Beach Pro Tour Finals: Nicolai/Cottafava ko in semifinale

DOHA (QATAR)- Nelle Beach Pro Tour Finals di Doha in Qatar cadono a testa alta in semifinale Paolo Nicolai e Samuele Cottafava sconfitti solo al tie break 1-2 (15-21, 21-14,10-15) dai norvegesi Mol, A./Sorum, C. Campioni Olimpici in carica.

Contro una delle coppie puè forte del mondo la coppia azzurra ha mostrato grande carattere e un livello alto di beach volley ai presenti sulle tribune dell’Aspire Park. Paolo e Samuele sono stati protagonisti di una gara ben giocata e lottata punto a punto. Nell’altra semifinale, invece, i polacchi Bryl/Losiak hanno superato in rimonta 2-1 (19-21, 21-12, 15-11) gli olandesi Brouwer/Meeuwsen.

L’inizio del primo set è stato caratterizzato da un grande equilibrio fra le due coppie che hanno battagliato a lungo (4-4) e (7-7). Il primo break è stato firmato dai norvegesi, bravi a mettere in difficoltà gli azzurri (7-11). Con il proseguire delle azioni Nicolai e Cottafava, grazie ad alcune belle giocate, hanno provato a ricucire lo strappo (16-13). Il muro norvegese, però, è stato molto efficace e questo ha permesso ai Campioni Olimpici di difendere il vantaggio. Nel finale lo sforzo messo in campo dagli italiani non è bastato per ribaltare le sorti del set conquistato da Mol/Sorum con il punteggio di (21-15).

Combattuto anche l’inizio del secondo set, nel quale le due coppie in campo hanno viaggiato appaiate (5-5). Il duo tricolore con grande bravura è riuscito ad inanellare una serie di punti che ha permesso loro di conquistare un’importante +5 (16-11), massimo vantaggio fino a quel punto. Vantaggio ben gestito dagli azzurri che hanno progressivamente allungato fino al (20-14). Un errore di Sorum ha consegnato a Nicolai-Cottafava la parità nel match (21-14).

Nell’ultimo set l’andamento della gara non è cambiato, con le due formazioni che hanno continuato a giocare palla su palla. I norvegesi hanno poi piazzato un break (6-9), ma gli italiani non hanno mollato e hanno provato in tutti i modi a contrastare gli avversari. Nel finale, però, Mol/Sorum hanno accelerato e sono riusciti ad imporsi (15-11).

Paolo e Samuele dovranno in fretta archiviare questo match e caricare le batterie, perché ad attenderli oggi alle ore 17 c’è l’importante finale per il terzo e quarto posto contro gli olandesi Brouwer/Meeuwsen.

A giocarsi, invece, il titolo alle Beach Pro Tour Finals saranno i norvegesi Mol/Sorum e i polacchi Bryl/Losiak.

Bryl/Losiak (POL)-Brouwer/Meeuwsen (NED) 2-1 (19-21, 21-12, 15-11)



Nicolai-Cottafava (ITA)-Mol, A./Sorum, C. (NOR) 1-2 (15-21, 21-14,10-15)

ore 17 (Finale 3/4° posto) Brouwer/Meeuwsen (NED) vs Nicolai-Cottafava (ITA)

ore 19 (Finale 1/2° posto) Bryl/Losiak (POL) vs Mol, A./Sorum, C. (NOR)

* Orari di gioco italiani