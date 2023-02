Carambula/Ranghieri superano le qualificazioni a Doha

DOHA (QATAR)- Alex Ranghieri e Adrian Carambula hanno conquistato a Doha, dove è iniziato il primo torneo stagionale del Beach Pro Tour 2023, l'ingresso nel tabellone principale. La coppia azzurra, quinta nelle Finals 2022 disputate sempre in Qatar la scorsa settimana, hanno superato brillantemente le qualificazioni usufruendo prima del bye al primo turno e poi vincendo in scioltezza 2-0 (21-15, 21-11) sulla coppia turca Mermer/Urlu. Oggi alle ore 9 (orario italiano), l’esordio nella Pool A per Paolo Nicolai e Samuele Cottafava; gli azzurri, dopo averli già affrontati nell’ultima uscita del girone e in semifinale nelle Finals, scenderanno sulla sabbia nuovamente contro i plurimedagliati campioni norvegesi Anders Mol e Christian Sorum.