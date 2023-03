A Tepic Menegatti/Gottardi e Nicolai/Cottafava di slancio ai Quarti

TEPIC (MESSICO)- Arrivano ancora belle notizie da Tepic in Messico dove si sta giocando l ' “Elite 16” del Beach Pro Tour 2023 . Due coppie si aggiungono a Ranghieri/Carambula nel tabellone dei Quarti di finale.

Hanno brillantemente superato gli ottavi di finale Marta Menegatti e Valentina Gottardi le quali, dopo il passo falso di ieri nell’ultima uscita del girone contro la coppia numero 2 del ranking Stam/Schoon, si sono prontamente riscattate e con grande autorevolezza hanno battuto 2-0 (21-16, 21-16) alle statunitensi Terese Cannon e Sarah Sponcil; importante vittoria che ha proiettato dunque la coppia azzurra tra le prime otto del torneo. Le azzurre torneranno in campo alle ore 21 (orario italiano) contro le canadesi Brandie Wilkerson e Melissa Humana Paredes.

Ottavi superati di slancio anche per Paolo Nicolai e Samuele Cottafava nel tabellone maschile. La coppia italiana ha confermato il successo ottenuto contro i qatarioti Cherif/Ahmed e con un perentorio 2-0 (21-11, 21-16) si è sbarazzata anche degli estoni Mart Tiisaar e Kusti Nolvak. I quarti di finale per il team italiano sono in programma alle 23 (orario italiano) contro gli olandesi Yorick De Goot e Stefan Boermans, coppia proveniente dal secondo posto al Challenge di La Paz (Messico) della scorsa settimana.

Si chiude al 9° posto invece il percorso di Daniele Lupo ed Enrico Rossi. Fatale per gli atleti dell’Aeronautica Militare è stata la sconfitta per 2-0 (21-14, 21-19) subita contro gli orange Alexander Brouwer e Robert Meeuwsen, coppia numero 2 del ranking FIVB.

Questa notte (ore 00.00 italiane) invece scenderà sulla sabbia l’ultima coppia italiana; Alex Ranghieri e Adrian Carambula infatti, già qualificati ai quarti di finale in virtù del primo post ottenuto nel girone, affronteranno i giovani talenti svedesi Jonatan Hellvig e David Ahman.