Challenge di La Paz: in campo tre coppie azzurre

LA PAZ( MESSICO)- Primo evento 2023 del Challenge del Beach Pro Tour di beach volley. I beachers si ritroveranno a La Paz in Messico, dopo l’appuntamento Elite 16 di Doha (Qatar), andato in scena subito dopo le Finals 2022. Le partite prenderanno il via domani e vedranno protagoniste tre coppie azzurre.