di affrontare domani a Cuneo, nel secondo DHL Test Match Tournament, il Giappone di Philippe Blaine. La partita, che sarà visibile in chiaro su Rai Sport, avrà inizio alle 21.05. Sarà una sfida speciale per i tecnici delle due squadre che proprio qui hanno scritto pagine importanti della storia del club locale lasciando un piacevole ricordo nell’appassionato e competente pubblico cuneese che anche ieri sera non ha fatto mancare il proprio supporto a Giannelli e compagni con 4200 presenze sugli spalti.

La gara di ieri contro gli Usa ha evidenziato che la squadra di De Giorgi è ancora un cantiere aperto con una condizione fisica e tecnica che andranno perfezionandosi con il passare dei giorni. Il countdown in vista della rassegna iridata è iniziato e in casa azzurri tutti sono consapevoli che bisognerà lavorare sodo per farsi trovare pronti all’appuntamento clou della stagione che si terrà, come noto, in Polonia e Slovenia dal 26 agosto all’11 settembre.