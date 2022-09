Cottafava Nicolai partono forte a Parigi

Nel BPT 2022 “Elite 16” francese gli azzurri hanno battuto all'esordio per 2-0 (21-11, 22-20) gli olandesi Luini/Penninga. Nel femminile ko per Gottardi/Menegatti che cedono alle svizzere Böbner/Vergé-Dépré per 2-0 (21-19, 25-23)

30 . 09 . 2022 13:49 1 min ParigiCottafavaNicolai

PARIGI (FRANCIA)- Una vittoria e una sconfitta per le coppie italiane nel BPT 2022 “Elite 16” che si sta giocando a Parigi (Francia). Dopo la giornata di ieri dedicata alle qualifiche infatti, la manifestazione è entrata nel vivo con i primi match del main draw. La prima coppia italiana a scendere in campo è stata quella formata da Paolo Nicolai e Samuele Cottafava. Gli azzurri questo pomeriggio si sono imposti 2-0 (21-11, 22-20) agli olandesi Luini/Penninga nella prima uscita della Pool C; Paolo e Samuele torneranno sulla sabbia domani alle ore 10 contro i qatarioti Cherif/Ahmed e alle ore 17 contro i francesi Krou/Gauthier-Rat. In serata hanno fatto il loro esordio anche Marta Menegatti e Valentina Gottardi. Al termine di un match molto equilibrato e combattuto le azzurre si sono dovute arrendere 2-0 (21-19, 25-23) alle svizzere Böbner/Vergé-Dépré nel primo impegno della Pool D. Domani le campionesse d’Italia avranno l’opportunità di rifarsi; Marta e Valentina affronteranno prima l’altra coppia svizzera presente nel girone, composta da Brunner/Hüberli (ore 11), per poi chiudere la pool contro le francesi Placette/Richard (ore 20). Da non perdere Nicolai/Cottafava vincono a Jurmala Cottafava/Nicolai ko agli ottavi Tutte le news di Beach Volley

