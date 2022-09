Menegatti/Gottardi e Abbiati/Andreatta sono tricolori

Menegatti-Gottardi, questa mattina, prima di disputare la semifinale erano già certe del titolo tricolore dopo la sconfitta nel 6° turno perdenti di Sara Breidenbach e Giada Benazzi contro Claudia Puccinelli e Eleonora Gili, risultato che ha dato loro la matematica certezza del titolo tricolore. Per Marta Menegatti si tratta del sesto titolo italiano dopo i successi ottenuti nelle edizioni 2009, 2013, 2014, 2016 e 2018. Primo titolo assoluto, invece, per Valentina Gottardi che nel 2021 sempre alla Beach Arena di Caorle aveva conquistato lo scudetto nella categoria Under 20 in coppia con Aurora Mattavelli. Al secondo posto della classifica generale si sono piazzate Breidenbach-Benazzi, terzo posto invece per Gradini-Frasca.

« In questa stagione abbiamo avuto una grande crescita e oggi lo abbiamo dimostrato gestendo al meglio i momenti di difficoltà– ha dichiarato Marta Menegatti – Ora ci godiamo questo splendido momento e poi ci prepareremo per affrontare l’ultima parte della stagione ».

« Un anno dopo la vittoria nella categoria Under 20 sono qui a festeggiare il titolo del campionato assoluto – ha aggiunto Valentina Gottardi – Sicuramente l’esperienza internazionale che ho maturato nell’ultimo anno mi ha aiutato molto a crescere e ad ottenere questo bellissimo risultato qui a Caorle ».

Le azzurre Marta Menegatti e Valentina Gottardi, oltre al titolo tricolore, si sono aggiudicate anche la vittoria di tappa grazie al successo in finale per 2-0 (21-16, 22-20) contro Alice Gradini e Federica Frasca.

Inizio di primo set molto equilibrato con le due compagini sempre molto vicine. Con delle ottime trame di gioco però Menegatti/Gottardi hanno trovato un prezioso break (8-6) che hanno amministrano bene trovando prima un ottimo vantaggio (17-13) per poi chiudere la prima frazione di gioco in proprio favore sul 21-16. Nel secondo set sono state Gradini/Frasca a scappare via (4-1). Le atlete romane hanno amministrato il vantaggio ottimamente fino al 15-9. Menegatti-Gottardi da parte loro non si sono scoraggiate e grazie a una reazione d’orgoglio hanno fissato prima il pareggio sul finale di set, per poi trovare l’allungo decisivo e la vittoria (22-20).

Il terzo posto è andato, invece, a Sofia Balducci e Silvia Leonardi che hanno superato per 2-0 (21-18, 21-17) Claudia Puccinelli ed Eleonora Gili.

Il titolo maschile, come detto, è stato conquistato da Tiziano Andreatta e Andrea Abbiati. Per loro è stata decisiva la vittoria conquistata nel 6° turno perdenti contro David Krumins e Fabrizio Manni, superati con il risultato 2-0 (21-15, 21-19) e la contestuale vittoria per 2-0 (21-18, 21-19) di Daniele Lupo ed Edgars Tocs ai danni di Carlo Bonifazi e Davide Benzi, diretti concorrenti per il titolo. Secondo gradino del podio per Alfieri-Sacripanti, terzi Benzi-Bonifazi

« Siamo felicissimi del titolo che abbiamo conquistato, è il coronamento di un lungo percorso insieme a Tiziano - ha dichiarato Andrea Abbiati - Siamo solo un po' dispiaciuti di aver perso la semifinale e non aver avuto la possibilità di giocarci la finale 1°-2° posto di quest’ultimo torneo. “Per noi è stata una stagione fantastica, abbiamo conquistato diversi podi in questa edizione del Campionato Italiano - ha aggiunto Tiziano Andreatta – ora non ci resta che festeggiare e goderci insieme a tutto il nostro staff questo bel momento ».

