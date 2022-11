A Città del Capo Nicolai/Cottafava nel main draw

CITTA' DEL CAPO (SUDAFRICA) - Domani, giovedì 3 novembre, prenderà il via a Città del Capo in Sudafrica, il 7° torneo “Elite 16” del Beach Pro Tour 2022.

Una sola coppia italiana in campo Paolo Nicolai e Samuele Cottafava, che sono inseriti nella Pool D, affronteranno domani alle ore 17.00 i padroni di casa Williams/Goldschmidt, per poi affrontare venerdì 4 novembre alle ore 11.00 gli olandesi Boermans/Immers. Per Paolo e Samuele l’ultimo appuntamento della pool è in programma sempre venerdì 4 novembre alle ore 17.00 contro una delle coppie che quest’oggi passeranno il turno di qualifiche.

Gli azzurri si presentano alla manifestazione forti del 3° posto conquistato nell’ultimo appuntamento del BPT 2022 di Parigi a inizio ottobre.

* Orari di gioco italiani