A conquistare, invece, la tappa di Caorle nel tabellone maschile è stato Daniele Lupo che per l’occasione era in coppia con il lettone Edgars Tocs che lo scorso anno ha partecipato alle Olimpiadi di Tokyo. Lupo e Tocs nella finale 1°-2° posto hanno battuto, al termine di un match che ha regalato grande spettacolo, 2-0 (21-17, 21-19) Manuel Alfieri-Mauro Sacripanti.

L’inizio di gara della finale maschile è stato caratterizzato da un grande equilibrio (9-9). Con il passare del tempo la maggiore esperienza di Lupo-Tocs nei momenti chiave ha permesso loro guadagnare un buon margine di vantaggio (16-12) e condotto poi fino alla fine del primo set, chiuso 21-17. Anche l’inizio del secondo parziale è stato contraddistinto da un sostanziale equilibrio (9-9). La battaglia punto a punto è continuata fino al 15-15, quando a trovare il break (18-16) questa volta sono stati gli atleti allenati da coach Luigi Alfieri. L’estro di Daniele Lupo però prima ha ristabilito la parità (18-18) e insieme all’esperienza del lettone Edgars Tocs è riuscito a chiudere il match sul 21-19.

Salgono sul terzo gradino del podio di Caorle Marco Caminati ed Enrico Rossi, al termine di un match dominato fin dall’inizio e conclusosi con il punteggio netto (21-10, 21-11) su Andrea Abbiati e Tiziano Andreatta.

I premi di MVP della tappa sono stati assegnati a Valentina Gottardi nel femminile e Daniele Lupo nel maschile.

Nella giornata di oggi sul lungomare Trieste di Caorle sono stati, infine, assegnati anche i tricolori master:

FEMMINILE-

(Master 35): 1° Cervella-Ferrazzo, 2° Zanotti-Bonacina, 3° Zanella-Martin



MASCHILE-

(Master 40) 1° Di Risio-Fontana, 2° Bennato-Vespera, 3° Re-Saska

(Master 45) 1° Longoni-Sinigallia, 2° Ferro-Giugno, 3° Sposimo-Vianello

(Master 50) 1° Ferilli-Salzillo, 2° Pozzati-Boscaroli, 3° Dalcò-Di Lorenzo

(Master 55) 1° Sanguanini-De Angeli, 2° Ruini-Malavasi, 3° Bellinaso-Gerotto

(Master 60) 1° Vigo-Zanon, 2° Mazzotti-Muccioli, 3° De Nigris-Cella

I RISULTATI DELLA GIORNATA-

TABELLONE FEMMINILE-

6° Turno Perdenti

Eleonora Gili-Claudia Puccinelli/Sara Breidenbach-Giada Benazzi 2-1 (26-24, 19-21, 15-11)

Michela Lantignotti-Francesca Michieletto/Sofia Balducci-Silvia Leonardi 1-2 (21-17, 15-21, 7-15)

Semifinali

Marta Menegatti-Valentina Gottardi/Claudia Puccinelli-Eleonora Gili 2-0 (21-11, 21-11)

Federica Frasca-Alice Gradini/Sofia Balducci-Silvia Leonardi 2-0 (21-15, 26-24)

Finale 3/4° posto

Claudia Puccinelli-Eleonora Gili/Sofia Balducci-Silvia Leonardi 0-2 (18-21, 17-21)

Finale 1/2° posto

Marta Menegatti-Valentina Gottardi/Federica Frasca 2-0 (21-16, 22-20)

TABELLONE MASCHILE-

6° Turno Perdenti

Davis Krumins-Fabrizio Manni/Tiziano Andreatta-Andrea Abbiati 0-2 (15-21, 19-21)

Daniele Lupo/Edgars Tocs/Davide Benzi-Carlo Bonifazi 2-0 (21-18, 21-19)

Semifinali

Manuel Alfieri-Mauro Sacripanti/Tiziano Andreatta-Andrea Abbiati 2-0 (21-16, 21-17)

Marco Caminati-Enrico Rossi/Daniele Lupo-Edgars Tocs 1-2 (18-21, 21-19, 12-15)

Finale 3/4° posto

Tiziano Andreatta-Andrea Abbiati/Marco Caminati-Enrico Rossi 0-2 (10-21, 11-21)

Finale 1/2° posto

Manuel Alfieri-Mauro Sacripanti/Daniele Lupo-Edgars Tocs 2-0 (21-17, 21-19)

L'ALBO D'ORO-

Femminile-

1994 Cesenatico: Bruschini-De Marinis, 1995 Cervia: Parenzan-Perrotta, 1996 Roma: Solazzi-Turetta, 1997 Barletta: Gattelli-Perrotta, 1998 Porto San Giorgio: Bruschini-Solazzi, 1999 Marina di Ravenna: Bruschini-Solazzi, 2000 Catania: Del Core-De Marinis, 2001 Cesenatico: Bruschini-Solazzi, 2002 Cagliari: Bruschini-Solazzi, 2003 Cagliari: Chiavaro-Malerba, 2004 Rimini: Bruschini-Solazzi, 2005 Sottomarina di Chioggia: Bruschini-Lunardi, 2006 Lido di Ostia: Gattelli-Perrotta, 2007 Lido di Ostia: Gioria-Momoli, 2008 Vasto: Gattelli-Perrotta, 2009 Vasto: Cicolari-Menegatti, 2010 San Salvo: Campanari-Fanella, 2011 San Salvo Marina: Mazzulla-Lo Re, 2012 Pescara: Bacchi-Momoli, Mazzulla-Lo Re, 2013 Cesenatico: Menegatti-Orsi Toth, 2014 Catania: Menegatti-OrsiToth, 2015 Catania: Cicolari-Momoli, 2016 Catania: Giombini-Menegatti, 2017 Catania: Giombini-Zuccarelli, 2018 Catania: Menegatti - Orsi Toth, 2019 Caor le: Toti Giulia-Allegretti Jessica, 2020 Caorle: Breidenbach- Benazzi, 2021 Caorle: Toti-Allegretti, 2022 Caorle: Menegatti-Gottardi.

Maschile-

1994 Cesenatico: Ghiurghi-Lequaglie, 1995 Cervia: Fracascia-Masciarelli, 1996 Cervia: Conte-Sanguanini, 1997 Cervia: Rigo-Marino, 1998 Cervia: Raffaelli-Pimponi, 1999 Marina di Ravenna: Lequaglie-Mascagna, 2000 Catania: Cordovana-Mascagna, 2001 Jesolo: Raffaelli-Pimponi, 2002 Jesolo: Fenili-Galli, 2003 Jesolo: Ghiurghi-Mascagna, 2004 Jesolo: Lione-Varnier, 2005 Jesolo: Lione-Varnier, 2006 Jesolo: Fenili-Tomatis, 2007 Jesolo: Domenghini-Fenili, 2008 Jesolo: Domenghini-Zaytsev, 2009 San Salvo, Nicolai-Varnier, 2010 Jesolo: Ingrosso-Ingrosso, 2011 Jesolo: Fenili-Giumelli, 2012 Jesolo: Casadei-Ficosecco, 2013 Cesenatico: D.Lupo-Nicolai, 2014 Catania: D.Lupo-Ranghieri, 2015 Catania: Carambula-Ranghieri, 2016 Catania: Caminati-Rossi, 2017 Catania: Lupo-Nicolai, 2018 Catania: Caminati-Rossi, 2019 Caorle: Ingrosso Matteo-Ranghieri Alex, 2020 Caorle: Lupo-Nicolai, 2021 Caorle: Windisch-Cottafava, 2022 Caorle: Abbiati-Andreatta.